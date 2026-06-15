يعتقد ريال مدريد أن مانشستر يونايتد هو الآن المرشح الأوفر حظًا للظفر بتوقيع لاعب خط وسط وست هام ماتيوس فيرنانديز. وأفادت التقارير بأن العملاق الإسباني قد تراجع عن مساعيه المحتملة لضم اللاعب، معترفًا بأن "الشياطين الحمر" قد وصلوا إلى مرحلة متقدمة في مفاوضات التعاقد مع النجم البالغ من العمر 21 عامًا.
ريال مدريد يرفع الراية البيضاء.. ومانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة الـ80 مليون إسترليني!
مدريد ينسحب لصالح يونايتد
أقر النادي الملكي بهزيمته في سباق التعاقد مع فيرنانديز، حيث يتوقع أبطال أوروبا أن يبرم يونايتد صفقة نجم وست هام بنجاح. وعلى الرغم من العودة الأخيرة للمدرب جوزيه مورينيو إلى "سانتياجو برنابيو"، فمن غير المتوقع أن يقدم "لوس بلانكوس" عرضًا رسميًا لضم فيرنانديز، حيث إن مفاوضات يونايتد قد وصلت بالفعل إلى مراحلها المتقدمة، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن".
وقد برز "الشياطين الحمر" كأبرز المرشحين للظفر بالموهبة البرتغالية، لا سيما بعد أن خفّت حدة اهتمام آرسنال باللاعب. وسرعان ما صعد فيرنانديز إلى صدارة القائمة المختصرة ليونايتد من أجل تدعيم خط الوسط هذا الصيف، خاصة مع اقتراب انتقال إليوت أندرسون إلى صفوف مانشستر سيتي.
- Getty Images Sport
تقييم وست هام والاضطرابات الداخلية
يُقال إن وست هام يقدر قيمة فيرنانديز بـ 80 مليون جنيه إسترليني، وهي زيادة كبيرة عن الـ 38 مليون جنيه إسترليني التي دفعوها لساوثامبتون في العام الماضي فقط. ومع ذلك، وعقب هبوط "المطارق" إلى دوري البطولة الإنجليزية (التشامبيونشيب)، يأمل يونايتد في التفاوض على رسوم تسوية أقل لجلب النجم الشاب إلى مانشستر. غير أن حسم أي صفقة محتملة قد يتطلب بعض الصبر، بالنظر إلى حالة التخبط الحالية في ملعب لندن.
يتعامل وست هام مع اضطرابات واسعة عقب استقالة الرئيس المشارك ديفيد سوليفان. وقد كشفت تحقيقات أجرتها "بي بي سي بانوراما" وصحيفة "ذا تايمز" تفاصيل مزاعم حول سلوكيات استغلالية موجهة ضد البالغ من العمر 77 عامًا، رغم أن سوليفان صرح بأنه ينفي هذه الادعاءات "بشكل قاطع". ومع استعداد دانييل كريتينسكي ليصبح المساهم الأكبر، يظل مستقبل المدرب نونو إسبيريتو سانتو غامضًا هو الآخر.
حلقة الوصل.. جيسون ويلكوكز
يُعد سعي يونايتد لضم فيرنانديز إظهارًا واضحًا للثقة في المدير الرياضي جيسون ويلكوكز. يمتلك ويلكوكز تاريخًا طويلًا مع لاعب خط الوسط، حيث تابع عن كثب مراحل تطوره خلال فترة قيادته لقسم التعاقدات في ساوثامبتون. وكان ويلكوكز هو من أشرف على تطور اللاعب قبل انتقاله شخصيًا إلى إدارة "أولد ترافورد" في أبريل 2024.
ويضيف التاريخ الطويل بين الناديين بُعدًا آخر للقصة؛ فإذا تمت الصفقة، سيصبح فيرنانديز أول لاعب يبيعه وست هام إلى يونايتد منذ انتقال بول إنس المثير للجدل في عام 1989. ورغم ارتباط يونايتد سابقًا بضم النجم ديكلان رايس، إلا أنهم لم يقدموا أبدًا عرضًا رسميًا قبل انضمامه إلى آرسنال مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني في عام 2023.
- Getty
مينديش وثورة خط الوسط
يبرز تأثير الوكيل الخارق جورج مينديش بوضوح في هذه الصفقة. حيث يمكن أن يصبح لاعب خط الوسط ثالث موكليه الذين ينضمون إلى يونايتد في العامين الماضيين، بعد التعاقدات البارزة مع ليني يورو ومانويل أوجارتي. ومن المثير للاهتمام أن يونايتد سبق له أن تفوق على ريال مدريد في سباق التعاقد مع يورو بتقديم عرض تقارب قيمته 60 مليون جنيه إسترليني.
وتأتي خطوة التعاقد مع فيرنانديز وسط عملية إعادة هيكلة أوسع لخط الوسط تحت قيادة الإدارة الجديدة. وفي حين وافق النادي بالفعل على صفقة بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني لضم إيدرسون لاعب أتالانتا، تفيد التقارير بأن إدارة يونايتد حريصة على بيع أوجارتي هذا الصيف.