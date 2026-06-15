ريال مدريد يرفع الراية البيضاء.. ومانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة الـ80 مليون إسترليني!

أقر النادي الملكي بهزيمته في سباق التعاقد مع فيرنانديز، حيث يتوقع أبطال أوروبا أن يبرم يونايتد صفقة نجم وست هام بنجاح. وعلى الرغم من العودة الأخيرة للمدرب جوزيه مورينيو إلى "سانتياجو برنابيو"، فمن غير المتوقع أن يقدم "لوس بلانكوس" عرضًا رسميًا لضم فيرنانديز، حيث إن مفاوضات يونايتد قد وصلت بالفعل إلى مراحلها المتقدمة، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن".

وقد برز "الشياطين الحمر" كأبرز المرشحين للظفر بالموهبة البرتغالية، لا سيما بعد أن خفّت حدة اهتمام آرسنال باللاعب. وسرعان ما صعد فيرنانديز إلى صدارة القائمة المختصرة ليونايتد من أجل تدعيم خط الوسط هذا الصيف، خاصة مع اقتراب انتقال إليوت أندرسون إلى صفوف مانشستر سيتي.