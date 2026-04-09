ريال مدريد يخطط لصفقة انتقال مايكل أوليسي بقيمة 160 مليون يورو بعد الأداء الرائع الذي قدمه جناح بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا على ملعب البرنابيو
أداء برنابيو الرائع يثير اهتمام ريال مدريد
وفقًا للصحفي الكروي الألماني كريستيان فالك، أصبح أوليسي أولوية قصوى لريال مدريد بعد أدائه الفردي المذهل في ملعب سانتياغو برنابيو يوم الثلاثاء. كان اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا نجم المباراة بلا منازع، حيث قدم التمريرة الحاسمة لهدف هاري كين وواصل الضغط على خط دفاع ريال مدريد طوال المباراة.
وقد تفوق الفرنسي فعليًا على نجمي ريال مدريد، كيليان مبابي وفينيكوس جونيور، على أرضهم. ويُقال إن هذا الأداء الرائع أقنع فلورنتينو بيريز بالموافقة على السعي الحثيث وراء الجناح، حيث تعتبره إدارة النادي القطعة الأخيرة في أحجية هجومهم.
صفقة انتقالات قياسية قيد الإعداد
أشار فالك عبر موقع «CF Bayern Insider» إلى أن ريال مدريد يستعد لتقديم عرض أولي يتراوح بين 160 و165 مليون يورو لإقناع بايرن ميونيخ ببيعه. وقد أظهر أوليسي مستوى مذهلاً هذا الموسم تحت قيادة فينسنت كومباني، حيث سجل 16 هدفاً وقدم 24 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، مما يبرر الأرقام الفلكية التي يتم تداولها في العاصمة الإسبانية.
وفي حين يُنسب إلى ليفربول أيضًا اهتمام باللاعب السابق في كريستال بالاس، فإن جاذبية البرنابيو والقوة المالية للبلانكوس قد تضعهما في الصدارة.
بايرن ميونيخ يصر على موقفه الرافض لبيعه
على الرغم من الاهتمام المتزايد من جانب النخبة الأوروبية، حافظ بايرن ميونيخ على موقف صارم بشكل لافت للنظر فيما يتعلق بأحد أبرز لاعبيه. وقد سارع المدير الرياضي ماكس إيبرل بالفعل إلى نفي التكهنات التي تشير إلى أن النادي قد ينظر حتى في أي عروض مقدمة للجناح، بغض النظر عن حجم العرض.
الوضع التعاقدي والتوقعات المستقبلية
والأمر الأهم بالنسبة لبايرن ميونيخ هو أنه لا يزال يتحكم بشكل كامل في مصير أوليسي، حيث لا توجد بند تحرير ساري المفعول في عقده الحالي. ويعني عدم وجود خيار الشراء أن ريال مدريد سيضطر للتفاوض مباشرة مع إدارة بايرن ميونيخ، التي تركز حاليًا على تجديد عقد أوليسي لفترة أطول من أجل صد أي محاولات للاستحواذ عليه.
ويبقى السؤال الأكبر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة هو ما إذا كانت إصرار ريال مدريد وعرضه المحتمل الذي قد يصل إلى مئات الملايين قادراً على تغيير هذا الموقف.