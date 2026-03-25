ريال مدريد يختبر ابن كريستيانو رونالدو: التفاصيل

في سن الخامسة عشرة فقط، تدرب المهاجم الشاب مع فريق كاديتيه أ التابع لناديريال مدريد، ويُقال إنه خضع لاختبار في مركز الجناح الهجومي. وتتمثل الفكرة في مواصلة تدريبه لعدة أيام أخرى في فالديبيباس.





حاليًا، ينتمي رونالدو جونيور إلى أكاديمية النصر، حيث يلعب منذ انضمام والده إلى النادي في ديسمبر 2022. وفي حال تمت الصفقة، فسيتبع مرة أخرى خطى والده: فقد ارتدى هذا الموهبة الشابة بالفعل قمصان فرق الشباب في مانشستر يونايتد ويوفنتوس.





على الصعيد الدولي، على الرغم من أنه ولد في الولايات المتحدة، اختار رونالدو جونيور تمثيل البرتغال. تم استدعاؤه لأول مرة في مايو من العام الماضي، وظهر لأول مرة مع منتخب تحت 15 عامًا ضد اليابان، وواصل مسيرته في منتخبات الشباب البرتغالية.



