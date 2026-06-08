وإذا أوفى بيريز بوعوده الانتخابية، فسوف ينطلق نادي ريال مدريد في جولة تسوق ضخمة اعتبارًا من يوم الثلاثاء - ولن يتردد في التعاقد مع أكبر الأسماء. وقال بيريز، بعد فوزه الساحق على إنريكي ريكيلمي في انتخابات رئاسة النادي: «في "أفضل ملعب في العالم" يجب أن يلعب "أفضل اللاعبين في العالم"».

وقد نفذ بيريز وعده الأول على الفور، حيث تقرر عودة جوزيه مورينيو بعد 13 عاماً. وقال بيريز (79 عاماً)، الذي تم انتخابه حتى عام 2030، والذي شغل هذا المنصب لأول مرة من عام 2000 إلى عام 2006، إن البرتغالي، الذي يقال إن ريال مدريد سيضطر لدفع 15 مليون يورو لنادي بنفيكا لشبونة من أجله، هو "أحد أفضل المدربين في العالم، ومدريديستا".

في ولايته الأولى، شكل بيريز فريق "الجالاكتيكوس" في ريال مدريد وجلب لاعبين مثل لويس فيجو وزين الدين زيدان ورونالدو وديفيد بيكهام. وفي الفترة التي سبقت إعادة انتخابه، استخدم مرة أخرى مصطلح "الجالاكتيكوس" وأعلن عن استثمار 150 مليون يورو في التعاقد مع نجم من الطراز الأول. وكان من الواضح أن المقصود هو أوليسي، كما أكد ذلك كل من صحيفة "التلجراف" و"آس" من بين آخرين.