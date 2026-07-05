ريال مدريد يتلقى رسالة قاسية في صفقة أوليسي من بايرن ميونخ!

كما تطرق المهاجم الفرنسي السابق لويس ساها إلى هذه التكهنات في مقابلة مع موقع «GOAL»، معترفًا بأن الأرقام المتداولة استثنائية، ومشيدًا في الوقت نفسه بالصعود السريع لأوليس.

"إنها أرقام جنونية تمامًا"، اعترف ساها. "لكنني أعتقد أنه يستحق كل هذا الإشادة والجدل، لأن ما حققه هذا الشاب في غضون عام أو عامين أمر لا يُصدق.

"يجب أن نتذكر أنه كان يلعب مع كريستال بالاس، ولا أعتقد أن الناس قد أدركوا حقاً حجم موهبته. وهذه قصة جميلة أيضاً، لأن شخصاً يمكن وصفه بأنه غير مبالٍ ولا يهتم، وربما لا يحب كرة القدم بالطريقة التي نحبها نحن، قد أسكت كل الأصوات في هذا العالم وقال: «اسمعوا، عندما تمارس كرة القدم بهويتك الخاصة، يمكنك تحقيق أشياء مذهلة». والآن يلاحقه الناس بجنون. هذا أمر رائع."