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ريال مدريد يتلقى رسالة قاسية في صفقة أوليسي من بايرن ميونخ!
لا تزال الشائعات تربط أوليس بنادي ريال مدريد
تزايدت الشائعات حول ارتباط أوليسي بنادي ريال مدريد مع اشتداد التكهنات حول الانتقالات خلال كأس العالم 2026. وأفادت صحيفة «سبورت» أن النادي الإسباني العملاق قد يكون مستعدًا لإنفاق مبلغ قياسي يبلغ 223 مليون يورو (191 مليون جنيه إسترليني/255 مليون دولار) للتعاقد مع جناح بايرن ميونخ. غير أن زميله في المنتخب الفرنسي أوبامكانو قلل من أهمية هذه الشائعات.
أوبامكانو يضع حداً للشائعات المتعلقة بريال مدريد
سُئل أوبامكانو عن التقارير المتكررة التي تربط أوليسي بنادي ريال مدريد أثناء مشاركته مع المنتخب الفرنسي. وأجاب المدافع بإجابة موجزة لكنها حازمة، مشيرًا إلى أن بايرن لا ينوي التخلي عن أحد لاعبيه الأساسيين.
"سيبقى هنا، سيبقى هنا!" أكد أوبامكانو.
"ساها" يعلق على مستقبل أوليسي
كما تطرق المهاجم الفرنسي السابق لويس ساها إلى هذه التكهنات في مقابلة مع موقع «GOAL»، معترفًا بأن الأرقام المتداولة استثنائية، ومشيدًا في الوقت نفسه بالصعود السريع لأوليس.
"إنها أرقام جنونية تمامًا"، اعترف ساها. "لكنني أعتقد أنه يستحق كل هذا الإشادة والجدل، لأن ما حققه هذا الشاب في غضون عام أو عامين أمر لا يُصدق.
"يجب أن نتذكر أنه كان يلعب مع كريستال بالاس، ولا أعتقد أن الناس قد أدركوا حقاً حجم موهبته. وهذه قصة جميلة أيضاً، لأن شخصاً يمكن وصفه بأنه غير مبالٍ ولا يهتم، وربما لا يحب كرة القدم بالطريقة التي نحبها نحن، قد أسكت كل الأصوات في هذا العالم وقال: «اسمعوا، عندما تمارس كرة القدم بهويتك الخاصة، يمكنك تحقيق أشياء مذهلة». والآن يلاحقه الناس بجنون. هذا أمر رائع."
- Getty Images Sport
من غير المرجح أن تتلاشى التكهنات حول الانتقالات
من المتوقع أن تستمر التكهنات حول أوليسي مع تقدم فترة الانتقالات. ويظل الموقف العلني لبايرن ميونخ واضحًا، لكن التقارير التي تربط الجناح بنادي ريال مدريد من غير المرجح أن تختفي طالما استمر الاهتمام بأحد أكثر المهاجمين طلبًا في أوروبا.
في غضون ذلك، يظل أوليسي مركزاً على مهامه الدولية مع المنتخب الفرنسي. وبعد أن حقق الديوك فوزاً صعباً بنتيجة 1-0 على باراجواي، سيستعدون الآن لمواجهة المغرب في ربع النهائي يوم الخميس.
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