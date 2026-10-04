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Yildiz 2-1Getty Images
Emanuele Tramacere
ترجمه

ريال مدريد يتحرك .. ثلاثي يستهدف خطف يلديز من يوفنتوس

انتقالات
يوفنتوس
ريال مدريد
كنان يلدز
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
بايرن ميونخ
آرسنال
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإسباني

صانع الألعاب التركي لا يزال خارج الملاعب بسبب الإصابة، لكن التقارير من إسبانيا تواصل الدفع به كهدف رئيسي لريال مدريد في فترات الانتقالات المقبلة. كما دخلت على خط المنافسة أندية كبيرة من إنجلترا وألمانيا.

لم يتمكّن يوفنتوس في الواقع من الاستمتاع به حتى الآن هذا الموسم. كينان يلديز ما زال بعيدًا عن الملاعب بسبب كسر في العظم المشطي الخامس من قدمه اليسرى، وموعد عودته إلى النشاط يقترب لكنه لم يحن بعد. حتى الآن لم يشارك سوى في مباراة واحدة لعب فيها 69 دقيقة، ومنذ مباراة فروزينوني ويوفنتوس تلك لم يُشاهَد في الملعب مجددًا.

ورغم ذلك تبقى خصائص وإمكانات صانع الألعاب التركي معروفة للجميع، ليس في تورينو فحسب، بل أيضًا في مختلف أنحاء أوروبا حيث لم يتوقف الإعجاب والاهتمام به حتى خلال فترة التوقف الإجبارية هذه. ومن بين أكثر الأندية نشاطًا في السعي خلفه، بحسب ما ذكر موقع "فيكاخيس"، يبرز ريال مدريد الذي يتقدّم بفارق ضئيل على آرسنال وبايرن ميونخ.

  • التغييرات في الهجوم

    يخطّط ريال مدريد خلال الصيف المقبل لثورة هجومية جديدة أخرى. فالتأثير الذي يقدّمه فينيسيوس جونيور، رغم تجديد عقده مؤخرًا، لا يروق للجماهير ولا للنادي. سيعود رودريجو، وهناك إندريك الذي يجب إيجاد مكان له، وفي ظلّ حالة عدم اليقين هذه، سيبقى في الواقع كيليان مبابي اللاعب الوحيد الذي لا يُمَسّ.

    ومن هنا تأتي فكرة مواصلة السير على الطريق المرسوم منذ وقت طويل، أي التعاقد مع أقوى المواهب الصاعدة في العالم، إذ يحظى صانع ألعاب يوفنتوس بموافقة الجميع داخل النادي، كما يجد في أردا جولر نصيرًا استثنائيًا.

    لكن الأمر لا يقتصر على ريال مدريد. فبعد أن مرّ من قطاع الناشئين في بايرن ميونخ، يمثّل يلدز هاجسًا للبافاريين الذين يرغبون في استعادته. كما يحظى بإعجاب كبير أيضًا لدى آرسنال الذي يتابعه باستمرار منذ سنوات، وقد يشنّ هجومه خلال الأشهر المقبلة بعرض يصل إلى 100 مليون يورو.

  • هل تحقق يوفنتوس ربحًا؟

    اختار يوفنتوس منذ وقت طويل أن يراهن بقوة على مواليد عام 2005 باعتباره نجم الحاضر والمستقبل للنادي، لكن صفقة التعاقد الصيفية مع ألابيجوفيتش، مضافًا إليها الصعوبات الاقتصادية التي قد تُجبر ماسارا وكارنيفالي على بيع لاعب بارز قبل حلول يونيو، أعادت اسم يلدز إلى صميم النقاش.

    وبعد وصوله مجانًا من بايرن في عام 2022 الذي أصبح الآن بعيدًا، فإن بيعه بأرقام ضخمة للغاية سيضمن ليوفنتوس في ضربة واحدة ترتيب الحسابات والميزانية مع مكسب رأسمالي هائل. ستكون هناك ممانعة من جانب النادي، لكن إذا وصل عرض من ثلاثة أرقام فقد يتغيّر كل شيء.

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