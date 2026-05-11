بعد موسم ريال مدريد الكارثي.. وكيل تيبو كورتوا يكشف رسميًا عن حقيقة انتقاله إلى دوري روشن السعودي

العملاق الإسباني ريال مدريد عانى في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، كما ذكرنا؛ حيث خسر جميع البطولات، وذلك على النحو التالي:
* كأس العالم للأندية 2025: الوداع من نصف النهائي.
* كأس السوبر الإسباني: الخسارة في المباراة النهائية.
* كأس ملك إسبانيا: الوداع من دور ثمن النهائي.
* دوري أبطال أوروبا: الوداع من ربع النهائي.
كما خسر الميرينجي لقب الدوري الإسباني رسميًا؛ وذلك بعد الخسارة (0-2) ضد العملاق الكتالوني برشلونة، في الجولة 35 من عمر المسابقة.
وكان ريال مدريد قد بدأ موسمه، مع المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو؛ حيث تمت "إقالته" من منصبه في يناير 2026، وتعيين مواطنه ألفارو أربيلوا بدلًا منه.