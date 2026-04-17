قهر ريال مدريد وكتالوني سابق.. برشلونة يضع خطة بديلة لخوليان ألفاريز!

تشير صحيفة «سبورت» إلى أن النادي الكتالوني قد أجرى بالفعل استفسارات عبر وسطاء للتعرف على وضع اللاعب، على الرغم من عدم إجراء أي اتصال مباشر مع وكلاء اللاعب حتى الآن. ويظل موريتشي، الذي يدرك الاهتمام المتزايد به في أعقاب مستواه الرائع، مركزاً على إنهاء الموسم بقوة قبل التفكير في أي انتقالات.

يبلغ سعر فسخ عقد المهاجم 40 مليون يورو، لكن وفقًا لمقربين من اللاعب - الذي يمتد عقده حتى عام 2029 - قد يكون متاحًا مقابل مبلغ أقل بكثير اعتمادًا على الوضع الرياضي لمايوركا.

يراقب برشلونة عن كثب أداء الفريق الخصم، مع ملاحظة أن الهبوط المحتمل إلى الدرجة الثانية قد يؤدي إلى مزيد من انخفاض السعر المطلوب.