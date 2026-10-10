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Vincius Junior Real Madrid GFXGetty/GOAL
علي رفعت

ريال مدريد وفياريال | فينيسيوس يقضي على نظرية المؤامرة بأسوأ شكل ممكن.. وهنا عاد مورينيو لخصاله السيئة!

فقرات ومقالات
ريال مدريد ضد فياريال
ريال مدريد
فياريال
الدوري الإسباني
جوزيه مورينيو
فينيسيوس جونيور

لا حاجة للبحث في عظام الوجه أو الوشوم لتفنيد خرافة البديل، فما فعله فينيسيوس جونيور في ليلة السقوط التكتيكي كشف هويته الحقيقية وورط فريقه في أزمة كبرى، بينما استعاد جوزيه مورينيو أسلوبه القديم في حرق الأعصاب وتوجيه الأنظار بعيدًا عن الانهيار الفني.

اقتنص ريال مدريد فوزًا باهتًا وصعبًا على حساب ضيفه فياريال بهدف نظيف وقعه الشاب يان ديوماندي على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، في ليلة حبست أنفاس جماهير العاصمة الإسبانية حتى الثواني الأخيرة.

شهدت المباراة عاصفة من الجدل التحكيمي والتوتر الانضباطي انتهت بطرد البرازيلي فينيسيوس جونيور بالبطاقة الحمراء المباشرة وحصول مدربه جوزيه مورينيو على بطاقة صفراء بسبب الاحتجاجات المتواصلة.

  • Vinicius Junior Real Madrid VillarrealGetty Images

    وجه الفريق الأكثر قبحًا هذا الموسم

    لم تكن النقاط الثلاث كافية لستر العيوب الفنية الفاضحة التي ظهرت على تشكيلة ريال مدريد، حيث قدم الفريق أسوأ مبارياته على الإطلاق منذ بداية الموسم الكروي الحالي، متفوقًا في السوء على كل تعثراته السابقة. 

    عجز خط الوسط عن بناء هجمة منظمة، وبدا التباعد بين الخطوط صارخًا، في وقت تسيد فيه لاعبو فياريال مجريات اللقاء واستحوذوا على الكرة بنسبة تجاوزت المتوقع وسط ارتباك دفاعي واضح وحصار فرض على دفاعات أصحاب الأرض.

    جاء المردود باهتًا وبلا روح أو هوية تكتيكية، لدرجة دفعت مدرجات البرنابيو إلى التململ وإطلاق صافرات الاستهجان رفضًا لهذا المشهد العاجز الذي لا يليق بطموحات المنافسة على اللقب.


  • فينيسيوس الحقيقي يسقط خرافة البديل

    في خضم هذا الشلل الجماعي، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بنظرية مؤامرة هزلية تزعم اختفاء فينيسيوس ومشاركة بديل يشبهه لحماية عقود الرعاية، مع تدقيق غريب في تفاصيل وشومه وملامح وجهه. 

    لكن ما حدث في الدقيقة 52 نسف تلك الترهات، فنزل البرازيلي ليحرك المياه الراكدة ويصنع الفارق فورًا بخلخلة دفاعات الغواصات الصفراء وسحب الرقابة، مفسحًا المجال أمام ديوماندي لتسجيل هدف التقدم ومقدمًا لمسات سحرية أهدرها مبابي بغرابة.

    غير أن النجم البرازيلي أبى إلا أن يكمل عادته المألوفة، فبدلًا من تأمين الفوز بالهدف الثاني، ارتكب تصرفًا ساذجًا بجذب شعر ناثان ساليبا دون كرة. 

    تدخلت تقنية الفيديو ليلغى هدفه، ويشهر الحكم دياز دي ميرا البطاقة الحمراء في وجهه، لتخرج هويته الحقيقية التي لا يمكن تقليدها، لاعب يجمع بين العبقرية الفنية والتهور الذهني الذي يورط فريقه في غيابات قد تمتد إلى الكلاسيكو.


  • مورينيو يستعيد خصال الماضي لتشتيت الأنظار

    على الخط المقابل، قدم جوزيه مورينيو فصلًا كلاسيكيًا من أساليبه القديمة، حيث قضى الدقائق كلها في حالة هياج عصبي واحتجاجات مستمرة على القرارات التحكيمية وصلت حتى للاعتراض على رميات التماس.

    لم يكن غضب المدرب البرتغالي مجرد حماس زائد، بل محاولة واعية للهروب من مرارة العجز التكتيكي الذي شاهده داخل المستطيل الأخضر وتصدير التوتر للخارج. 

    قفز مورينيو فرحًا بالهدف الملغى بصورة جنونية كمن نجا من مقصلة، ثم صب جام غضبه على الحكم الرابع عقب الطرد ليتلقى بطاقة صفراء مستحقة، ممارسًا عادته التاريخية في تحويل دفة النقاش الإعلامي من سوء المنظومة وضعف الأفكار إلى معارك تحكيمية تدار خلف الميكروفونات.


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  • mourinhoGetty Images

    بيت القصيد

    خرج ريال مدريد من مواجهة فياريال بفوز يحمل كل علامات الخسارة المعنوية، فلا الخرافات الرقمية عن استبدال النجوم صمدت أمام تهور فينيسيوس المعتاد، ولا صراخ مورينيو على خط التماس نجح في إخفاء التراجع التكتيكي المرعب. 

    الاستمرار بهذا النهج العقيم والاعتماد على الحلول الفردية لن يمنح الفريق سوى مسكنات وقتية، فالأزمات الكبرى لا تحل بالصراخ وإشعال المعارك الجانبية، واللقب يتطلب نضجًا في العقول وهدوءًا في التصرفات قبل أن تغرق سفينة الموسم بأكملها.


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