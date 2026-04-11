علي رفعت

ريال مدريد وبرشلونة ليسا وحدهما: أحدهما رفض والآخر أُجبر على الغياب.. تفاصيل نشاز ثنائي الكلاسيكو في جولة "الريترو"!

مبادرة تاريخية تحتفي بتراث الكرة الإسبانية!

عاشت ملاعب الدوري الإسباني في الجولة 31 أجواء استثنائية ضمن مبادرة جولة العودة إلى الماضي التي أطلقتها الرابطة للاحتفاء بتاريخ الأندية. 

الفعالية شملت 38 ناديًا من الدرجتين الأولى والثانية حيث ارتدى اللاعبون قمصانًا مستوحاة من عقود ماضية، ولم تتوقف المبادرة عند حدود الملابس بل امتدت لتشمل تغيير ملابس الحكام وتعديل الرسوم التوضيحية للبث التلفزيوني لتعيد المشاهدين إلى زمن كرة القدم القديم.

الإعلان عن هذه التصميمات جرى رسمياً في 19 مارس خلال أسبوع الموضة في مدريد مما أضفى صبغة تسويقية وعالمية على هذا الحدث الرياضي الكبير.

لكن بشكل ما ولأسباب مختلفة غاب الثنائي الكبير ريال مدريد وبرشلونة عن المساهمة في تلك الجولة بقمصان قديمة، مما دفع الجماهير للتساؤل، لماذا غابا؟! فيما يلي نحاول أن نوضح الحقائق الخاصة بهذا الجدل.


    ريال مدريد والرفض الطوعي بدافع السياسة


    شكل غياب ريال مدريد عن هذه المبادرة علامة استفهام كبرى لكن التقارير كشفت أن النادي الملكي كان الوحيد الذي رفض المشاركة بمحض إرادته.

    وأوضحت صحيفة "لا فانجارديا" في تحليلها أن قرار الإدارة المدريدية يعود إلى الصراع المستمر والتوتر العميق بين فلورنتينو بيريز وخافيير تيباس.

    ويرى النادي الملكي أن الانخراط في مثل هذه المشاريع يخدم الأجندة الترويجية للرابطة التي يعارض سياساتها التجارية بشكل دائم.

    كما أشارت "ماركا" إلى أن ريال مدريد يخشى الدخول في نزاعات قانونية مع شركائه التجاريين الحاليين الذين يفرضون ظهور الفريق بزيّه الرسمي المحدد لموسم 2025-2026 دون أي تعديلات قد تمس الهوية البصرية المتعاقد عليها خلف الأبواب المغلقة.


  FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    عوائق تقنية تحرم برشلونة من المشاركة


    على النقيض من موقف مدريد الرافض كانت رغبة برشلونة تتجه نحو المشاركة والاحتفال بتراثه العريق إلا أن الظروف التنظيمية والتعاقدية حالت دون ذلك.

    وأكدت صحيفة "لا فانجارديا" أن مشاكل فنية وتصنيعية مع الشركة الراعية لملابس النادي منعت إنتاج الأطقم التاريخية في الوقت المناسب لخوض المباريات الرسمية.

    ورغم أن النادي الكتالوني رحب بالفكرة وأبدى استعداده للمشاركة في النسخ القادمة إلا أن تعقيدات سلاسل الإمداد جعلت من المستحيل توفير قمصان مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة في أرض الملعب لهذه الجولة تحديدًا وهو ما تسبب في غياب اضطراري للفريق الكتالوني عن هذا المشهد التراثي.


  • خيتافي ورايو فايكانو خارج السرب أيضًا


    لم يقتصر الغياب عن جولة التراث على قطبي الكلاسيكو فحسب بل انضم إليهما كل من خيتافي ورايو فايكانو.

    الناديين واجها عقبات تقنية وتوريدية مشابهة لما حدث مع برشلونة مما حال دون جاهزية ملابسهما التاريخية قبل انطلاق صافرة البداية.

    وبهذا أصبح عدد الأندية التي لم تلتزم بزي العودة للماضي 4 أندية فقط من أصل 20 نادياً في الدرجة الأولى.

    ورغم هذا النقص العددي في المشاركة إلا أن الرابطة حققت نجاحاً اقتصادياً لافتاً حيث تشير التقارير بيع نحو 80 ألف قميص تاريخي على مستوى الأندية المشاركة كافة بمعدل إنتاج يتراوح بين 1500 إلى 2000 قميص لكل نادٍ لسد احتياجات الجماهير التي تبحث عن استعادة ذكريات عصورها الذهبية.