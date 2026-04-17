تهميشه في ريال مدريد "حرام" ووقت الملكي ينفد.. رأسية نيكو باز تطارد لاوتارو وألفارو موراتا يعود من جديد!

بالتوازي مع هذا التألق اللافت والمستمر في الملاعب الإيطالية تتجه الأنظار بقوة نحو العاصمة الإسبانية حيث كشف برنامج التشيرنجيتو عن تفاصيل حاسمة ومثيرة تخص مستقبل اللاعب الواعد في الميركاتو الصيفي.
النادي الملكي يمتلك بندًا تعاقديًا صريحًا يتيح له إعادة شراء اللاعب مقابل تسعة ملايين يورو فقط لكن المفاجأة المربكة تكمن في أن هذا الخيار الصيفي ينتهي بقدوم يوم 30 مايو المقبل.
هذا الموعد المبكر يضع إدارة النادي في مأزق حقيقي وتخبط إداري واضح حيث يتعين عليها اتخاذ قرار مصيري قبل اتضاح ملامح سوق الانتقالات الصيفية وتحديد أسماء الراحلين بدقة عن صفوف الفريق الأول أو حتى تحديد الصفقات الجديدة.
استعجال ريال مدريد في تفعيل البند المذكور واستعادة اللاعب فوريًا دون خطة فنية واضحة قد يكون قرارًا خاسرًا ومدمرًا لجميع الأطراف المعنية، بالأخص لأن مستقبل المدير الفني الحالي ألفارو أربيلوا لا يزال مجهولًا وغير معروف من سيأتي مكانه.
فرصة اللاعب الشاب في الحصول على دقائق لعب أساسية ومستمرة تبدو شبه مستحيلة في ظل التخمة الفائقة ووفرة صناع اللعب التي يعاني منها الفريق الإسباني حاليًا ما لم تحدث غيابات مؤثرة أو رحيل لعدد كبير من النجوم البارزين.
وفي هذا السياق الجدلي المشتعل عبر منصات التواصل الاجتماعي ترى الجماهير وعدد كبير من المتابعين والنقاد أن ما يقدمه اللاعب في إيطاليا يجعله من أبرز المواهب الشابة في الساحة الأوروبية وأن تهميشه أو تحويله إلى لاعب بديل وحبيس لدكة البدلاء في مدريد يعد أمرًا "حرامًا" بكل المقاييس الرياضية وظلمًا صارخًا لموهبة متفجرة تستحق اللعب بشكل منتظم وقيادة خط وسط أي فريق كبير بثقة وحرية تامة.