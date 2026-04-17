Goal.com
مباشر
GOAL ONLY Morata Paz GFXGoal AR, Gemini
علي رفعت

تهميشه في ريال مدريد "حرام" ووقت الملكي ينفد.. رأسية نيكو باز تطارد لاوتارو وألفارو موراتا يعود من جديد!

فقرات ومقالات
ساسولو ضد كومو
ساسولو
كومو
الدوري الإيطالي
نيكو باز
ألفارو موراتا

خسارة لكومو وأداء جيد من نيكو باز ومستويات بطعم النوستالجيا من ألفارو موراتا!

تلقى فريق كومو خسارة جديدة خارج دياره أمام مضيفه ساسوولو بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإيطالي.

ورغم نجاح النجم الأرجنتيني الشاب نيكو باز في تقليص الفارق في نهاية الشوط الأول بتسجيله هدف فريقه الوحيد بضربة رأسية ساقطة ومتقنة سكنت الشباك في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول إلا أن النتيجة ظلت على حالها حتى نهاية اللقاء.

هذه الهزيمة المفاجئة عقدت موقف الفريق بشكل ملحوظ في جدول الترتيب العام وأثرت سلبًا على طموحاته الكبيرة هذا الموسم.

المباراة شهدت ندية كبيرة وتراجعًا ملحوظًا في الأداء الدفاعي للضيوف مما كلفهم استقبال هدفين مبكرين في غضون دقائق معدودة ليصعبوا المهمة على أنفسهم طوال مجريات الشوط الثاني.

  • تألق فردي ومطاردة شرسة لصدارة الهدافين

    واصل النجم الأرجنتيني الصاعد تقديم عروضه الفردية المبهرة بعدما تمكن من هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي مؤكدًا قدراته الاستثنائية أمام المرمى وحسه التهديفي العالي.

    هذا الهدف المميز بالرأس رفع رصيد اللاعب التهديفي في مسابقة الدوري الإيطالي ليعزز موقعه في وصافة ترتيب الهدافين برصيد 12 هدفًا متفوقًا على زميله في الفريق المهاجم دوفيكاس الذي يمتلك 11 هدفًا.

    وبات باز يطارد مواطنه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الذي يتصدر القائمة مسجلًا 16 هدفًا، وتتزايد حظوظ صانع ألعاب كومو في تضييق الفارق في ظل غياب مارتينيز الذي يعاني من إصابة قوية ستبعده عن الملاعب ولن يعود للمشاركة في المباريات الرسمية قبل نهاية الشهر الجاري.


    • إعلان

  • موراتا يعيد ذكرياته



    NEW stc tv Serie A GoalGetty Images



    في الوقت الذي قدم فيه باز مباراة طيبة للغاية وكان يستحق أكثر من مجرد هدف وصفر نقاط ظهر زميله الإسباني ألفارو موراتا في صورة مهزوزة تمامًا.

    موراتا أعاد ذكريات ليالي الحزن الكروية في ريال مدريد بفرصة كان يجب أن تسكن الشباك أهداها له نيكو باز بعد مرور حوالي ساعة من عمر اللقاء.

    نيكو باز استلم الكرة الطولية داخل منطقة الجزاء ولعبها من فوق الحارس والدفاع في اتجاه المرمى الخالي، لتنتظر لمسة واحدة من موراتا القادم من الخلف، لكن النجم الإسباني تأخر في الإنطلاق وبالتبعية تأخر على الكرة التي عاد لها الحارس وأنقذها من على خط المرمى.


  • US Sassuolo Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    إبداع لا يكفي وأحلام أوروبية تتبخر


    على الرغم من الأداء الفردي الخلاب والممتع الذي يقدمه اللاعب الشاب بصفة مستمرة وتسجيله للأهداف في مباراتين متتاليتين إلا أن هذا التألق الهجومي المستمر لم يكن شفيعًا لفريقه من أجل تحقيق الانتصارات وتأمين موقعه في المربع الذهبي.

    فريق كومو تعرض لانتكاسة كروية قاسية وتراجع مخيف بعدما خسر ست نقاط ثمينة جدًا في آخر مواجهتين إثر هزيمتين متتاليتين ما أدى إلى تراجع الفريق خطوات للخلف في سباق التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا. 

    الفريق يحتل حاليًا المركز الخامس برصيد 58 نقطة ولديه مباراة أكثر من يوفنتوس صاحب المركز الرابع بـ 60 نقطة قبل خمس جولات من النهاية، وتتضاءل فرصه بشدة مع مرور الجولات المتلاحقة واشتداد المنافسة لتبدو جهود نجمه الأول والأبرز غير كافية لتعويض القصور الجماعي الواضح والأخطاء الدفاعية المتكررة التي كلفت الفريق غاليًا.

    عودة الفريق في المباريات ومحاولات إدراك التعادل باتت غير مكتملة لتقتل أحلام الجماهير العاشقة في رؤية فريقها يناطح كبار القارة العجوز في الموسم المقبل بعد مسيرة كانت تبدو واعدة جدًا في بدايتها.


  • ورطة ريال مدريد ومخاوف التهميش القاتل


    بالتوازي مع هذا التألق اللافت والمستمر في الملاعب الإيطالية تتجه الأنظار بقوة نحو العاصمة الإسبانية حيث كشف برنامج التشيرنجيتو عن تفاصيل حاسمة ومثيرة تخص مستقبل اللاعب الواعد في الميركاتو الصيفي.

    النادي الملكي يمتلك بندًا تعاقديًا صريحًا يتيح له إعادة شراء اللاعب مقابل تسعة ملايين يورو فقط لكن المفاجأة المربكة تكمن في أن هذا الخيار الصيفي ينتهي بقدوم يوم 30 مايو المقبل.

    هذا الموعد المبكر يضع إدارة النادي في مأزق حقيقي وتخبط إداري واضح حيث يتعين عليها اتخاذ قرار مصيري قبل اتضاح ملامح سوق الانتقالات الصيفية وتحديد أسماء الراحلين بدقة عن صفوف الفريق الأول أو حتى تحديد الصفقات الجديدة.

    استعجال ريال مدريد في تفعيل البند المذكور واستعادة اللاعب فوريًا دون خطة فنية واضحة قد يكون قرارًا خاسرًا ومدمرًا لجميع الأطراف المعنية، بالأخص لأن مستقبل المدير الفني الحالي ألفارو أربيلوا لا يزال مجهولًا وغير معروف من سيأتي مكانه.

    فرصة اللاعب الشاب في الحصول على دقائق لعب أساسية ومستمرة تبدو شبه مستحيلة في ظل التخمة الفائقة ووفرة صناع اللعب التي يعاني منها الفريق الإسباني حاليًا ما لم تحدث غيابات مؤثرة أو رحيل لعدد كبير من النجوم البارزين.

    وفي هذا السياق الجدلي المشتعل عبر منصات التواصل الاجتماعي ترى الجماهير وعدد كبير من المتابعين والنقاد أن ما يقدمه اللاعب في إيطاليا يجعله من أبرز المواهب الشابة في الساحة الأوروبية وأن تهميشه أو تحويله إلى لاعب بديل وحبيس لدكة البدلاء في مدريد يعد أمرًا "حرامًا" بكل المقاييس الرياضية وظلمًا صارخًا لموهبة متفجرة تستحق اللعب بشكل منتظم وقيادة خط وسط أي فريق كبير بثقة وحرية تامة.


  • Fabregas Nico Paz ComoGetty Images

    بيت القصيد


    ختامًا يعيش نيكو باز فترة زاهية واستثنائية على المستوى الفردي يصنع فيها اسمًا لامعًا وبارزًا في سماء الكرة الإيطالية لكنها تبدو محبطة جماعيًا مع ناديه كومو الذي يفقد فرصه تدريجيًا وبشكل مؤسف في بلوغ منافسات دوري أبطال أوروبا. وفي الوقت ذاته تقف إدارة النادي الملكي الإسباني أمام اختبار زمني صعب ومقلق لاتخاذ قرار حاسم لا يحتمل التأجيل أو المماطلة الطويلة. مستقبل اللاعب الموهوب معلق بخيط رفيع بين الاستمرار في رحلة التألق وصناعة المجد الشخصي بعيدًا عن مقاعد البدلاء المظلمة أو العودة إلى نادٍ عريق قد يخنق موهبته ويقيد إبداعه في زحام النجوم الكبار لتظل الأيام القليلة القادمة حاسمة جدًا في تحديد المسار النهائي لواحدة من أبرز الصفقات المنتظرة في سوق الانتقالات.



كأس إيطاليا
إنتر crest
إنتر
إنتر
كومو crest
كومو
كومو
الدوري الإيطالي
فيورنتينا crest
فيورنتينا
فيورنتينا
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو