"يغضون الطرف عندما يريدون" .. هجوم صارخ من أربيلوا على التحكيم

لم يتمكن ريال مدريد من تجاوز التعادل 1-1 على أرضه أمام جيرونا في المباراة المبكرة للجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني. وقد خصصت هذه الجولة لتكريم الماضي، حيث ظهرت الشعارات القديمة وارتدت الفرق قمصانها التاريخية. وهي مبادرة لم يشارك فيها نادي الرئيس فلورنتينو بيريز.

لم يحقق الفريق أي فوز في آخر ثلاث مباريات خاضها: بعد الهزيمتين بنتيجة 2-1 أمام مايوركا في الدوري وعلى أرضه أمام بايرن ميونيخ في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يأتي التعادل مع جيرونا.





على الرغم من التقدم الذي سجله فالفيردي (في هدفه العاشر في عام 2026) في الدقيقة 51، إلا أن ليمار سجل هدف التعادل 1-1 قبل 11 دقيقة وسط صيحات الاستهجان في ملعب سانتياجو برنابيو.



