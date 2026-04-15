أحمد فرهود

الحقيقة المُرة: ريال مدريد "كلمة السر" في نجاحات هانزي فليك مع برشلونة.. وإلا "الفشل" واضح للجميع!

فليك انتشل برشلونة من الضياع.. ولكن!

"الفشل".. كلمة قد يستغرب البعض، إذا ربطناها بمرحلة المدير الفني الألماني هانزي فليك، مع العملاق الكتالوني برشلونة؛ خاصة أنه استلم فريقًا "ميتًا كرويًا"، ليُعيده إلى منصات التتويج مجددًا.

فليك تولى تدريب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، صيف عام 2024؛ خلفًا للمدير الفني الإسباني الشاب تشافي هيرنانديز، الذي انهارت النتائج معه.

ومنذ التعاقد مع هذا المدير الفني الألماني المخضرم؛ أصبح العملاق الكتالوني يُقدّم أفضل المستويات الكروية، مع التتويج بـ4 ألقاب رسمية - حتى الآن -.

وتوّج برشلونة بالثلاثية المحلية "الدوري الإسباني، كأس الملك والسوبر"، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ وهو الأول لهانزي فليك، على رأس القيادة الفنية للفريق الكتالوني.

وفي الموسم الحالي 2025-2026؛ توّج برشلونة مع فليك بلقب كأس السوبر المحلي مجددًا، مع اقترابه من حصد الدوري الإسباني للمرة الثانية تواليًا.

ورغم كل هذه النجاحات؛ إلا أن هُناك "فشل" واضح في مرحلة فليك مع برشلونة، يُمكن استعراضه في السطور القادمة..

    ريال مدريد "كلمة السر" في نجاحات برشلونة فليك

    كما ذكرنا.. توّج العملاق الكتالوني برشلونة بـ4 ألقاب رسمية، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك؛ مع اقترابه من حصد البطولة الخامسة، في عامين فقط.

    و"كلمة السر" في البطولات الأربع - حتى الآن -، تحت القيادة الفنية لفليك؛ هو العملاق الإسباني الآخر ريال مدريد.

    نعم.. نجاح برشلونة فليك تحقق على "أنقاض" ريال مدريد، الذي يمر بواحدة من أسوأ فتراته؛ وذلك على النحو التالي:

    * الدوري الإسباني 2024-25: التتويج باللقب بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد "الوصيف"؛ حيث استفاد برشلونة من الفوز على الميرينجي "ذهابًا وإيابًا".

    * كأس ملك إسبانيا 2024-25: التتويج باللقب بعد الفوز (3-2) على ريال مدريد، في المباراة النهائية.

    * كأس السوبر الإسباني 2024-25: التتويج باللقب بعد الفوز (5-2) على ريال مدريد، في المباراة النهائية.

    * كأس السوبر الإسباني 2025-26: التتويج باللقب بعد الفوز (3-2) على ريال مدريد، في المباراة النهائية.

    وبالطبع.. هذا إنجاز كبير للغاية؛ فمن الصعب التتويج بـ4 ألقاب رسمية على حساب فريق عملاق، يمتلك بين صفوفه نجومًا عالميين مثل "الفرنسي كيليان مبابي، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الإنجليزي جود بيلينجهام وغيرهم الكثير".

    ونجوم ريال مدريد الحاليين على أعلى مستوى "فرديًا"؛ ولكنهم يحتاجون إلى مدير فني يُعدل "المنظومة التكتيكية" المُنهارة، لكي يقودهم إلى منصات التتويج.

    فشل هانزي فليك أمام عبقرية سيميوني "التكتيكية"

    الآن.. لنخرج نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد من "المُعادلة"؛ حيث سنجد أن هُناك فشل واضح للعملاق الكتالوني برشلونة، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

    ونحن نعلم أن المُنافسة في إسبانيا، مُنحصرة على 3 أندية فقط لا غير؛ هم: "برشلونة، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد".

    حتى أن أتلتيكو مدريد - بكل الصفقات التي حسمها مؤخرًا -؛ لا يتمتع بـ"النفس الطويل"، الذي تتطلبه مسابقة الدوري.

    إلا أن أتلتيكو يمتلك مدربًا "عبقريًا"، في الأدوار الإقصائية؛ حيث من الممكن أن يقدّم كرة قدم مُملة للغاية، ولكنه يعرف كيف يتأهل.

    ولذلك.. وجدنا فليك يُعاني كثيرًا، في كل مرة يلتقي فيها مع فريق أتلتيكو مدريد، تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني؛ وذلك على النحو التالي:

    * نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-25: تأهُل برشلونة بالفوز (5-4) على أتلتيكو مدريد، في نتيجة مباراتي "الذهاب والإياب".

    * نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-26: تأهُل أتلتيكو مدريد بالفوز (4-3) على برشلونة، في نتيجة مباراتي "الذهاب والإياب".

    * ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-26: تأهُل أتلتيكو مدريد بالفوز (3-2) على برشلونة، في نتيجة مباراتي "الذهاب والإياب".

    أي أن فليك خسر بطولتين مع برشلونة؛ عندما واجه مدربًا على أعلى مستوى من الناحية "التكتيكية"، وهو ما يُعتبر فشلًا للألماني المخضرم.

    الظروف خدمت "برشلونة فليك" أوروبيًا.. ولكن!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ حيث سنستكمل حديثنا الآن عن "فشل" العملاق الكتالوني برشلونة، في مرحلة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

    برشلونة يمتلك 5 ألقاب عبر تاريخه، في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ ولكنها كانت من الممكن أن تصل إلى "الرقم 7"، في عهد فليك - من 2024 وحتى الآن -.

    والحقيقة أن قائمة برشلونة الحالية، فيها الكثير من "النواقص" بالفعل، والتي لا تؤهل الفريق للتتويج باللقب الأوروبي؛ بالمقارنة مع عمالقة أوروبا الكبار.

    لكن.. لا يُمكن إغفال حقيقتين بخصوص فريق برشلونة الأول لكرة القدم أيضًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: امتلاك برشلونة مواهب رائعة مثل "الجوهرة الإسبانية لامين يامال ومواطنه بيدري جونزاليس"؛ فهو ليس فريقًا بائسًا كما يصور البعض.

    * ثانيًا: الظروف التي خدمت برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ سواء في الموسم الماضي أو العام الرياضي الحالي 2025-2026.

    نعم.. على مدار نسختي دوري أبطال أوروبا "2024-2025" و"2025-2026"؛ كانت القرعة تضع برشلونة في المسار الأسهل، بعيدًا عن عمالقة القارة الكبار.

    مثلًا.. في الموسم الماضي، لم يواجه برشلونة سوى فريقًا واحدًا كبيرًا في مرحلة الدوري، وهو العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ بينما أوقعته القرعة ضد "بنفيكا البرتغالي، بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر الإيطالي"، في الأدوار الإقصائية.

    أما في الموسم الحالي، واجه العملاق الكتالوني كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، كأكبر ناديين في مرحلة الدوري؛ بينما أوقعته القرعة ضد "نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ثم أتلتيكو مدريد الإسباني"، في الأدوار الإقصائية.

    وخرج برشلونة ضد إنتر في نصف نهائي الموسم الماضي، وأمام أتلتيكو مدريد في ربع نهائي 2025-2026؛ وهو أساسًا يتفوق عليهما كثيرًا، من حيث الجودة الفنية.

    بمعنى.. برشلونة كان يستطيع الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، في الموسمين الماضي والحالي بكل سهولة؛ وربما التتويج بالمسابقة في النسختين، ورفع رصيده إلى "7 ألقاب" تاريخيًا.

    وأساسًا "برشلونة فليك" لم يفز في أي مباراة كبيرة، بمسابقة دوري أبطال أوروبا، سوى ضد بايرن ميونخ.

    - نتائج "برشلونة فليك" أمام كبار أوروبا:

    * مرحلة الدوري 2024-2025: برشلونة (4-1) بايرن ميونخ.

    * نصف النهائي 2024-2025: الخسارة من إنتر (7-6)، في نتيجة مباراتي "الذهاب والإياب".

    * مرحلة الدوري 2025-2026: برشلونة (1-2) باريس سان جيرمان.

    * مرحلة الدوري 2025-2026: تشيلسي (3-0) برشلونة.

    * ربع النهائي 2025-2026: الخسارة من أتلتيكو مدريد (3-2)، في نتيجة مباراتي "الذهاب والإياب".

    كل ذلك يؤكد "فشل" فليك مع برشلونة أوروبيًا؛ حيث يعجز المدير الفني الألماني عن الفوز في المباريات الكبيرة، كما يسقط أمام المدربين "التكتيكيين".

    كلمة أخيرة.. برشلونة قد يجد صعوبات أكبر مستقبلًا

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ أن المدير الفني الألماني هانزي فليك حقق "معجزة" مع العملاق الكتالوني برشلونة بالفعل، بالمقارنة بالظروف التي استلم فيها الفريق الأول.

    وتولى فليك قيادة برشلونة، وهو مُنهار "اقتصاديًا وفنيًا"، ولا يستطيع التعاقد مع صفقات كبيرة؛ حيث يقوم بسد احتياجاته بأبناء "لاماسيا"، إلى جانب الإعارات.

    لكن.. الوقوف وراء هذا المُبرر لإخفاء "الفشل"، لا يجب أن يطول أكثر من ذلك؛ فـ"برشلونة فليك" خسر بعض البطولات، أمام فرق أقل منه فنيًا.

    نعم.. خروج برشلونة أوروبيًا، أمام إنتر الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني؛ لا يُمكن أن يكون مبرره ضعف قائمة الفريق، أو عجزه عن ضم صفقات كبيرة

    وإذا قُمنا بمقارنة "الجودة الفنية" في برشلونة مع ناديي إنتر وأتلتيكو، سنجد أن العملاق الكتالوني يتفوق - رغم كل ظروفه السيئة -؛ لذا خسارة كتيبة فليك جاءت لأسباب أخرى، على النحو التالي:

    * أولًا: فشل فليك في التعامل مع فريقين؛ قوتهما في الأمور التكتيكية.

    * ثانيًا: سذاجة نجوم برشلونة؛ حيث يرتكبون أخطاءً بدائية للغاية.

    أيضًا.. عندما لا يتعلم مدرب ما من الأخطاء، ويخرج من نادٍ أقل منه "مرتين" خلال شهر، في مسابقتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، مثلما حدث لبرشلونة مع أتلتيكو مدريد؛ فهو فشل واضح.

    وهذا ليس معناه التقليل من عمل هانزي فليك بالطبع، أو القول بإن برشلونة خالٍ من المشاكل؛ بل على العكس تمامًا.. نحن نعلم أن الفريق به "نواقص" عديدة ويُعاني اقتصاديًا، ولكننا نتحدث عن الظروف العامة.

    هذه الظروف كان من الممكن أن يستغلها فليك وكتيبته بشكلٍ أفضل؛ لأنها قد لا تخدمه في المستقبل القريب، خاصة مع رغبة كل الأندية الكبيرة في تقوية صفوفها.