على طريقة نيكو باز .. روما يتحرك لضم إندريك

يدرس روما صيغة على غرار صفقة نيكو باز: إعارة مقابل مبلغ مالي مع حق محتمل في الشراء أو إعادة الشراء، بحيث يمكنه لاحقًا أن يقرر ما إذا كان سيحتفظ باللاعب أو سيتحصل على عائد مالي على أي حال مقابل إشراكه في المباريات. قد تكتمل الصفقة في منتصف أغسطس، وليس قبل ذلك.

ريال مدريد مستعد للتخلي عن المهاجم البرازيلي، لكن، على الأقل في الوقت الحالي، على أساس الإعارة المجانية فقط.

وهي نفس الصيغة التي تم استخدامها في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، عندما انتقل إندريك للعب في فرنسا مع فريق ليون، حيث سجل 8 أهداف وقدم نفس العدد من التمريرات الحاسمة في 21 مباراة تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو فونسيكا (المدرب السابق لميلان وروما).



