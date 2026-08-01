توني داميكو في رحلة عمل إلى إسبانيا، إذ ذكرت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» أن المدير الرياضي لنادي روما كان في مدريد قبل يومين، حيث بقي أحد ممثلي النادي الأصفر والأحمر لمتابعة الوضع المتعلق بـ«إندريك» عن كثب.
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على طريقة نيكو باز .. روما يتحرك لضم إندريك
صيغة نيكو باز
يدرس روما صيغة على غرار صفقة نيكو باز: إعارة مقابل مبلغ مالي مع حق محتمل في الشراء أو إعادة الشراء، بحيث يمكنه لاحقًا أن يقرر ما إذا كان سيحتفظ باللاعب أو سيتحصل على عائد مالي على أي حال مقابل إشراكه في المباريات. قد تكتمل الصفقة في منتصف أغسطس، وليس قبل ذلك.
ريال مدريد مستعد للتخلي عن المهاجم البرازيلي، لكن، على الأقل في الوقت الحالي، على أساس الإعارة المجانية فقط.
وهي نفس الصيغة التي تم استخدامها في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، عندما انتقل إندريك للعب في فرنسا مع فريق ليون، حيث سجل 8 أهداف وقدم نفس العدد من التمريرات الحاسمة في 21 مباراة تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو فونسيكا (المدرب السابق لميلان وروما).
الأسئلة الموجهة إلى ريال مدريد
ولد إندريك عام 2006، وهو مرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى يونيو 2030، حيث يتقاضى راتباً صافياً قدره 2 مليون يورو سنوياً بعد أن اشتراه النادي من بالميراس مقابل 47,5 مليون يورو في صيف عام 2024.
ومنذ ذلك الحين، سجل 7 أهداف في 40 مباراة مع «البلانكوس».
وسجل حتى الآن 4 أهداف في 21 مباراة مع المنتخب البرازيلي الأول، الذي شارك معه أيضًا في الدور النهائي لكأسالعالم 2026، بعد أن استدعاه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وفي الوقت نفسه، يعمل ريال مدريد على إنهاء المفاوضات لضم المهاجم الإيفواري يان ديوماندي (مواليد 2006) من نادي لايبزيج مقابل أكثر من 100 مليون يورو.
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