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SSC Napoli v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport
علي سمير

أخبار الانتقالات | خطوة إنجليزية لدي يونج وريال مدريد يتواصل مع مكتوميناي ويوفنتوس يدعم هجومه من دوري روشن

انتقالات
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
دوري روشن السعودي
الدوري الإنجليزي الممتاز
ريال مدريد
برشلونة
تشيلسي
مانشستر يونايتد
سان دييجو
يوفنتوس
القادسية
ماتيو ريتيغي
نيك ولتيماد
فرينكي دي يونج
سكوت مكتوميناي
آرني سلوت
كيفين دي بروين

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 9 أكتوبر 2026 لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم.

  • يوفنتوس يراقب 3 مهاجمين

    قالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" إن يوفنتوس بدأ يبحث بالفعل عن بدائل للمهاجم الألماني نيك فولتيمادي، وذلك لدعم مركز المهاجم الصريح الصيف القادم.

    وأوضحت أن اللاعب سيعود إلى نيوكاسل يونايتد بعد انتهاء فترة إعارته، حيث يستهدف يوفنتوس عدة لاعبين آخرين وعلى رأسهم ماتيو ريتيجي "القادسية السعودي"، فولارين بالوجن "موناكو" وأنطونيو رايموندو لاعب فروسينوني.

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  • de jong(C)Getty Images

    دي يونج إلى تشيلسي؟

    قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن تشيلسي يتابع موقف لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج مع برشلونة، تمهيدًا للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

    البلوز يبحثون عن لاعب وسط جديد بعد رحيل الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، وصاحب الـ29 سنة يعتبر من أهم الأهداف التي يطمح النادي الإنجليزي للتعاقد معها، في الوقت الذي لا يمانع فيها برشلونة التخلي عن لاعبه الهولندي.

  • عرض جديد لجابرييل

    قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بمحاولة أخيرة من أجل الحفاظ على خدمات لاعبه الشاب "جي جي جابرييل"، وسط اهتمام من عمالقة أوروبا بالحصول على خدماته.

    وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية، إن مانشستر تقدم بعرض جديد لصاحب الـ16 سنة لضمان استمراره في أولد ترافورد، في الوقت الذي يميل فيه اللاعب للرحيل.

    وفي حالة مغادرة جابرييل سواء لبايرن ميونخ أو ريال مدريد أو برشلونة، من المقرر أن يحصل يونايتد على 350 ألف جنيه إسترليني فقط كتعويض.

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  • Arne SlotGetty Images

    عودة سلوت للدوري الإنجليزي

    كشفت شبكة "ُESPN" الأمريكية، عن إمكانية عودة أرني سلوت إلى الدوري الإنجليزي خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد مغادرته لليفربول في الصيف الماضي.

    وأشارت إلى أن توتنهام يعتبر الوجهة الأقرب للهولندي، وذلك بسبب النتائج السيئة للإيطالي روبرتو دي زيربي، والذي يعيش انطلاقة مُروعة للموسم الجديد 2026/2027.

  • ريال مدريد يتواصل مع مكتوميناي

    تواصل نادي ريال مدريد الإسباني، مع وكلاء لاعب الوسط الاسكتلندي سكوت مكتوميناي، وسط الشكوك المستمرة حول مستقبل اللاعب مع نابولي.

    وقالت صحيفة "توتو ميركاتو" إن المحادثات متوقفة في الوقت الحالي، من أجل توقيع اللاعب على عقد جديد مع نابولي، ولكن من غير المتوقع أن يسمح النادي الإيطالي لرحيل مكتوميناي في يناير، على أن تحدث هذه الخطوة في الصيف.

  • De Bruyne Napoli Getty Images

    محادثات أمريكية م

    كشف الصحفي الإيطالي "نيكو شيرا" عن قيام نادي سان دييجو الأمريكي، بفتح المحادثات من جديد مع كيفين دي بروينه، تمهيدًا لضمه في شهر يناير القادم.

    نابولي قرر عدم تفعيل بند تمديد عقد دي بروينه لموسم إضافي، مما يعني أن البلجيكي سيصبح لاعبًا حرًا في يونيو 2027.

    وأوضح شيرا أن وكلاء صانع الألعاب البلجيكي، دخلوا في محادثات مباشرة مع النادي الأمريكي خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، لمنافشة القيام بصفقة محتملة في الميركاتو الشتوي.