شن رئيس برشلونة، جوان لابورتا، هجوماً لاذعاً على ريال مدريد، متهماً إياه بالغطرسة وشن حملة متعمدة لتشويه سمعة ناديه. وأصر لابورتا على أن البلوجرانا ستتم تبرئته بالكامل في قضية نيجريرا الجارية، مشككاً في مصداقية غريمه اللدود.
"ريال مدريد متعجرف ويفتقد للمصداقية" .. لابورتا يشن هجومًا قويًا على الملكي
لابورتا يهاجم الغريم اللدود
انتقد لابورتا علناً ريال مدريد بسبب سلوكه المؤسسي وموقفه المستمر من "قضية نيجريرا" الجارية.
ويعتقد رئيس برشلونة أن الغريم يتلاعب بالرواية للنيل من النادي الكتالوني. وتحدث لابورتا إلى وسائل الإعلام خلال حفل تكريم في سيتجيس صباح يوم السبت، مغتنماً الفرصة للدفاع بقوة عن ناديه. ووجّه انتقاداته مباشرة إلى إدارة ريال مدريد، زاعماً أنها تحاول عمداً تحويل الأنظار بعيداً عن النجاح الحالي الذي يحققه برشلونة داخل الملعب.
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التنبؤ ببراءة كاملة
لا يزال لابورتا واثقًا تمامًا من أن برشلونة سيبرئ ساحته قريبًا في "قضية نيجريرا". ويتعلق التحقيق القضائي بمدفوعات مزعومة قدّمها النادي إلى مسؤول تحكيمي سابق، وهو ما شكّل محور جدل كبير في كرة القدم الإسبانية.
وقال لابورتا، وفقًا لما نقلته موندو ديبورتيفو: "في مدريد يتحدثون عن مواضيع أخرى لصرف الانتباه. لن أتوقف أبدًا عن القول إنهم حاولوا إدانتنا قبل حتى أن يحاكمونا في المحكمة. بات واضحًا أنه لم يكن هناك أي أساس للاتهامات الموجهة إلينا. ستنتهي هذه القضية بتبرئة برشلونة.سيكون على أولئك الذين حاولوا بلا هوادة وباستمرار الإضرار بصورة برشلونة التراجع عن ادعاءاتهم. إنهم يماطلون في الإجراءات القضائية لأطول فترة ممكنة لإبقاء القضية حية، لكنها لا تؤدي إلى أي نتيجة. إنها محاولة لتشويه سمعة برشلونة. لا أعتقد أنهم يفعلون ذلك ببراءة".
في مطالبة بنقد ذاتي فوري
وإلى جانب النزاعات القانونية المستمرة، استهدف لابورتا أيضًا القرارات المؤسسية الأخيرة لريال مدريد. وسلّط الضوء تحديدًا على غيابهم اللافت عن الاجتماعات الأخيرة لرابطة أندية كرة القدم الأوروبية ودوري اليوروليج في كرة القدم وكرة السلة على حدٍّ سواء. ويعتقد أن هذه العزلة المفاجئة تلحق ضررًا بالغًا بسمعة النادي.
وقال لابورتا: "إنه يقول الكثير عن موقف نادٍ يفقد هيبته ومكانته ومصداقيته على المستويين الوطني والدولي". وأضاف: "الأمر واضح. إنهم يختارون موقفًا شديد الكبرياء والغطرسة، وهم أدرى بما يفعلون. ينبغي عليهم أن ينتقدوا أنفسهم".
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التركيز على أرض الملعب
رغم التوترات خارج الملعب والاحتكاكات المؤسسية، يحرص لابورتا على إبراز الزخم الإيجابي الكبير الذي يعيشه الفريق الكتالوني. ويتطلع فريق هانزي فليك إلى الحفاظ على هذه "اللحظة الجميلة" مع استكمال مشواره على الصعيدين المحلي والأوروبي. ويأمل النادي في أن يترك كرته تتحدث عنه داخل الملعب، في انتظار أن تصل القضايا القانونية العالقة أخيرًا إلى نهايتها أمام المحاكم.
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