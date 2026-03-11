مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا يسقط أمام ريال مدريد. الفوز 3-0 للبلانكوس في مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وبدون كيليان مبابي وبوجود فينيسيوس جونيور الذي أضاع ركلة جزاء، كان فيديريكو فالفيردي هو من تحول إلى هداف: ثلاثية للمهاجم الأوروغواياني، أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا في تاريخ ريال مدريد. في ليلة (شبه) مثالية للبلانكوس، أكد فالفيردي مرة أخرى أنه أحد أقوى لاعبي الوسط في العالم بثلاثة أهداف رائعة سجلها في مرمى "لاعبنا" دوناروما.
ريال مدريد - مانشستر سيتي، فالفيردي يحكي حكاية مع سيدورف: "أتذكر ما قلت لك؟ 'ما الذي ينقصك عن كروس؟!'"
كلمات فالفيردي
في ما بعد المباراة، تحدث لاعب خط الوسط الأوروغواياني عن مشاعره بعد تسجيله ثلاثية في دوري أبطال أوروبا: "أنا سعيد وفخور، لطالما حلمت بعيش هذه اللحظات ولعب مباريات مهمة كهذه"، قال فالفيردي لميكروفونات Prime Video. "لكنني سعيد بأنني أصبحت الرجل الذي أنا عليه الآن، وأنني أستمر في النمو والتحسن حتى في دوري كأب، حتى أتمكن من سرد هذه الأمسيات لأولادي وتعليمهم الكثير من الأشياء".
الستارة مع سيدورف
خلال المقابلة، كان هناك أيضًا مجال لظهور قصير لكلارنس سيدورف، الذي كان حاضرًا في المنطقة المختلطة لـ Prime Video: "عندما عملنا معًا، قلت لك شيئًا - يتذكر لاعب الوسط السابق لفالفيردي - 'ما الذي ينقصك عن كروس؟!'. أنت تلعب في جميع المراكز في الملعب، وهذه الأمسية هي مكافأة على كل ما قمت به. أردت أن أقول لك إنني لا أملك أي أسئلة، لكنني فخور بمسيرتك". ثم يواصل سيدورف سرد القصة، حتى بعد توديعه لفالفيردي: "كان يقول لي إنه لا يصدق أنه يمكنه الوصول إلى مستوى كروس، فرددت عليه قائلاً إننا سنتحدث عن ذلك مرة أخرى في يوم من الأيام".