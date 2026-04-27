"يجب أن أعود إلى ريال مدريد ولكن" .. إندريك يفتح باب مغادرة الملكي

كان إندريك بمثابة مفاجأة سارة منذ انضمامه إلى ليون في يناير، حيث استعاد البريق الذي جعله أحد أكثر المواهب المرغوبة في عالم كرة القدم.

وفي حديثه مع قناة Canal+، أعرب البرازيلي عن تعلقه الشديد بفريقه المؤقت ورغبته في رؤية النادي يعود إلى قمة كرة القدم الأوروبية، بينما ألمح إلى أنه قد يكون مستعداً لتمديد إقامته.

وقال: "هل هناك فرصة لبقائي إذا تأهل ليون إلى دوري أبطال أوروبا؟ في الواقع، لا أعرف". "بدأنا بإعارة لمدة ستة أشهر، لكن إذا اضطررت للعودة إلى ريال مدريد، فسأعود بكل سرور. وإذا اضطررت للذهاب إلى مكان آخر، فسأذهب إلى مكان آخر. آمل حقاً أن نتمكن من تأهيل ليون إلى دوري أبطال أوروبا، فهذا هو المكان الذي ينتمي إليه".



