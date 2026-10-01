وسط تردد برشلونة .. ريال مدريد يتحرك لتكرار "خطة كوناتي" مع فيرجيل فان دايك

ريال مدريد قرر دخول السباق للتعاقد مع فان دايك، الذي لا يزال مستقبله مع ليفربول غامضًا. المدافع الهولندي، البالغ من العمر 35 عامًا، يعيش الجزء الأخير من عقده الذي ينتهي في 2027. ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن النادي الإنجليزي لم يقدم بعد عرضًا لتجديد عقد قائده، ما يوحي بأنه قد يسمح له بالرحيل مجانًا.
بالنسبة إلى فلورنتينو بيريز وإدارة ريال مدريد، فإن فكرة التعاقد مع أحد أكثر المدافعين تتويجًا بالألقاب في العالم مجانًا تمثل فرصة مغرية للغاية. فقد غيّر النادي استراتيجيته في السنوات الأخيرة، معتمدًا على ضم لاعبين من الطراز الرفيع ممن تقترب عقودهم من الانتهاء لتعزيز صفوفه مع ضبط النفقات.