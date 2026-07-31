حقيقة تؤلم ريال مدريد: لامين يامال يساوي 10 من نجومكم.. "فلا تحولوا بيع أبنائكم لانتصار ضد برشلونة"

ومن حيث توقفنا في السطور الماضية، سنتحدث الآن عن سبب استخدمنا كلمة "فشل"؛ بخصوص بيع نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد 8 أو 10 لاعبين من أبناء أكاديميته، مقابل 190 مليون يورو تقريبًا.
أولًا.. انظروا إلى العملاق الكتالوني برشلونة، الذي يبيع نجوم أكاديميته بمبالغ زهيدة للغاية؛ وهو الأمر الذي يستخدمه ريال مدريد وإعلامه أساسًا، للسخرية من إدارة غريمهم.
إلا أن هذه نصف الحقيقة فقط؛ فإذا نظرنا إلى الصورة كاملة، سنجد الآتي:
* 1/ برشلونة يقوم بتصعيد الكثير من أبنائه إلى الفريق الأول، بشكلٍ فوري.
* 2/ برشلونة يحاول توقيع عقود احترافية مع عددٍ آخر من أبنائه، مع مطالبتهم بالصبر وانتظار فرصتهم.
* 3/ برشلونة يتخلص من بعض أبنائه، الذين لا يرتقون للمستوى المطلوب أو يساومون النادي.
أي أن هُناك نجوم يلفتون الأنظار بشدة، مثل الجوهرتين الإسبانيتين لامين يامال وباو كوبارسي؛ فيتم تصعيدهم مباشرة إلى صفوف الفريق الأول، بدون المرور على جميع الفئات السنية في برشلونة.
ولك أن تتخيل عزيزي القارئ؛ بكم ممكن يبيع برشلونة يامال أو كوبارسي الآن، إذا قرر ذلك.
يامال وحده، يساوي أكثر من قيمة اللاعبين العشرة من أبناء ريال مدريد؛ الذين تم الحصول على مبلغ ضخم من ورائهم، في صيف العام الحالي.
وبما أن ليس كل المواهب ستصعد للفريق الأول؛ فإن برشلونة يتخلص من هؤلاء الذين لا يصبرون أو يساومون النادي، أو الذين لا يرتقون للمستوى المطلوب.
ولأن هؤلاء لم يكتبوا تاريخهم بعد، فإن برشلونة لا يتحصل على مبالغ ضخمة من ورائهم؛ رغم أن الإدارة يجب أن تتعلم أيضًا أن تكون أذكى من ذلك، في عملية تسويقهم.