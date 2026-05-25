ويعتقد الأرجنتيني الأسطوري أن الأجواء المحيطة بالمهاجم أصبحت سامة منذ انتقاله إلى البرنابيو.
أسطورة ريال مدريد: كيليان مبابي الأفضل في العالم لكنه ضحية للمعاملة السيئة
مبابي لا يزال الأفضل في العالم
أصبح كيليان مبابي محط أنظار الجميع بعد فترة انتقالية في ريال مدريد، لكن خورخي فالدانو يؤكد أن جودة المهاجم لا تزال فوق أي شك. وعلى الرغم من الجدل الدائر حول أدائه في إسبانيا، سارع المدرب السابق للبلانكوس إلى الإشارة إلى سجل مبابي المذهل على الساحة الدولية كدليل على مكانته المتميزة.
وفي حديثه إلى قناة موفيستار، رد فالدانو بحدة على المشككين، قائلاً: "لقد فاز بكأس العالم وحلّ ثانياً في نسخة أخرى، وسجل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية. نحن لا نتحدث عن لاعب مزيف؛ نحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي ربما".
الدفاع عن الفرنسي ضد الإساءات
اشتد الجدل الدائر حول مبابي في ظل استمرار باريس سان جيرمان في تحقيق النجاحات بدوري أبطال أوروبا بدونه، في حين يمر ريال مدريد بموسم متقلب إلى حد ما. ويرى فالدانو أن اللاعب يُجبر على تحمل نصيب أكبر من اللازم من اللوم عن مشاكل الفريق الجماعية، وعن التباين في حظوظ ناديه السابق وناديه الحالي.
وذهب فالدانو إلى حد وصف الانتقادات الحالية بأنها شكل من أشكال سوء المعاملة، بالنظر إلى الإحصائيات التي حققها مبابي في العاصمة الإسبانية. وأضاف: "إن إلقاء المسؤولية عن كل ما يحدث من خير لباريس سان جيرمان وكل ما يحدث من شر لريال مدريد على عاتق هذا الرجل، الذي هو أفضل هداف في الدوري، يبدو لي إساءة".
دعم مدريد المستمر لمبابي
وفي وقت سابق، دافع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عن اللاعب الفرنسي، واصفًا إياه بـ«أفضل لاعب» في الفريق على الرغم من الموسم المضطرب الذي مر به في البرنابيو. وتطرق رئيس النادي إلى تداعيات موسم فشل فيه «البلانكوس» في حصد أي ألقاب كبرى، وألقى باللوم على جدول المباريات المرهق بدلًا من لاعبه النجم.
على الرغم من احتلال المركز الثاني خلف برشلونة والخروج من دوري أبطال أوروبا في ربع النهائي، رفض بيريز توجيه أصابع الاتهام إلى مبابي. وقال بيريز لقناة"لا سيكستا": "كيليان هو أفضل لاعب في ريال مدريد في الوقت الحالي".
تألق وسط غياب الألقاب
على الرغم من خلو موسم ريال مدريد من الألقاب، حسم مبابي رسمياً لقب هداف الموسم «بيتشيتشي» لموسم 2025-2026 بعد تسجيله هدفاً في فوز ريال مدريد 4-2 على أتلتيك بيلباو في الجولة الأخيرة من الموسم. وبهذا الهدف، رفع الدولي الفرنسي رصيده إلى 25 هدفاً في الدوري خلال الموسم. وتصدر المهاجم الفرنسي الترتيب متقدماً على مهاجم مايوركا فيدات موريكي، الذي أنهى الموسم برصيد 23 هدفاً.
كما تصدر نجم "البلانكوس" قائمة الهدافين في الدوري الإسباني من حيث إجمالي التسديدات بـ 63 تسديدة، مما يؤكد تأثيره الهجومي طوال الموسم. هذا الإنجاز يجعله أول لاعب منذ كريستيانو رونالدو (2014 و2015) يفوز بالجائزة في موسمين متتاليين مع ريال مدريد.