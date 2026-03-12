إنجاز كبير لريال مدريد الذي سجل ثلاثة أهداف في مباراة الذهاب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي. كان تيبو كورتوا من بين أفضل اللاعبين في الملعب، حيث كان مفيدًا في المرمى وفي الهجوم بتمريرة حاسمة لفالفيردي. بعد المباراة، علق البلجيكي على لحظة البلانكوس.
ترجمه
ريال مدريد، كورتوا: "نحن ضد شابي ألونسو بسبب مقاطع الفيديو؟ لكنني تعاملت مع كونتي..."
شابي ألونسو مثل كونتي
"الجدل الذي دار في الأسابيع الأخيرة؟ نحن لا نقرأ ما تقولونه، ولا نتابعكم. أنا في المنزل وأحلل ما يجب أن أحلله، وأعرف ما يجب أن أفعله بشكل أفضل. ربما تعتقدون أن هذا مكان ترفيهي، لكنه ليس كذلك. تعتقدون أننا نفعل كل ما نريد. نحن نحترم المدربين، وكل من يأتي إلى هنا. الكثير من الانتقادات غير عادلة وبعضها خاطئ. نحن مسؤولون جزئياً عن إقالة تشابي ألونسو وأنا أقبل ذلك، لكن لم يقلل أحد من شأنه. أعتقد أننا عملنا جيداً معاً. ثم يقولون إننا لا نحب التكتيكات والفيديوهات... انظر، كان لدي أنطونيو كونتي، كنت أصور مقاطع فيديو لعدة ساعات في اليوم، ولم أكن أهتم لأننا محترفون. بدأنا بشكل جيد مع شابي، لكننا مررنا بفترة صعبة لم نتمكن فيها من إيجاد إيقاعنا. هذا هو كرة القدم. كلاعبين، نحن لا نملك زمام الأمور، بل المدرب هو من يملكها ونحن نحترم سلطته".
تقدير مدرب نابولي
سبق أن تحدث تيبو كورتوا عن مدربه السابق كونتي، الذي كان مدربه في تشيلسي. في بودكاست ريو فرديناند، قال: "كان لدي مدربون يصرخون كالمجانين، أحدهم كان كونتي! إنها مسألة شخصية، أما زيدان فكان أكثر هدوءًا، وكذلك أنشيلوتي الذي لم يفقد أعصابه إلا في حالات قليلة، عندما كان يحدث شيء خطير حقًا. مع كونتي، تعلمت الإيطالية لأنه كان يتحدثها كثيرًا في غرفة الملابس".
ثم قال لماركا عن كونتي إنه كان أفضل مدرب من الناحية التكتيكية. "طريقته في رؤية كرة القدم وتعايشها معها هي من مستوى آخر. كنا جميعًا نعرف تمامًا ما يجب أن نفعله على أرض الملعب. التغيير الذي أجريناه في تشيلسي كان يعني أنه لا أحد يستطيع هزيمتنا. كنا آلة لا يمكن لأحد تجاوزها".