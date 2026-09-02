من ثنائي ريال مدريد الراحل إلى كريم بنزيما ورياض محرز!.. كتيبة مرعبة من "الأسماء العالمية الحرة" بلا أندية

أُغلِق سوق الانتقالات الصيفية، في معظم الدول الأوروبية، بنهاية يوم 1 سبتمبر 2026؛ ولكن لا يزال هُناك العديد من النجوم العالميين الكبار، الذين لم يحسموا مستقبلهم حتى الآن.

هؤلاء النجوم لا يزالوا بإمكانهم الانتقال إلى بعض الفرق الأوروبية، التابعة للدول التي لم يُغلق فيها الميركاتو بعد؛ أو حتى اللجوء إلى المسابقات الخليجية، وخاصة دوري روشن السعودي للمحترفين.

حتى أن القوانين تسمح للاعبين، الذين أصبحوا "بدون عقد" قبل إغلاق الميركاتو الصيفي؛ أن ينضموا إلى الأندية الأوروبية التابعة للدول التي انتهى فيها سوق الانتقالات، لكن وفقًا لشروط محددة بالطبع.

أبرز هذه الشروط؛ تتمثّل في عدد اللاعبين بالقائمة وموافقة الرابطة المحترفة، بالإضافة إلى اللعب المالي النظيف وتصاريح العمل - حسب الدولة -.

ووسط كل ذلك؛ سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا خلال السطور القادمة، أبرز الأسماء العالمية "الحرة" في وقتنا هذا..