علي سمير

انتصار ألافيس يرسم مستقبل ريال مدريد : رسالة صريحة للإطاحة بفينيسيوس "أو مبابي" ودعوة للحفاظ على صحة كلوب النفسية!

فوز باهت للميرينجي على أرضه ووسط جماهيره

إنه هذا الوقت من الموسم الذي لم يكن يريده أي مشجع لريال مدريد أن يمر به، فريق بلا هدف ولا دافع حقيقي يحاول يائسًا إنقاذ ما يمكن إنقاذه والجميع يعرف جيدًا أن كل شيء انتهى.

نعم .. فاز ريال على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2/1 في الجولة 32 من عمر الدوري الإسباني، وأصبح على بعد 6 نقاط من برشلونة المتصدر الذي لديه مواجهة صعبة ليلة الأربعاء أمام سيلتا فيجو، صاحب المركز السادس بجدول الليجا.

قبل أن تتحمس وتنظر إلى جدول مباريات الفريقين، مع الوضع في الاعتبار أن هناك كلاسيكو منتظر يوم 10 مايو، وتحاول أن تخدع نفسك بأن الحظوظ قائمة في الفوز باللقب، عليك أن تشاهد مباراة الليلة جيدًا وتقرًا بين السطور.

قبل أن تشعر بأمل زائف أن الأمور لا تزال قائمة والدوري لا يزال في الملعب، وأن فريقك تعافى من الخروج الأوروبي أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي الأبطال، اعلم جيدًا أن موسم ريال مدريد انتهى!

قد يخسر برشلونة من سيلتا فيجو أو يتعادل، مع تبقي 6 مباريات على نهاية البطولة، ولكن لو تعثر الفريق الكتالوني مرة سيقع ريال مرتين، ولو سقط هانزي فليك ورفاقه مرتين سيتعثر أربيلوا وفريقه 3 مرات.

إنها ليست محاولة لإحباطك، بل نظرة واقعية على أحوال الفريق الصعبة، والتي ظهرت في الثواني الأولى بعد صافرة انطلاق المباراة!


  Vinicius Mbappe Real Madrid GFXGetty/GOAL

    رسالة صريحة من جماهير ريال مدريد

    المفارقة الغريبة أن ثنائية ريال الليلة جاءت عن طريق فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، في نفس المباراة التي أطلقت جماهير الميرينجي صافرات الاستهجان ضدهما في الدقائق الأولى من عمر اللقاء.

    الجماهير دخلت المباراة في حالة من اليأس والإحباط، أمل شبه معدوم في اقتناص لقب الليجا من برشلونة، وفريق بلا هوية، مدرب لا يمتلك أي أفكار، لذلك وجب التفكير في الموسم القادم حتى لا تتكرر المأساة من جديد.

    الأمر ليس سرًا، الجميع يعرف أن هناك أزمة بين كيليان مبابي وفينيسيوس و"الأنا" تقول كلمتها قبل كل شيء في غرفة ملابس ريال مدريد، وهي مشكلة تهدد النادي على المدى القريب والمتوسط والبعيد أيضًا، إن استمر الثنائي معًا بفريق واحد.

    صافرات الاستهجان كانت رسالة واضحة إلى فلورنتينو بيريز .. هذا الفريق لا يتحمل وجود مبابي وفينيسيوس، ولا توجد مشكلة في التخلي عن أحدهما لأننا نطلب ذلك وبشكل صريح وعلني.


    مبابي وصل لتوه إلى سانتياجو برنابيو في 2024، وأرقامه المبهرة على المستوى الفردي تجعل التخلي عنه بمثابة الجنون، لذلك كلنا نعرف الضحية الأقرب والأكثر قابلية للرحيل عن الميرينجي عقب نهاية الموسم الجاري.

    مشاكل في تجديد عقده ومماطلة، أزمات مع المنافسين والجماهير داخل الملعب وفي المدرجات، تخبط فني واضح .. كل شيء يسير نحو التخلي عن البرازيلي، وفي حالة رحيله لن يغرق ريال مدريد أبدًا، بل سيعثر على لاعب آخر يساعد مبابي ويكون أكثر تفاهمًا معه.

    الفرنسي ليس بريئًا، عدم انسجامه مع ليونيل ميسي ونيمار في باريس سان جيرمان يطرح الكثير من التساؤلات حول سلوكه بعيدًا عن دبلوماسيته العلنية، ولكن بيريز لن يفرط في الصفقة التي ظل يقاتل لإبرامها منذ سنوات.

    فينيسيوس حاول تهدئة الأمور مع الجماهير بالاعتذار بعد التسجيل، ولكن هذا لا يعني أن الأزمة انتهت، وأن بيريز سيأخذ ما حدث الليلة بعين الاعتبار في الميركاتو الصيفي.


  Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    تخلوا عن الزجاجي

    أصبح إيدير ميليتاو من العناصر المحيرة لجماهير ريال مدريد منذ قدومه للميرينجي، مدافع ممتاز كان لديه الكثير والكثير من هامش التطور ليكون من صفوة اللاعبين بمركزه، ولكن معاناته المستمرة مع الرباط الصليبي دمرت مسيرته.

    اللاعب العائد مؤخرًا من إصابة، تم تبديله بمنتصف المباراة مع دخول أنطونيو روديجر لمعاناته من مشكلة جديدة، حالته لا تبدو خطيرة، ولكنها تؤكد مرة أخرى أن البرازيلي لا يمكن الاعتماد عليه بأي شكل من الأشكال.

    غيابات ميليتاو منذ قدومه لريال جاءت كالتالي وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت":

    موسم 2020 /2021 : غاب عن 14 مباراة منهم 3 بسبب إصابته بكورونا

    موسم 2021/2022 : غاب عن مباراة واحدة فقط بسبب الإنفلونزا

    موسم 2022/2023 : غاب عن 4 مباريات

    موسم 2023/2024 : غاب عن 48 مباراة كاملة

    موسم 2024/2025 : غاب عن 54 مباراة مع ريال مدريد

    موسم 2025/2026 : غاب عن 26 مباراة

    جودة ميليتاو وقدرته على التقدم بالكرة والمشاركة في بناء الهجمات أمور لا يمكن إنكارها، حيث كان على وشك التسجيل مع نهاية الشوط الأول بكرة في العارضة، ولكنه أصبح "زجاجيًا" بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

    يُصاب ثم يعود ليقدم بعض اللمحات المميزة، ثم يتعرض لإصابة جديدة ويغيب لفترة طويلة ثم يبدأ من جديد، قصة تُعاد مرة أخرى دون أي تغيير.

    التخلي عن ميليتاو أصبح ضرورة، لفتح الطريق أمام لاعب آخر يمكن الاعتماد عليه ليتواجد عندما يحتاج الفريق له في أي وقت، لأن البرازيلي لا يصلح حتى كلاعب احتياطي مهما امتلك من إمكانيات.


  FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ALAVESAFP

    مهام ثقيلة على المدرب الجديد

    من الجنون الحديث عن إمكانية بقاء أربيلوا، رحيله أصبح أمرًا حتميًا، والبحث مستمر داخل ريال مدريد حول البديل الأنسب للمدرب المؤقت للميرينجي، ولكن لو جلست لتشاهد مباراة الليلة وأنت أحد المرشحين لقياد الفريق الإسباني، ستشعر بالخوف والتوتر وربما الرعب.

    ريال مدريد به العديد من المشاكل، الفوضى هي العنصر الغالب، حتى مباراة اليوم أمام فريق في دائرة الهبوط، لم يستغلها أربيلوا كوسيلة للصحوة ومحاولة إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن.

    ألافيس أهدر العديد من الفرص التي كانت تكفيه للفوز منتصرًا بثلاثية، الخصم العنيد سدد 19 مرة على أرض سانتياجو برنابيو وأتيحت أمامه فرصتين خطيرتين مقابل "لا شيء" لريال الذي سجل هدفه الأول من كرة طائشة سددها مبابي وارتطمت بالمدافع.

    مهام المدرب الجديد ستكون ثقيلة للغاية، مشاكل ريال مدريد لا تُعد ولا تحصى ..

    أزمة واضحة في الانسجام والترابط بين النجوم، جود بيلينجهام وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وغيرهم، إمكانية الاستفادة منهم معًا أصبحت شبه مستحيلة.

    الشكوك حول بعض العناصر وجدية استمرارها في النادي، وعلى رأسها أنطونيو روديجر وميليتاو وإدواردو كامافينجا وفينيسيوس جونيور وأوريليان تشواميني .


    مصير فرانكو ماتانتونو، لم يقدم المطلوب منه هذا الموسم، الحديث مستمر عن رحيله، بعض التقارير قالت إن هناك فرصة لمغادرته النادي، ولكن الأرجنتيني يريد القتال من أجل حجز مكانه الذي فقده ببداية الموسم.

    هل يستحق داني كارباخال البقاء؟ ماذا عن الثنائي الإنجليزي جود بيلينجهام وألكساندر أرنولد، كيف يمكن الاستفادة منهما على أكمل وجه؟

    كيف يمكن البناء على أردا جولر بعد تألقه مؤخرًا وخلف توليفة مميزة في خط الوسط تساعده على الظهور بأفضل صورة ممكنة؟ كلها أمور يجب على المدرب الجديد حلها.

    مهمة صعبة جدًا، ولو أراد فلورنتينو بيريز التفاوض مع يورجن كلوب ليحل بدلًا من أربيلوا، فالألماني الذي رحل عن ليفربول لحاجته إلى راحة، سيشعر بأنه يلقي بنفسه في النار لو علم ما ينتظره!

    الألماني لن يشعر بأي راحة لو تولى ريال مدريد، العودة إلى التدريب من بوابة سانتياجو برنابيو ستكون الخيار الأسوأ بالنسبة له، لأن المشاكل التي يعيشها الميرينجي ستضر بصحته النفسية لو أراد حلها في هذه المرحلة من مسيرته.

    وأخيرًا وقبل أي شيء، نعود إلى قصة المنافسة على الليجا، هل شاهدت هدف توني مارتينيز لألافيس في الدقائق الأخيرة؟ إنه سبب آخر يجعلك لا تنخدع بهذا الفوز، ريال مدريد عبر بشق الأنفس ولا يمكنه تحقيق الاستمرارية الكافية للتغلب على برشلونة في آخر الجولات!