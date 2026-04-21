انتصار ألافيس يرسم مستقبل ريال مدريد : رسالة صريحة للإطاحة بفينيسيوس "أو مبابي" ودعوة للحفاظ على صحة كلوب النفسية!

إنه هذا الوقت من الموسم الذي لم يكن يريده أي مشجع لريال مدريد أن يمر به، فريق بلا هدف ولا دافع حقيقي يحاول يائسًا إنقاذ ما يمكن إنقاذه والجميع يعرف جيدًا أن كل شيء انتهى.

نعم .. فاز ريال على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2/1 في الجولة 32 من عمر الدوري الإسباني، وأصبح على بعد 6 نقاط من برشلونة المتصدر الذي لديه مواجهة صعبة ليلة الأربعاء أمام سيلتا فيجو، صاحب المركز السادس بجدول الليجا.

قبل أن تتحمس وتنظر إلى جدول مباريات الفريقين، مع الوضع في الاعتبار أن هناك كلاسيكو منتظر يوم 10 مايو، وتحاول أن تخدع نفسك بأن الحظوظ قائمة في الفوز باللقب، عليك أن تشاهد مباراة الليلة جيدًا وتقرًا بين السطور.

قبل أن تشعر بأمل زائف أن الأمور لا تزال قائمة والدوري لا يزال في الملعب، وأن فريقك تعافى من الخروج الأوروبي أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي الأبطال، اعلم جيدًا أن موسم ريال مدريد انتهى!

قد يخسر برشلونة من سيلتا فيجو أو يتعادل، مع تبقي 6 مباريات على نهاية البطولة، ولكن لو تعثر الفريق الكتالوني مرة سيقع ريال مرتين، ولو سقط هانزي فليك ورفاقه مرتين سيتعثر أربيلوا وفريقه 3 مرات.

إنها ليست محاولة لإحباطك، بل نظرة واقعية على أحوال الفريق الصعبة، والتي ظهرت في الثواني الأولى بعد صافرة انطلاق المباراة!



