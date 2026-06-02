"ما مشكلتك؟ على ريال مدريد التكيف معه" .. أسطورة فرنسا يرفض الانتقادات الموجهة إلى كيليان مبابي

ومع تردد أنباء عن تولي جوزيه مورينيو دفة القيادة في «البلانكوس» هذا الصيف، يرى ديسايي أن المدرب الجديد يجب أن يبني نظامه التكتيكي حول هذا المهاجم الهداف بدلاً من توقع أن يتحمل مهام دفاعية ثقيلة.
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مورينيو يُطلب منه التكيف مع مبابي
بعد موسمين متتاليين دون فوز بأي لقب كبير، أفادت التقارير أن ريال مدريد لجأ إلى مورينيو هذا الصيف لاستعادة مسيرة الانتصارات.
وتزامنت فترة الجفاف التي يمر بها النادي مع وصول مبابي في عام 2024. وعلى الرغم من الشائعات حول توتر العلاقات مع زملائه في الفريق والجدل المحيط بحياته الخاصة، يؤكد ديسايي أن المهاجم ليس السبب الجذري لهذه الصعوبات.
وفي حديثه إلى موقع FootballTransfers نيابة عن MrRaffle.com، أوضح الفائز بكأس العالم 1998 أن المهاجمين النخبة يحتاجون إلى تعديلات تكتيكية، قائلًا: "لم يكن مبابي أبدًا مشكلة حقيقية لأي مدرب. سيقول لك مورينيو نفس الشيء: 'أنا سعيد بـ 40 أو 42 هدفًا يسجلها مبابي سنويًا، عليّ فقط أن أتكيف معه.' إنه المهاجم".
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الدفاع عن الحياة الخاصة للمهاجم
تعرض المهاجم مؤخرًا لانتقادات إعلامية شديدة بسبب رحلة إلى إيطاليا وفترة تعافيه المثيرة للجدل من الإصابة في باريس.
ومع ذلك، رفض ديسايي فكرة أن يتم مراقبة أنشطة اللاعبين خارج الملعب بشكل لا نهائي، مضيفًا: "يمكن للجميع التعليق على ما يحدث في حياته الخاصة أو حاجته للتنقل. بالتأكيد هناك مشجعون لريال مدريد يعتقدون أن اللاعب لا ينبغي أن يكون له حياة خاصة، بل يجب أن يكرس نفسه بالكامل للنادي. هناك دائمًا هذا التصور. شعرت بذلك أيضًا عندما كنت ألعب كرة القدم، حيث، بطريقة ما، تنتمي إلى المشجعين. هذا صحيح ونحن سعداء بذلك، لكن دعونا لا نبالغ. أفعل ما أريد في أوقات فراغي. لا تأتوا وتسألوني عن ذلك. لذلك لا أرى أنه يمثل مشكلة لمورينيو. إنها مجرد مسألة تكيف".
مشاكل هيكلية في ريال مدريد
وبعيدًا عن الجدل خارج الملعب، لا تزال هناك تساؤلات حول كيفية اندماج هذا المهاجم الموهوب مع نجوم مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام. ويعتقد ديسايي أن النظام الجماعي قد فشل ببساطة في استيعاب المواهب الهجومية في سانتياجو برنابيو، مؤكدًا أن أي فريق كبير قادر على تعويض نقص المشاركة الدفاعية لأي نجم.
واستطرد: "لكن الأمر لا يرجع بالكامل إلى مبابي. ألا يشارك في الدفاع؟ لا بأس. ما مشكلتك؟ يمكنك تحمل وجود لاعب واحد - أو في النهاية لاعب ونصف أو لاعبين - في الفريق لا يعود إلى الموقع الدفاعي. نعم، يمكنك تحمل ذلك. أنت ريال مدريد. يمكنك التكيف مع ذلك، خاصة مع لاعب يسجل 40 هدفًا في الموسم".
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ما هو مستقبل مبابي وريال مدريد؟
مع استعداد مورينيو لتولي دفة القيادة قبل انطلاق موسم 2026-2027، ستكون أولويته المباشرة هي توحيد صفوف الفريق الذي يُقال إنه يعاني من انقسامات داخلية.
ويجب على المدرب البرتغالي أن يضع بسرعة إطارًا تكتيكيًا فعالاً يتيح الاستفادة القصوى من القوة التهديفية لمهاجمه النجم. وسيترقب المشجعون بفارغ الصبر لمعرفة ما إذا كان هذا التغيير في القيادة الفنية سيُنهي أخيرًا جفاف الألقاب الذي استمر لمدة عامين، ويطلق العنان للإمكانات الهائلة للفريق.