فابريجاس مدربًا لريال مدريد .. سيخسر كل شيء بخيانة برشلونة وإعادة "مملة" لتجربة تشابي ألونسو!

منذ ظهوره كلاعب شاب في آرسنال، عُرف عن فابريجاس شخصيته المختلفة والاستثنائية التي لم تتناسب وقتها مع عمره، حيث نشأ وسط جيل "اللاهزيمة" بصفوف المدفعجية تحت قيادة أرسين فينجر وبجواره تييري هنري وباتريك فييرا ودينيس بيركامب وروبرت بيريز وغيرهم.

وفي سن صغير للغاية، منحه آرسنال الثقة ليصبح قائدًا للفريق اللندني، رغم تواجد من هم أقدم وأكبر منه في العمر، وذلك لم يكن من فراغ، لأن فابريجاس كان موهبة بارزة وأكثر اللاعبين تأثيرًا في صفوف المدفعجية.

شخصية فابريجاس ودوره المحوري في آرسنال، كلها أمور صنعت منه الشخص الذي نراه الآن يقدم مستويات مذهلة مع كومو في الدوري الإيطالي، ووضعه في موقف جيد للمنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، حيث يأتي بالمركز السادس بـ65 نقطة، بفارق نقطتين عن ميلان الرابع، قبل جولتين على نهاية الكالتشيو.

أيضًا فابريجاس يتمتع بقوة ذهنية استثنائية، جعلته يغادر كتالونيا في 2003 للذهاب في تجربة مختلفة تمامًا في الدوري الإنجليزي، لينجح ويصبح أحد أهم لاعبي الوسط في العالم.

وفي 2011، ورغم الانتقادات الجماهيرية له بمحاولة التمرد على آرسنال من أجل الانتقال لبرشلونة، لم يهتم فابريجاس بذلك وعاد إلى بيته من جديد ليصبح "خائنًا" بالنسبة للعديد من المشجعين، لأنه ترك الفريق وهو في واحدة من أسوأ فتراته.

وعندما أتيحت له فرصة العودة لآرسنال في 2014، لم يكن الباب مفتوحًا أمامه، لامتلاك الفريق مجموعة من الموهوبين مثل سانتي كازورلا ومسعود أوزيل وآرون رامزي وغيرهم، لذلك لم يكن فينجر مهتمًا بضمه.

ولم يفكر فابريجاس كثيرًا وقتها في فكرة العداوة بين آرسنال وتشيلسي، حيث انضم للغريم اللندني ليعمل مع العدو الأول لملهمه أرسين فينجر وهو البرتغالي جوزيه مورينيو، وحصل معه على لقب البريميرليج في 2015.

كلها أمور تؤكد أن الإسباني وُلد ليكون قائدًا وشخصية مهمة في أي مكان يذهب له، ولا يهتم بما يُقال عنه، مما يجعله مؤهلًا لمواجهة الضجة الإعلامية والهجوم الجماهيري، ولكن هل هذا يكفي لتدريب ريال مدريد؟



