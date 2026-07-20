أفادت تقارير بأن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، قد وضع مايكل أوليسيه كأولوية قصوى له في فترة الانتقالات الصيفية، حيث يرى في الدولي الفرنسي مشروع "جالاكتيكوس" جديد في ملعب سانتياجو برنابيو. ومع ذلك، يمضي العملاق الإسباني بحذر شديد لتجنب أي أزمة دبلوماسية مع إدارة بايرن ميونخ.
عقبة الـ 200 مليون يورو.. لماذا يتوخى ريال مدريد الحذر الشديد في صفقة أوليسيه؟
الشفافية هي الملاذ الأول
برز أوليسيه كالرجل الذي يسعى بيريز لجلبه إلى العاصمة الإسبانية هذا الصيف. لقد أثار الجناح البالغ من العمر 24 عامًا إعجابًا كبيرًا في الدوري الألماني، وعلى الرغم من امتلاك مدريد لخط هجوم مدجج بالنجوم، إلا أن الإدارة تعتقد أن الفرنسي قادر على الارتقاء بمستوى الفريق إلى آفاق أبعد.
مع ذلك، فإن ريال مدريد عازم على التعامل مع هذا الموقف بأقصى درجات الاحترافية. وقد أوضحوا جليًا أنهم لن ينخرطوا في أي "حروب" من أجل الحصول على توقيع اللاعب. ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، حافظ النادي على حوار شفاف مع بايرن، متعهدًا بإبلاغ العملاق الألماني بأي تحركات رسمية ينوون القيام بها بشأن أوليسيه.
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المسار الوحيد لتقديم عرض مدريدي
لكي يقدم ريال مدريد عرضًا رسميًا بالفعل، يجب أن تتغير الرواية من جانب اللاعب. الطريقة الوحيدة لكسر هذا الجمود الحالي هي أن يبلغ أوليسيه إدارة بايرن ميونخ صراحة برغبته في الرحيل إلى سانتياجو برنابيو. وحتى تحدث تلك الخطوة المحددة، سيبقى "لوس بلانكوس" في الظل، احترامًا للعقد الحالي الذي يربط أوليسيه ببايرن وللحفاظ على التناغم بين القوتين الأوروبيتين.
في النهاية، ترك بطل إسبانيا الباب مواربًا بعض الشيء، مهما بدت الاحتمالية ضئيلة. إنهم مستعدون للانقضاض في حال تدهورت العلاقة بين أوليسيه وبايرن، أو إذا أعرب اللاعب عن رغبة عارمة في الانضمام إلى الفريق الملكي.
عقبة الـ200 مليون يورو
تُعد التقييمات الفلكية التي وُضعت لنجم كريستال بالاس السابق واحدة من أكبر العقبات في طريق هذه الصفقة الضخمة المحتملة. وتشير التقارير إلى أن النادي الألماني مصمم بشدة على الاحتفاظ بجوهرته الثمينة لدرجة أنهم لا يفكرون في بيعه حتى ولو مقابل 200 مليون يورو.
داخل مكاتب سانتياجو برنابيو، يتزايد الشعور بالواقعية بأن إتمام الصفقة هذا الصيف أمر شبه مستحيل. فالمزيج بين رفض بايرن للتفاوض ورضا اللاعب الواضح عن تواجده في ميونخ يجعل المضي قدمًا أمرًا بالغ الصعوبة. وفي حين تشير بعض التقارير في فرنسا إلى أن اللاعب قد يكون منفتحًا على الانتقال، إلا أن الرأي السائد في إسبانيا هو أن الوضع الحالي يشهد حالة من الركود التام.
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ريال مدريد يتمسك بالصبر
في ألمانيا، يسود شعور بأن اللاعب من غير المرجح أن يضغط من أجل الرحيل، مما جعل إدارة بايرن في حالة من الهدوء النسبي. يدرك النادي الألماني جيدًا كيف يعمل ريال مدريد، ولا يتوقعون أي "طعنات في الظهر" من نظرائهم الإسبان.
توصف العلاقة بين ريال مدريد وبايرن حاليًا بأنها مثالية، والمسؤولون في سانتياجو برنابيو غير مستعدين للمخاطرة بهذه الرابطة القوية من أجل صفقة واحدة. وعلى الرغم من أن أوليسيه هو الهدف الأساسي، إلا أن النادي يلتزم ببروتوكول صارم من الاحترام. ليس لديهم أي نية للعمل من خلف ظهر بايرن أو استخدام تكتيكات عدوانية، ولهذا السبب تتمسك الإدارة بالصبر.
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