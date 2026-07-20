عقبة الـ 200 مليون يورو.. لماذا يتوخى ريال مدريد الحذر الشديد في صفقة أوليسيه؟

برز أوليسيه كالرجل الذي يسعى بيريز لجلبه إلى العاصمة الإسبانية هذا الصيف. لقد أثار الجناح البالغ من العمر 24 عامًا إعجابًا كبيرًا في الدوري الألماني، وعلى الرغم من امتلاك مدريد لخط هجوم مدجج بالنجوم، إلا أن الإدارة تعتقد أن الفرنسي قادر على الارتقاء بمستوى الفريق إلى آفاق أبعد.

مع ذلك، فإن ريال مدريد عازم على التعامل مع هذا الموقف بأقصى درجات الاحترافية. وقد أوضحوا جليًا أنهم لن ينخرطوا في أي "حروب" من أجل الحصول على توقيع اللاعب. ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، حافظ النادي على حوار شفاف مع بايرن، متعهدًا بإبلاغ العملاق الألماني بأي تحركات رسمية ينوون القيام بها بشأن أوليسيه.