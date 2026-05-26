Jose Mourinho Real Madrid Winners Losers GFXGOAL
علي سمير

شرطان وقائمة لمطالبه في سوق الانتقالات .. مورينيو يرسم "خارطة الطريق" لانتشال ريال مدريد من جحيم الفوضى

المدرب البرتغالي ينتظر نتيجة الانتخابات

أينما تواجد البرتغالي جوزيه مورينيو، تظهر الأنباء حول الصفقات وإنفاق الأموال، وهو أمر طبيعي تزامنًا مع اقترابه من الرحيل عن بنفيكا والعودة مرة أخرى إلى ريال مدريد.

كل شيء تم الاتفاق عليه بين فلورنتينو بيريز والمدرب المخضرم، ولم يتبق سوى انتهاء الانتخابات الرئاسية بالنادي بشكل رسمي، حتى يوقع مورينيو لمدة عامين مع موسم آخر اختياري في حال الاتفاق بين الطرفين.

صحيفة "آس" الإسبانية، قالت إن الأمور معلقة في الوقت الحالي، وقدوم مورينيو سيحدث بعد انتخاب فلورنتينو رئيسًا من جديد، وفي هذا الصدد، بدأ الحديث عن طلباته في سوق الانتقالات الصيفية.

بعد موسمين صفريين، المهمة تبدو ثقيلة، المدرب البرتغالي عليه انتشال ريال مدريد من كبوته، مع إعادة توهجه وإحياء مسيرته من جديد على المستوى الشخصي، بعد عدة تجارب غير ناجحة مع توتنهام وروما وفنربخشه وبنفيكا.

وكما أكدت الصحيفة، فإن مورينيو طلب التعاقد مع قلب دفاع أو قلبين لدعم صفوف فريقه، بالإضافة إلى ظهيرين "أيمن وأيسر"، ولاعبي خط وسط أحدهما صاحب طبيعة دفاعية، والآخر مبدع يمكنه المشاركة الفعالة في الهجوم.

وإليكم أهم الخيارات التي قررنا اقتراحها في حالة تلبية طلبات البرتغالي!

    الثنائي الدفاعي

    صحيفة "آس" قالت إن طلبات مورينيو لم تأت كاجتهاد شخصي منه، بل بعد دراس مفصلة لمباريات الفريق في الفترة الأخيرة، ومراجعة للعناصر المتاحة للمدربين تشابي ألونسو وألفارو أربيلوا.

    المدرب المخضرم لم يحدد أي أسماء في الوقت الحالي، ولكن وفقًا للعناصر المتاحة في سوق الانتقالات، بعد إغلاق فكرة ضم ويليام ساليبا وإبراهيما كوناتي، عقب ربط مستقبل كل منهما بآرسنال وليفربول على الترتيب، سنجد الأسماء التالية هي الأنسب..

    يوشكو جفارديول : مدافع مانشستر سيتي تراجعت أسهمه في الفترة الأخيرة، ومع رحيل بيب جوارديولا عن النادي الإنجليزي، قد يبحث الكرواتي عن تجربة مختلفة بعيدًا عن ملعب الاتحاد، كما أنه يجيد اللعب كظهير أيسر أيضًا، ولكن تكلفة ضمه ستكون مرتفعة للغاية.

    أليساندرو باستوني: حاليًا، برشلونة هو الفريق الأقرب والأكثر اهتمامًا بالحصول على خدمات نجم إنتر، ولكن الصعوبات المالية للنادي الكتالوني، قد تجبر اللاعب على الانتقال لغريمه "إن حاول التعاقد معه".

    ميكي فان دي فين: لاعب توتنهام يمر بفترة صعبة مع النادي الإنجليزي الذي دخل في صراع مع الهبوط، ويعتبر من أفضل المدافعين في أوروبا، وفكرة جلبه لن تكون صعبة ببسبب الحالة التي يعيشها ناديه.

    لوكا فوسكوفيتش : برز كأحد أهم المواهب الدفاعية في العالم منذ انتقاله إلى هامبورج على سبيل الإعارة قادمًا من توتنهام، وارتفعت قيمته السوقية إلى 60 مليون يورو رغم أن عمره 19 سنة فقط.

    موريلو: مدافع لا يحصل على حقه بالشكل الكافي لأنه لا يلعب مع كبار الدوري الإنجليزي، ولكن البرازيلي أثبت أنه من الطراز الرفيع خلال موسم 2025/2026، ويجب على أحدهم خطفه من نوتنجهام فورست بالميركاتو الصيفي المقبل.

    نيكو شلوتربيك: هدف آخر لبرشلونة، ولكن تركيز النادي الكتالوني ينصب على باستوني أكثر من أي لاعب آخر، ونجم دورتموند يمكنه تقديم الإضافة المطلوبة للنادي المدريدي.

    الظهيران "الأيمن والأيسر"

    مع رحيل دافيد ألابا وداني كارباخال، والشكوك حول مستويات فران جارسيا وترنت أرنولد، وغموض مستقبل فيرلان ميندي الذي يخرج من إصابة يدخل في الأخرى، تظهر حاجة ريال مدريد لظهيرين.

    ريكاردو كالافيوري "ظهير أيسر" : سبق أن حاول ريال مدريد ضمه قبل انتقاله لآرسنال بعد يورو 2024، والإيطالي "رغم إصاباته" إلا أنه أثبت جودته كلاعب مميز في الدوري الإنجليزي.

    ألفونسو ديفيس : رغم تجديد عقده مؤخرًا مع بايرن ميونخ، إلا أن صحيفة "كيكر" الألماني قالت إن اللاعب الكندي قد يرحل للتخلص من راتبه الضخم ومشاكله مع الإصابات، ويعتبر نجم البافاري الخيار المثالي لدعم الظهير الأيسر لمنافسة ألفارو كاريراس.

    تينو لفيرامينتو : هل يعود ريال إلى الفخ الإنجليزي من جديد؟ ظهير أيمن نيوكاسل يونايتد لعب الموسم الأفضل بمسيرته، ويستحق الذهاب إلى خطوة أعلى، لكن كابوس فشل ترنت أرنولد في إثبات نفسه قد ينذر ريال مدريد بعدم تكرار نفس الخطأ مرتين.

    بيدرو بورو: هدف قديم لريال مدريد على الجانب الأيمن، وفكرة جلبه الآن من توتنهام لن تكون صعبة أبدًا، بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها النادي ونجاته من الهبوط بأعجوبة.

    مايلز لويس سكيلي : النجم الشاب قدم ملحمة ضد ريال مدريد في دور الثمانية لدوري الأبطال في 2024، وظهر كهدف للنادي وقتها قبل تجديد عقده مع آرسنال، ولكن عدم الاعتماد عليه بصفة أساسية مع المدرب ميكيل أرتيتا قد يدفعه نحو الرحيل.

    أندريا كامبياسو: هدف قديم آخر ركض ريال مدريد خلفه، ولكنه اختار يوفنتوس، ومع تخبط البيانكونيري وفشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا، تبدو فكرة جلبه إلى سانتياجو برنابيو أسهل من أي وقت مضى.

    خط الوسط

    من المقرر أن يمر ريال مدريد بثورة تصحيح فيما يخص خط الوسط، مع رحيل داني سيبايوس وإمكانية التخلص من إدواردو كامافينجا، في ظل بحث الثنائي عن خليفتين للثنائي توني كروس ولوكا مودريتش.

    فيتينيا : حلم أشبه بالمستحيل بالنسبة للميرينجي، نجم باريس سان جيرمان يمكنه إصلاح "نصف مشاكل ريال مدريد" كما أنه برتغاليًا مثل مورينيو، ولكن فكرة جلبه صعبة جدًا.

    مارتن زوبيمنيدي: هدف سابق لريال مدريد، ولكن آرسنال جلبه بصعوبة بعد منافسة مع الميرينجي وليفربول، حيث أراده تشابي ألونسو في مشروعه بالنادي، وإمكانية ضمه الآن ليست صعبة بسبب موسمه المتذبذب في ملعب الإمارات.

    ساندرو تونالي: ظهرت شائعات في الميركاتو الشتوي الماضي، حول قيام وكيل الإيطالي بالتسويق له وعرضه على بعض الأندية، ولكن نيوكاسل يونايتد حافظ عليه ضمن صفوفه، والسؤال هنا .. هل يحافظ عليه الماكبايس لو أراد ريال ضمه؟

    آدم وارتون: نجم آخر بمركز الوسط الدفاعي، تألق مع كريستال بالاس بشكل لافت وأصبح حديث الجميع في الدوري الإنجليزي، ولكن ضمه سيكلف ما لا يقل عن 100 مليون يورو.

    رودري: ارتبط اسمه كثيرًا بالميرينجي، وقيل إنه سيلحق بجوارديولا بعد رحيله عن مانشستر سيتي، ومع ذلك .. يأتي اقترابه من سن الثلاثين ليصعب كثيرًا من أي صفقة محتملة، بسبب سياسة فلورنتنيو بيريز الخاصة بضم اللاعبين من عمره.

    وبالحديث عن أصحاب النزعة الهجومية، هناك النموذج الأبرز وهو دومينيك سوبوسلاي، اللاعب الأفضل في ليفربول والنقطة المضيئة الوحيدة بالنادي الإنجليزي، وانتقاله إلى ريال ليس مستحيلًا.

    نيكو باز : ريال يمكنه ضمه بشرط إعادة الشراء المنخفض من كومو، لكن احتمالية التعاقد معه مرة أخرى وبيعه والاستفادة منه ماليًا تبدو أقوى.

    أهداف أخرى مقترحة : مورتين هيمولاند "سبورتينج لشبونة"، أنجيلو شتيلر "شتوتجارت"، أمادو أونانا أستون فيلا، مورجان جيبس وايت "نوتنجهام فورست"، إبراهيم مازا "باير ليفركوزن".

    شرط أساسي لإتمام هذه التعاقدات

    وفي هذا السياق، قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن ريال مدريد سيقوم ببعض التعديلات على القائمة التي طلبها مورينيو، والأهم من ذلك هو ضرورة بيع بعض اللاعبين لتمويل أي صفقات أخرى.

    رحيل ألابا وكارباخال أصبح وشيكًا، وهناك أسماء أخرى مهددة مثل داني سيبايوس وكامافينجا، بالإضافة إلى عدم التجديد بشكل رسمي حتى الآن مع الألماني أنطونيو روديجر.

    فران جارسيا قد يرحل كذلك، مما يفتح الباب أمام ظهير أيسر مع ألفارو كاريراس، سواء كأساسي يلعب بدلًا منه أو مجرد تغطية لهذا المركز.

    مورينيو كان يطمح في العمل بكامل طاقته مع أول شهر يونيو المقبل، فيما يخص ملف التعاقدات الجديدة والراحلين عن النادي، ولكنه سينتظر اتخاذ أي خطوات جدية في خططه لحين إعلان نتيجة الانتخابات.

    وبشكل عام، مطالب مورينيو كانت واضحة ومكونة من شرطين، أولهما أن يكون لصوته تأثيرًا داخل النادي فيما يخص التعاقدات، وعدم فرض أي أسماء عليه، بالإضافة إلى احترام صلاحياته وعدم التدخل في مهامه.

    ولم يظهر في التقرير أي حديث عن صفقات هجومية سواء بالبيع أو الشراء، مما ينفي تمامًا إمكانية التخلي عن كيليان مبابي أو فينيسيوس جونيور، لتكون مهمته محاولة التوفيق بينهما والاستفادة منهما.