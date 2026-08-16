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محمود خالد

سواد تحت عين مورينيو وصافرات استهجان ضد كوكوريلا .. كواليس مثيرة في ودية ريال مدريد وشالكه!

ريال مدريد
شالكه 04
جوزيه مورينيو
مارك كوكوريلا
وديات الأندية
الدوري الإسباني

ما سر العلامة أسفل عين مورينيو؟

"يا ترى ما السبب وراء تلك العلامة السوداء أسفل عينيه اليمنى؟"، سؤال لاقى الكثير من التكهنات بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول المظهر الغريب الذي بدا عليه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في المباراة الودية أمام شالكه.

على ملعب فيلتينس أرينا، أثبت ريال مدريد بأنه عازم على بدء موسم 2026-2027، بقوة مع مدربه جوزيه مورينيو، بفوز عريض على شالكه بنتيجة (3-0)، في مباراة ودية، شهدت ارتداء كوناتي ويان ديوماندي ومارك كوكوريلا لقميص الريال لأول مرة، فضلًا عن الظهور الأول في الموسم الجديد، من قِبل تيبو كورتوا وجود بيلينجهام وكيليان مبابي.

وأظهر الميرينجي تحكمًا كبيرًا في مجريات اللقاء، قبل أن يختتمه بثلاثية حملت توقيع كيليان مبابي ودين هاوسن وكارلوس إسبي، في الدقائق 6 و20 و57.

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  • السر وراء العلامة السوداء في وجه مورينيو

    وكشفت صحيفة "آس"، عن السبب وراء جدل ظهور مورينيو بعلامة سوداء أسفل عينه اليمنى، والتي تتعلق بحادث بسيط وقع خلال تدريب ريال مدريد.

    وكان جوزيه مورينيو جالسًا خلال المران، قبل أن تصطدم الكرة فجأة بنظارته، لتتسبب في كسر النظارة وترك ذلك الجرح أسفل عينه.

    ورغم ذلك، إلا أن الإصابة ليست قوية، حيث كل شيء على ما يُرام، وأن المدرب فقط بحاجة للوقت من أجل التعافي.

    وأدار مورينيو المباراة بشكل طبيعي، كما خرج بتصريحات عقب الفوز بالثلاثية، في آخر اختبار للريال في ألمانيا قبل الموسم الجديد، حيث قال إن الأفكار تتقدم بشكل تدريجي على المستوى التكتيكي، واللاعبون لديهم جودة مذهلة.

    وأضاف "نحن نعمل بشكل جيد كفريق، بالكرة أو بدونها، أعتقد أنه كان اختبارًا جيدًا للغاية، وتدريبًا أخيرًا جيدًا؛ لأن الشيء الجيد هو التنافس الحقيقي، والقتال من أجل النقاط، هذا ما نحبه وبتنا على وشك الوصول إليه".


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    هجوم جماهير شالكه ضد كوكوريلا

    ولم تكن لقطة مورينيو وحدها، هي المثيرة للجدل، بإن مارك كوكوريلا، ظهير ريال مدريد، الذي شارك بديلًا في الدقيقة 61، قد احتل مكانًا في دائرة أسئلة المتابعين، بعد تعرضه لهجوم من قِبل جماهير شالكه خلال المباراة الودية.

    السر وراء صافرات الاستهجان التي أطلقتها جماهير شالكه، تجاه كوكوريلا، كشفت عنه شبكة "ديفينسا سنترال"، حيث يعود الأمر إلى ما قبل عامين.

    لقطة تعيدنا إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، في لقاء ألمانيا وإسبانيا، والذي انتهى بفوز الماتادور بهدفين مقابل هدف، وكان كوكوريلا صاحب الجدل الكبير في تلك المواجهة.

    السبب أن كوكوريلا تصدى لتسديدة جمال موسيالا بذراعه، داخل منطقة جزاء إسبانيا، إلا أن الحكم أنتوني تايلور، رفض حينها، احتساب الجزائية، بداعي وجود مخالفة سابقة لصالح لاروخا، قبل تلك اللقطة، بعد اصطدام الكرة في العضلة ثلاثية الرؤوس في ذراع نيكولاس فولكروج، رغم أن لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي "يويفا"، عادت بعد ذلك لتؤكد أن ألمانيا كانت تستحق ركلة جزاء عن واقعة كوكوريلا.


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    ما ينتظر ريال مدريد

    وقدم ريال مدريد نتائج رائعة، خلال فترة التحضير للموسم الجديد "2026-2027"، بعد خوض خمس مباريات ودية، شهدت أربعة انتصارات وتعادل.

    مورينيو قاد الريال لاكتساح ليجانيس بنتيجة (4-1)، ثم التعادل مع فيورنتينا بهدفين لمثلهما، ومن ثمّ الفوز على فيرينكفاروس (2-1)، وكذلك الانتصار على ديبورتيفو لاكورونيا بهدف نظيف، ثم تخطي شالكه بثلاثية نظيفة.

    ومن المقرر أن يستهل ريال مدريد رحلته في الموسم الجديد، بمواجهة خارج الديار أمام إسبانيول، في 22 أغسطس، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

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