سواد تحت عين مورينيو وصافرات استهجان ضد كوكوريلا .. كواليس مثيرة في ودية ريال مدريد وشالكه!

"يا ترى ما السبب وراء تلك العلامة السوداء أسفل عينيه اليمنى؟"، سؤال لاقى الكثير من التكهنات بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول المظهر الغريب الذي بدا عليه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في المباراة الودية أمام شالكه.

على ملعب فيلتينس أرينا، أثبت ريال مدريد بأنه عازم على بدء موسم 2026-2027، بقوة مع مدربه جوزيه مورينيو، بفوز عريض على شالكه بنتيجة (3-0)، في مباراة ودية، شهدت ارتداء كوناتي ويان ديوماندي ومارك كوكوريلا لقميص الريال لأول مرة، فضلًا عن الظهور الأول في الموسم الجديد، من قِبل تيبو كورتوا وجود بيلينجهام وكيليان مبابي.

وأظهر الميرينجي تحكمًا كبيرًا في مجريات اللقاء، قبل أن يختتمه بثلاثية حملت توقيع كيليان مبابي ودين هاوسن وكارلوس إسبي، في الدقائق 6 و20 و57.

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