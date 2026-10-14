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Jose Mourinho Real Madrid derby defeat GFXGOAL
أحمد فرهود

في ليلة ريال مدريد الجنونية ضد روما: إندريك يعيد إحياء مسيرته.. ولا تجعلوا جوزيه مورينيو بطلًا بـ"ريمونتادا الركنيات"!

فقرات ومقالات
ريال مدريد
جوزيه مورينيو
إندريك
فينيسيوس جونيور
أردا جولر
روما ضد ريال مدريد
روما
دوري أبطال أوروبا

ريمونتادا أوروبية جديدة باسم ريال مدريد..

لا تسألني كيف حدث ذلك؛ لكن ها هو العملاق الإسباني ريال مدريد، بشخصيته الأوروبية التي تحتاج إلى دراسة، يحقق "ريمونتادا" جديدة في أسوأ حالاته الفنية.

نعم.. ريال مدريد ظل متأخرًا (1-3) أمام نادي روما الإيطالي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ إلى أن نجح في قلب النتيجة والفوز (4-3)، بعدما سجل ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق الأخيرة.

وتقدم روما أولًا بواسطة نجمه الهولندي مارتن دي رون، في الدقيقة 20 من عمر القمة الأوروبية؛ قبل أن يعادل النجم الفرنسي كيليان مبابي للريال، بعدها بخمس دقائق.

ثم عاد الفريق الإيطالي وسجل هدفين متتاليين، عن طريق الهولندي دونيل مالين في الدقيقتين 51 و58؛ لتبدأ "ريمونتادا" ريال مدريد في الدقائق السبع الأخيرة، بأقدام ورأسيات "الإسباني كارلوس إسبي، البرازيلي إندريك والألماني أنطونيو روديجر".

وبهذه النتيجة.. وصل ريال مدريد إلى نقطته السادسة، في "المركز الثامن" بجدول ترتيب مرحلة الدوري؛ بينما تجمد رصيد روما عند نقطة واحدة فقط، في "المركز الخامس والعشرين".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد "ريمونتادا" ريال مدريد ضد روما..

  • FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP

    ليلة روما الاحتفالية تتحول إلى حزن وبكاء!

    تحولت احتفالية نادي روما الإيطالي، بالعودة إلى ملعبه "الأولمبيكو"، في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ إلى ليلة حزن وبكاء.

    نعم.. روما عاد إلى "الأولمبيكو"، في المسابقة القارية الأكبر والأغلى، بعد غياب أكثر من 7 سنوات كاملة؛ وذلك عندما استضاف العملاق الإسباني ريال مدريد مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    والجميع يعلم أن فريق روما الأول لكرة القدم، لم يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2018-2019؛ حيث ظل غائبًا حتى عاد من جديد في العام الرياضي الحالي.

    ومع العودة إلى "الأولمبيكو"؛ خسر روما (3-4) ضد فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، بعدما كان متقدمًا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

    صدق أو لا تصدق عزيزي القارئ؛ روما ظل متقدمًا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد حتى الدقيقة 83، عندما بدأ ريال مدريد بالعودة وقلب النتيجة.

    لذا.. من الطبيعي أن تتحول ليلة روما الاحتفالية إلى بكاء وحزن، وهو ما شاهدناه بالفعل من بعض الجماهير؛ وذلك على يد مديرهم الفني الأسبق البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يقود ريال مدريد حاليًا.

    * آخر مباراة قبل الغياب: روما (2-1) بورتو البرتغالي؛ وذلك ضمن منافسات "ذهاب" ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019.

    * أول مباراة بعد العودة: روما (3-4) ريال مدريد؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

  • Gian Piero Gasperini RomaGetty Images

    جيان بييرو جاسبيريني.. عندما أكد مدرب روما مقولة جوزيه مورينيو

    الآن.. لنتطرق إلى تصريح قديم للمدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو عن نظيره الإيطالي جيان بييرو جاسبيريني؛ حيث أُعيد تداوله مجددًا قبل مواجهة العملاق الإسباني ريال مدريد ضد نادي روما، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    في هذا التصريح القديم، الذي أُعيد تداوله مجددًا في الساعات الماضية؛ قال مورينيو عن جاسبيريني: "إنه أصعب مدرب واجهته على الإطلاق".

    ووقتها أساسًا؛ كان جاسبيريني يعجز عن تحقيق الفوز على مورينيو، حيث أفضل ما فعله هو التعادل فقط لا غير.

    نعم عزيزي القارئ؛ في أول 7 مواجهات مباشرة بين مورينيو وجاسبيريني، جاءت الأرقام كالتالي:

    * فوز مورينيو: 5 مرات.

    * التعادل: مرتان.

    لكن.. في آخر 3 مباريات قبل مواجهة روما الإيطالي ضد ريال مدريد، وتحديدًا في الفترة من 2022 إلى 2024؛ نجح جاسبيريني في الفوز مرتين على مورينيو، مقابل تعادل وحيد فقط.

    وكاد المدير الفني الإيطالي أن يكرر الأمر مجددًا؛ عندما قاد فريقه روما للتقدم (3-1) على ريال مدريد حتى الدقيقة 83، قبل عودة العملاق الإسباني والفوز (4-3).

    إلا أنه حتى مع الفوز؛ نستطيع القول إن جاسبيريني أحرج مورينيو كثيرًا، بل وتفوق عليه بشكلٍ ملحوظ في معظم دقائق المباراة.

  • Jose MourinhoGetty Images

    إلى المدريديين.. لا تجعلوا مورينيو بطلًا بـ"ريمونتادا الركنيات"

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر، عن تفوق المدير الفني الإيطالي جيان بييرو جاسبيريني؛ دعونا نوجه رسالة مهمة للغاية، وهي: "لا تجعلوا المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يخدعكم يا جماهير ريال مدريد!".

    "لماذا نقول ذلك؟!"؛ الإجابة بسيطة للغاية، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

    * أولًا: العملاق الإسباني ريال مدريد قلب تأخره (1-3) أمام نادي روما الإيطالي، إلى الفوز (4-3)؛ وذلك في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    * ثانيًا: تغييرات مورينيو ساهمت في قلب النتيجة لمصلحة فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ حيث أسهم البدلاء في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية، والخروج بالنقاط الكاملة.

    بمعنى.. الجميع سيركز في الدقائق الأخيرة فقط، عندما قلب ريال مدريد تأخره (1-3) إلى الفوز (4-3)، وبمساهمة بدلاء مورينيو، وهم "التركي أردا جولر، البرازيلي إندريك والإسباني كارلوس إسبي"؛ حيث صنع الأول تمريرتين حاسمتين، بينما سجل الثاني والثالث هدفًا لكل منهما.

    لكن هنا تأتي الخدعة يا عزيزي المدريدي؛ فلابد أن تركز في أمرين قبل أن تكيل المديح إلى مورينيو، وهما:

    * أولًا: ريال مدريد كان سهل الاختراق دفاعيًا أمام روما، وبلا أي حلول هجومية واضحة، في معظم دقائق المباراة.

    * ثانيًا: ريال مدريد قلب تأخره (1-3) أمام روما إلى الفوز (4-3)، مستفيدًا من الكرات الثابتة والركلات الركنية التي جاءت منها أهداف العودة؛ أي إن الفريق لم يُظهر حلولًا فنية وتكتيكية واضحة، على مدار معظم دقائق المباراة.

    نعم.. الركلات الركنية حل مهم في كرة القدم، والأندية أصبحت تتدرب عليها الآن وتضع خططًا تكتيكية لها؛ ولكننا نتكلم بصفة عامة، عن أن مورينيو لا يزال بحاجة إلى إيجاد حلول فنية متنوعة مع ريال مدريد.

    وبالتالي فإن الركلات الركنية ضد روما، هي من أنقذت رقبة جوزيه مورينيو مؤقتًا؛ لكن ما قد يخدع البعض هو أن بدلاءه، هم من سجلوا وصنعوا الأهداف الحاسمة منها.

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  • FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP

    إندريك.. النجم البرازيلي يعيد إحياء مسيرته مع ريال مدريد

    ورغم ما ذكرناه في السطور الماضية؛ إلا أننا يجب أن نشيد بالنجم البرازيلي إندريك، مهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد.

    إندريك أحدث نشاطًا ملحوظًا منذ دخوله بديلًا ضد نادي روما الإيطالي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: خلخلة دفاعات روما بانطلاقاته من الجناح.

    * ثانيًا: تقديم الزيادة الهجومية؛ وذلك بدخوله إلى العمق.

    * ثالثًا: الاستغلال الرائع للكرات الثابتة والعرضيات؛ بل والتسجيل منها.

    وما قدّمه إندريك ضد روما، قد يعيد إحياء مسيرته في ريال مدريد مجددًا، بعد فترة تهميش طويلة؛ خاصة في ظل تراجع مستوى مواطنه فينيسيوس جونيور، يومًا بعد آخر.

    فينيسيوس كاد يتسبب في كارثة جديدة للريال؛ فبعد طرده ضد نادي فياريال في الدوري الإسباني، ها هو يرتكب خطأً جديدًا بتمريرة بكعبه، انقطعت وارتدت منها الكرة بهدف ثانٍ لروما آنذاك.

    ومن هنا.. قد تغير مباراة روما الكثير من الأمور في ريال مدريد؛ سواء من الناحية المعنوية والنفسية بسبب "الريمونتادا"، أو على مستوى الاختيارات الفنية للاعبين.

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