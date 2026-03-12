Goal.com
كابوس ديمبيلي يهدد فينيسيوس .. "قميص صلاح" يشهد على ريمونتادا تداهم ريال مدريد أمام مانشستر سيتي و"الرابع سجله أوريجي"!

هل يندم البرازيلي على الركلة الضائعة؟

نعم لم يتوقع أكثر المتفائلين من عشاق ريال مدريد ما حدث أمس، الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، ولم يتخيل أحد أن الأمور كانت ستنتهي بهذا الشكل، ولكن هذا لا يعني أن القمة حُسمت وانتهت!

ريال الذي يعيش أسوأ ظروف ممكنة لأي فريق نجح في الفوز بثلاثية نظيفة على سيتي، في قمة تألق فيها الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي وتكفل بتسجيل جميع أهداف فريقه.

هذا الانتصار جاء وسط الحالة المظلمة التي يعيشها الفريق هذا الموسم، إصابات بالجملة أبرزها لكيليان مبابي ورودريجو، وخروج تشابي ألونسو وقدوم غير مقنع لألفارو أربيلوا بدلًا منه، وغيرها من المشاكل الأخرى.

ومع ذلك، كان هناك فينيسيوس جونيور، الجناح البرازيلي الذي رفض إطلاق رصاصة الرحمة على الخصم الإنجليزي، وقرر منحه ولو 5% من الأمل في العودة، بمشهد يذكرنا كثيرًا بما حدث لغريمه برشلونة أمام ليفربول!

  • Vinicius Junior 2025-26Getty Images

    استهتار فينيسيوس

    عندما وصلت الدقيقة 58 من عمر اللقاء، حانت اللحظة التي يمكن للجناح البرازيلي أن يعلن فيها تأهل ريال مدريد إلى دور الثمانية من الأبطال، وإغلاق الباب تمامًا أمام أي عودة محتملة لسيتي.

    وبدلًا من ذلك، قرر فينيسيوس تسديد ركلة الجزاء باستهتار شديد وعدم إدراك كافي لأهميتها، لأن "كل هدف له قيمة هائلة" في مثل هذا النوع من المواجهات، ليتصدى لها الإيطالي جانلويجي دوناروما.

    على الورق، وبشكل نظري، فكرة عودة مانشستر سيتي في حالته التي يعيشها الآن خلال مباراة الإياب على ملعب الاتحاد تبدو صعبة، لأن فريق المدرب بيب جوارديولا لا يقدم أفضل مستوياته عمومًا، ولم يستطع حتى الفوز على نوتنجهام فورست في آخر مباراة لعبها بالدوري الإنجليزي.

    ولكن ليالي الأبطال لطالما عودتنا على كلمة "ريمونتادا"، قبل كل مباراة من هذا النوع تزداد الدوافع لدى الجميع لخلق ليلة استثنائية تبقى في ذاكرة الجميع إلى الأبد، حتى وإن لم يفز الفريق بالبطولة في النهاية.

    4/0 تجعل الأمور منتهية تمامًا وشبه مستحيلة لأي عودة ممكنة لريال مدريد، ولكن 3/0 تعيد للأذهان ذكرى واحدة من أكثر الليالي إثارة وغرابة في تاريخ المنافسات الأوروبية على الإطلاق.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-LIVERPOOLAFP

    شبح ديمبيلي يطارد البرازيلي

    في 1 مايو 2019، لعب برشلونة أمام ليفربول على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو يطمح في اعتلاء منصة التتويج بعد آخر نسخة في 2015.

    كل الأمور كانت تسير وفقًا للخطة، ليفربول لم يستطع التماسك أو التعامل مع الخصم الكتالوني الذي كان في أفضل حالاته، والقصة بدأت بهدف من لويس سواريز بعد 26 دقيقة من عمر اللقاء.

    بعدها جاء دور ليونيل ميسي، الذي كان بطل الليلة بجدارة، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 75، ووقتها كانت الأمور لا تزال مفتوحة، التقدم بهدفين لا يعني الكثير في دوري الأبطال خاصة وأن العودة ستكون على ملعب صاخب وصعب مثل أنفيلد.

    كل ذلك تغير عندما وصلت الدقيقة 82، بتسجيل ميسي واحدة من أجمل الركلات الثابتة في تاريخه وتاريخ المسابقة بشكل عام، ليظن الجميع أن القصة انتهت وما تبقى مجرد تحصيل حاصل.

    المباراة وصلت إلى اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وهنا أتيحت فرصة سانحة تمامًا للجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، والغريب أنه لعبها باستهتار شديد وانعدام تركيز غير مبرر والمرمى كان مفتوحًا أمامه ليمسكها أليسون بيكر بسهولة.

    البعض كان في حالة غضب من الفرنسي، والبعض الآخر قال إن فريق المدرب إرنستو فالفيردي يمكنه العبور بسهولة، العودة من 3/0 أمر صعب للغاية، خاصة وأن الريدز سيلعبون من دون محمد صلاح في الإياب.

  • Liverpool v Barcelona - UEFA Champions League Semi Final: Second LegGetty Images Sport

    "والرابع سجله أوريجي"

    بعدها أسبوع حان وقت مباراة الإياب، ليفربول يستضيف برشلونة على ملعب أنفيلد، والريدز بخط هجوم مكون من شيردان شاكيري وديفوك أوريجي وساديو ماني، بينما صلاح خارج القائمة بالكامل.

    الدولي المصري ظهر في هذه المباراة، ولكنه لم يرتدي وقتها زي ليفربول، بل قميص آخر عليه عبارة "لا تيأس أبدًا"، وهو أمر لا يدعو للقلق، جملة تبدو عادية للغاية وتحفيزية تشبه دروس التنمية البشرية المعروفة، ولا يمكن التنبؤ أبدًا أنها تمهيدًا لطوفان قادم.

    أوريجي أشعل الأمور مبكرًا بهدف أول لليفربول، ثم انفجر ملعب أنفيلد بأكمله في الدقيقتين 54 و56 بتسجيل جورجينيو فاينالدوم الثاني والثالث، وهنا بدأ ديمبيلي يشعر بالذنب، ويعود مشهد كامب نو في الوقت بدل الضائع إلى ذهنه قائلًا لنفسه:"ماذا فعلت".

    إرنستو فالفيردي حاول التماسك ومنع تلقي فريقه أي هدف، مع الإصرار على التسجيل لإنقاذ الموقف وتجنب الريمونتادا، قبل أن يأتي أوريجي مسجلًا الرابع في الدقيقة 79، من ركلة ركنية لعبها ترنت أرنولد بصورة مباغتة.

    وفي هذه اللحظة أدرك الجميع مدى كارثية الفرصة التي أضاعها ديمبيلي، بل أصبحت جملة "الرابع سجله أوريجي" تطارد عشاق برشلونة في كل ميم أو مقطع فيديو ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي.

    هل يعيش فينيسيوس وريال مدريد نفس المشهد على ملعب الاتحاد؟ أمر صعب ولكن لا يمكن استبعاده، مانشستر سيتي يمتلك كافة المقاومات الفنية لقلب الطاولة، كما أن اليأس ليس من صفات جوارديولا.

