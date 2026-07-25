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Morocco's forward #10 Brahim Diaz celebrates scoringGetty Images

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بعد تحرك ريال مدريد نحو ديوماندي .. عودة فرضية رجوع براهيم دياز إلى إيطاليا

انتقالات
يوفنتوس
براهيم دياز
ريال مدريد
يان ديوماندي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي

هجوم مورينيو على الجناح الإيفواري قد يقلل الفرص أمام لاعب ميلان السابق

يُظهر ريال مدريد نشاطًا هائلاً في سوق الانتقالات بعد عودة جوزيه مورينيو إلى مقعد المدرب.

وكأن انضمام دينزل دومفريس وإبراهيما كوناتي ومارك كوكوريلا وبرناردو سيلفا لم يكن كافيًا، يثبت النادي الإسباني نشاطه الكبير أيضًا خلال الساعات الأخيرة

. وفي الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات خلف الكواليس مع مانشستر سيتي لإعادة لاعب الوسط بطل العالم رودري إلى وطنه – والذي أرسل بالفعل إشارات إيجابية في هذا الصدد – يقتحم «البلانكوس» المشهد فجأة من أجل يان ديوماندي، الجناح الهجومي المولود عام 2006 الذي يلعب في صفوف لايبزيج ومنتخب كوت ديفوار.

  • العرض الأول

    وفقًا لما أوردته مصادر عديدة، طلب مورينيو بنفسه لاعبًا يتمتع بخصائصه لإضافة السرعة والعنصر المفاجئ إلى الخط الهجومي، وقرر أن يتحدى باريس سان جيرمان، الذي يقال إن ديوماندي قد توصل بالفعل إلى اتفاق مبدئي معه، من أجل ضمه إلى ريال مدريد.

    ويُقال إن عرضًا أوليًا بقيمة 90 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمكافآت، قد قُدم بالفعل، لكن لايبزيج اعتبره غير كافٍ. ووفقًا لما أوردته الصحافة الألمانية، فإن النادي التابع لمجموعة «ريد بول» يثق في حصوله على ما لا يقل عن 120 مليون يورو مقابل اللاعب الإيفواري الدولي، الذي سجل 10 أهداف وصنع 13 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي، وكان أيضًا أحد أبرز نجوم كأس العالم الأخيرة.

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  • هل سيعود براهيم دياز لإيطاليا؟

    قد يؤدي الاهتمام المفاجئ الذي أبداه ريال مدريد بـيان ديوماندي إلى تداعيات على سوق الانتقالات الصادرة أيضًا، حيث تستعد الأندية الإيطالية لاغتنام أي فرص محتملة. بالإضافة إلى وضع فرانكو ماستانتونو، الذي قد يغادر على سبيل الإعارة ويحظى باهتمام خاص من المدير الرياضي لفيورنتينا فابيو باراتيتشي، يجب الانتباه إلى السيناريوهات المحتملة المتعلقة ببراهم دياز.

    صانع الألعاب في المنتخب المغربي هو اللاعب الذي يراقبه مدرب يوفنتوس لوتشيانو سباليتي منذ فترة طويلة، حيث أشار إليه باعتباره خياره الأول في مركز صانع الألعاب بحسب "كالتشيو ميركاتو".

  • ما الذي سيحدث؟

    اللاعب المولود عام 1999، المرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى يونيو 2027، يأتي بعد موسم خاض فيه ما مجموعه 42 مباراة تحت قيادة شابي ألونسو أولاً ثم ألفارو أربيلوا، وسجل خلاله هدفين وقدم 9 تمريرات حاسمة لزملائه.

    اللاعب السابق في ميلان – الذي لعب في الدوري الإيطالي من سبتمبر 2020 حتى صيف 2023، مسجلاً 124 مباراة و18 هدفاً ولقباً واحداً في الدوري الإيطالي – أبدى دائماً رغبته في البقاء في العاصمة الإسبانية ومحاولة إقناع مورينيو بالاعتماد عليه في المشروع الفني الجديد.

    لكن وصول منافس جديد محتمل في الخط الهجومي قد يغير وضعه ويعزز آمال يوفنتوس في إقناعه بقبول الانتقال.

    ومن الجوانب التي يجب أخذها في الاعتبار أنه على الرغم من أن عقد براهيم مع ريال مدريد ينتهي رسمياً في 30 يونيو 2027، إلا أن الطرفين على اتصال منذ فترة لتمديده حتى عام 2030. وهذا تفصيل لا يستهان به وقد يؤثر على قيمة انتقال هدف يوفنتوس في سوق الانتقالات.

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