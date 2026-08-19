"لم يكلفوا أنفسهم 45 دقيقة لمشاهدته" .. قصة غريبة منعت انتقال ديوماندي للدوري الأمريكي

في سن الخامسة عشرة، سافر ديوماندي وحده إلى فلوريدا للانضمام إلى أكاديمية DME. وعلى الرغم من أنه لم يكن يتحدث الإنجليزية، فقد تأقلم بسرعة وقاد فريق AS Frenzi شبه المحترف التابع للأكاديمية إلى لقب دوري UPSL عام 2023، ووقتها أتيحت فرصة لنادي أورلاندو سيتي الذي يلعب حاليًا بالدوري الامريكي، ولكنه أهدرها بطريقة مثيرة للسخرية.

وكشف المدرب السابق تود إيسون في تصريحات لـFourFourTwo: «أعتقد أنه أفلت بالفعل من عيونهم. كنت قد قلت لبعض ممثلي نادي أورلاندو سيتي: (مرحبًا، لديّ فتى قادم يبدو مميزًا للغاية، وأودّ أن يأتي ويتدرّب مع الفريق الرديف). لكنهم استمروا في المماطلة والتأجيل.

«لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة لأن أورلاندو سيتي لم يكلّف نفسه عناء قطع مسافة 45 دقيقة لمشاهدته، أو على الأقل ضمّه إلى المعسكر. أعتقد بالفعل أن أندية الدوري الأمريكي ربما أضاعت الكثير من المواهب المحلية التي ظهرت، لكن كل فريق يختلف قليلًا عن الآخر، لذا لا يمكنك أن تعمّم الحديث على الجميع. أورلاندو سيتي هو النادي الذي أصابني بخيبة أمل حقيقية: لم يكن بوسعهم بذل القليل من الجهد لمشاهدة هذا الفتى وهو يلعب، وها هم الآن قد فوّتوا الفرصة.»