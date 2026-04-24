نظفوا غرفة ريال مدريد فورًا: رسالة من الأندلس إلى برشلونة بعد إصابة لامين يامال "لا تقلقوا".. ومبابي ليس كريستيانو رونالدو أو بوشكاش

"ارتاحوا، ولا تقلقوا من غياب الجوهرة الإسبانية لامين يامال".. هكذا جاءت رسالة عاجلة من الأندلس إلى إقليم كتالونيا؛ حيث يتواجد نادي برشلونة، "متصدر" الدوري الإسباني 2025-2026.

برشلونة الذي كان يتقدم بفارق 9 نقاط عن نادي ريال مدريد "الوصيف"؛ دخل "الشك" في قلبه بعض الشيء، بعد إصابة يامال وانتهاء موسمه.

وشعر الجمهور البرشلوني بـ"الخوف"، من أن ينهار الفريق ويفلت لقب الدوري من يده، بعد هذه الإصابة الصادمة؛ لكن.. ريال بيتيس كان له رأيًا آخر، خلال مواجهته مع ريال مدريد.

بيتيس سجل هدفًا في الدقيقة 90+4؛ ليخطف التعادل (1-1) أمام الميرينجي، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني.

الهدف القاتل للفريق الأندلسي، سجله ابن برشلونة السابق هيكتور بيليرين؛ وذلك بعد أن تقدّم البرازيلي فينيسيوس جونيور للريال، في الدقيقة 17.

وبهذه النتيجة.. أصبح بإمكان برشلونة توسيع الفارق في "الصدارة"، إلى 11 نقطة مع ريال مدريد؛ وذلك حال الفوز على نادي خيتافي في نفس الجولة، مساء السبت.

ولعب ريال مدريد 33 مباراة - كان هُناك جولة مُقدمة -؛ حيث يمتلك في رصيده الآن 74 نقطة، بينما برشلونة حصد 82 نقطة، من 32 لقاءً.

ومن ناحيته.. بيتيس وصل إلى نقطته الـ50، في "المركز الخامس" بجدول ترتيب الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ وذلك بعد سقوط ريال مدريد في فخ التعادل أمام بيتيس، مساء يوم الجمعة..