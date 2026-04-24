أحمد فرهود

نظفوا غرفة ريال مدريد فورًا: رسالة من الأندلس إلى برشلونة بعد إصابة لامين يامال "لا تقلقوا".. ومبابي ليس كريستيانو رونالدو أو بوشكاش

الدوري انتهى يا ريال مدريد..

"ارتاحوا، ولا تقلقوا من غياب الجوهرة الإسبانية لامين يامال".. هكذا جاءت رسالة عاجلة من الأندلس إلى إقليم كتالونيا؛ حيث يتواجد نادي برشلونة، "متصدر" الدوري الإسباني 2025-2026.

برشلونة الذي كان يتقدم بفارق 9 نقاط عن نادي ريال مدريد "الوصيف"؛ دخل "الشك" في قلبه بعض الشيء، بعد إصابة يامال وانتهاء موسمه.

وشعر الجمهور البرشلوني بـ"الخوف"، من أن ينهار الفريق ويفلت لقب الدوري من يده، بعد هذه الإصابة الصادمة؛ لكن.. ريال بيتيس كان له رأيًا آخر، خلال مواجهته مع ريال مدريد.

بيتيس سجل هدفًا في الدقيقة 90+4؛ ليخطف التعادل (1-1) أمام الميرينجي، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني.

الهدف القاتل للفريق الأندلسي، سجله ابن برشلونة السابق هيكتور بيليرين؛ وذلك بعد أن تقدّم البرازيلي فينيسيوس جونيور للريال، في الدقيقة 17.

وبهذه النتيجة.. أصبح بإمكان برشلونة توسيع الفارق في "الصدارة"، إلى 11 نقطة مع ريال مدريد؛ وذلك حال الفوز على نادي خيتافي في نفس الجولة، مساء السبت.

ولعب ريال مدريد 33 مباراة - كان هُناك جولة مُقدمة -؛ حيث يمتلك في رصيده الآن 74 نقطة، بينما برشلونة حصد 82 نقطة، من 32 لقاءً.

ومن ناحيته.. بيتيس وصل إلى نقطته الـ50، في "المركز الخامس" بجدول ترتيب الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ وذلك بعد سقوط ريال مدريد في فخ التعادل أمام بيتيس، مساء يوم الجمعة..

    كيليان مبابي ليس كريستيانو رونالدو أو بوشكاش!

    احتفل النجم الفرنسي كيليان مبابي، خلال مواجهة نادي ريال بيتيس، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026؛ بمئويته الأولى مع العملاق العاصمي ريال مدريد، الذي انضم إليه صيف عام 2024.

    مبابي خاض مباراته "رقم 100" مع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ حيث ساهم في 96 هدفًا "أحرز 85 وصنع 11".

    ويُعد النجم الفرنسي "ثالث" أفضل هداف في تاريخ الميرينجي، خلال أول 100 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ وذلك بعد الأسطورة المجرية بوشكاش، وصاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو.

    * أفضل الهدافين في أول 100 مباراة بتاريخ الريال:

    * 1/ بوشكاش: 99.

    * 2/ كريستيانو: 95.

    * 3/ مبابي: 85.

    وسجل مبابي هدفًا رائعًا، خلال المباراة "رقم 100" ضد ريال بيتيس؛ إلا أن الحكم الإسباني سوتو جرادو قام بإلغائه، بسبب التسلل.

    وبعيدًا عن هذا الهدف "الملغي".. أداء كيليان مبابي اتسم بـ"العقم الهجومي"، طوال الـ81 التي لعبها قبل الاستبدال؛ وكأنه يقول في ليلة مئويته "أنا ليس كريستيانو أو بوشكاش اللذين يتفوقان عليّ تهديفيًا".

    • إعلان
    من "الجنون" استبعاد أرنولد في كأس العالم 2026

    رغم كل معاناته في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، من إصابات وتراجع مستوى؛ إلا أن الظهير الأيمن الإنجليزي ترنت ألكساندر أرنولد أثبت مرة أخرى، أنه سيكون من "الجنون" عدم استدعائه إلى بطولة كأس العالم 2026.

    أرنولد خرج من حسابات الألماني توماس توخيل، المدير الفني الحالي لمنتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، في الفترة الماضية.

    إلا أن ما قدّمه الظهير الإنجليزي في مباراة ناديه العاصمي العملاق ريال مدريد ضد ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني؛ يؤكد أنه سيكون حلًا كبيرًا جدًا لمنتخب بلاده في المونديال، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: حلول هجومية عديدة؛ سواء في الكرات الثابتة، أو العرضيات المتحركة.

    * ثانيًا: مرونة في التحرك بين الطرف والعمق؛ ما يخلق المساحات لزملائه.

    وتظل نقطة ضعف أرنولد المعروفة، هي المساحات الدفاعية خلفه؛ ولكنه لم يكن "كارثيًا" ضد ريال بيتيس، حيث قلل من خطورة المغربي عبدالصمد الزلزولي كثيرًا.

    أي أن أرنولد بكل نقاط ضعفه؛ سيكون استبعاده من بطولة كأس العالم 2026، أمرًا غريبًا بالفعل.

    "أفضل بديل" يعود إلى ريال مدريد من جديد

    إذا عودنا إلى موسم 2023-2024؛ سنجد أن الحارس الأوكراني أندريه لونين كان أحد أهم "أسلحة" العملاق العاصمي ريال مدريد، للتتويج بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

    وقتها.. تعرض البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد "الأساسي"، لإصابة في وقتٍ حساس للغاية من الموسم؛ ليُشارك لونين "البديل"، ويقدّم مستويات مبهرة.

    وبفضل مستويات لونين؛ نجح ريال مدريد في التتويج بلقب الدوري، والوصول إلى النهائي الأوروبي الكبير.

    نعم.. كورتوا عاد قبل النهائي الأوروبي، وهو من شارك فيه؛ إلا أن ما قدّمه الحارس الأوكراني في الأدوار الإقصائية، لا يُمكن تجاهله.

    وتم وصف لونين آنذاك، بأنه أفضل "حارس بديل" في العالم؛ وهو ما أظهره مرة أخرى ضد نادي ريال بيتيس، في الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026.

    ويُشارك أندريه لونين "أساسيًا" حاليًا، مع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ وذلك بسبب إصابة كورتوا، ولكنه عانى في المباريات الماضية.

    هذه المعاناة انتهت ضد بيتيس؛ حيث تصدى لونين لـ"كرات مستحيلة"، قادت ريال مدريد للتعادل بدلًا من الهزيمة.

    كلمة أخيرة.. نظفوا غرفة ملابس ريال مدريد فورًا

    أخيرًا.. يجب التطرق إلى نقطة مهمة للغاية في مباراة العملاق العاصمي ريال مدريد ضد مستضيفه ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026.

    هذه النقطة هي "البؤس" الذي أصاب ريال مدريد؛ سواء على المستوى الفني أو حتى نفسيًا، وذلك على النحو التالي:

    * فنيًا: لا يوجد شكل تكتيكي لريال مدريد؛ وأي محاولة تكون من خلال "الاجتهادات الفردية" لبعض اللاعبين.

    * نفسيًا: هُناك حالة من الحزن وعدم التفاعل؛ خاصة من لاعبي الدكة.

    والبعض قد يقول هذا الأمر طبيعيًا، في ظل الموسم الكارثي للميرينجي في 2025-2026، وتوديع جميع المسابقات المحلية والخارجية؛ مع فرص ضئيلة في الدوري.

    إلا أن الموضوع أكبر من ذلك، فهُناك حالة "انشقاق" في غرفة ملابس ريال مدريد؛ مثل خلاف الظهير الأيمن داني كارباخال مع المدير الفني ألفارو أربيلوا، وكذلك عدم رضاء راؤول أسينسيو على تهميشه مؤخرًا.

    ولذا.. في كل مرة كانت تأتي الصورة على هذا الثنائي، وهما على "دكة البدلاء" ضد بيتيس؛ يبدو وكأنهما منعزلين تمامًا عن التفاعل مع زملائهم.

    وبالتالي.. يجب على الإدارة المدريدية، قبل التعاقد مع أي مدير فني جديد؛ أن تقوم بـ"تنظيف" غرفة الملابس، وأن تخلق جوًا عائليًا مثلما هو الحال في الغريم التاريخي برشلونة وبعض الأندية العملاقة.

    وقتها فقط قد يعود ريال مدريد؛ وإلا حالة "الانهيار" التي أصبح فيها الفريق الآن، قد تستمر لفترة طويلة قادمة.