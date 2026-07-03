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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

بعد تصريحاته وكيله .. بيان رسمي من ريال مدريد بخصوص إنزو فيرنانديز

انتقالات
ريال مدريد
إنزو فرنانديز
تشيلسي
الأرجنتين

رد حاسم من الملكي

نادي ريال مدريد ينفي الشائعات المتداولة في سوق الانتقالات بشأن إنزو فرنانديز ببيان رسمي، وذلك عقب تصريحات وكيل الأخير المرحبة بالملكي.

وخرج خافيير باستوري، اللاعب السابق ووكيل إنزو، في تصريحات قبل ساعات أثار بها الشائعات عقب أن قال: "ومن لا يحب ريال مدريد!"


لاعب الوسط الأرجنتيني المولود عام 2001 مرتبط بعقد مع تشيلسي حتى يونيو 2032، بعد أن اشتراه النادي من بنفيكا مقابل 121 مليون يورو في يناير 2023. ومنذ ذلك الحين، خاض 169 مباراة وسجل 31 هدفاً وقدم 30 تمريرة حاسمة وحصل على 37 بطاقة صفراء مع النادي الإنجليزي، الذي فاز معه العام الماضي بدوري المؤتمرات وكأس العالم للأندية.

ويشارك إنزو حاليًا حالياً في كأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني ويستعد لمقابلة الكابو فيردي فجر السبت.


  • البيان الرسمي لنادي ريال مدريد

    "في ضوء الأخبار والتصريحات التي ظهرت في الأيام الأخيرة بشأن الاهتمام المزعوم من جانب نادي ريال مدريد كرة القدم باللاعب إنزو فرنانديز، يود النادي أن يوضح أنه لم يقم بأي محاولة، سواء مباشرة أو غير مباشرة، للتعاقد مع اللاعب المذكور، كما أنه لا ينوي المضي قدماً في هذا الانتقال.

    ويود نادي ريال مدريد أن يعرب عن أقصى درجات الاحترام لإنزو فرنانديز، اللاعب المتميز الذي تحظى مسيرته ومهاراته باعتراف واسع النطاق، وكذلك لنادي تشيلسي، الذي تربطه به علاقة مؤسسية ممتازة.

    وانطلاقًا من الاحترام تجاه مؤسسة مثل نادي تشيلسي، وبموجب مبادئ الولاء المؤسسي التي لطالما وجهت تصرفات ريال مدريد، يرى النادي أنه من الضروري نفي هذه التكهنات التي لا أساس لها من الصحة بشكل قاطع، والتي تتبين أنها كاذبة تمامًا.

    ويأسف ريال مدريد لأنه، على الرغم من وضوح الحقائق وعدم اتخاذ النادي أي إجراءات، لا تزال تُنشر معلومات لا تتطابق مع الواقع، مما لا يؤدي إلا إلى إثارة الارتباك بين المشجعين وإلحاق ضرر لا داعي له بالكيانات والأشخاص المعنيين".


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