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أحمد فرهود

تنظيف الفريق وضربة "مزدوجة" لريال مدريد!.. إلى جمهور برشلونة "لا تجعلوا صدمة خوليان ألفاريز تنسيكم مكاسبكم"

فقرات ومقالات
برشلونة
ريال مدريد
خوليان ألفاريز
رافينيا
رونالد أراوخو
فيران توريس
مارك أندريه تير شتيجن
رودري
جوزيه مورينيو
الدوري الإسباني

صيف برشلوني أكثر من رائع رغم بعض التعثُرات..

عندما يتم ذكر اسم العملاق الكتالوني برشلونة؛ فنحن نتحدث هُنا عن واحد من أهم الكيانات الرياضية في العالم، بل وأكثرها شهرة وشعبية.

لذا.. فإن كل صفقة يتم حسمها، وكل قرار رياضي أو اقتصادي يُتخذ، يحظى باهتمامٍ عالمي كبير؛ وسط انقسام جماهيري وإعلامي، بين مؤيد ومعارض.

ولنا في صيف العام الحالي خير دليل؛ فالبعض أشاد بميركاتو برشلونة ووصفه بـ"الممتاز"، وآخرون اعتبروه "سيئًا" بسبب عدم تحقيق الأهداف الرئيسية.

الأهداف الرئيسية المقصودة هُنا، والتي لم يتم التعاقد معها؛ هي قلب الدفاع "الأيسر"، والمهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

بل أن قطاع جماهيري وإعلامي، أخذ يردد أن مسؤولي برشلونة "فشلوا"؛ لعدم إدارة ملف التعاقد مع ألفاريز من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بشكلٍ جيد.

وبالفعل.. من حق الجماهير والإعلام البرشلوني أن يحزن، بسبب "فشل" أهم صفقة في الميركاتو؛ لكن يجب أن لا يجعلوا ذلك ينسيهم المكاسب الكبيرة التي حققها ناديهم، في صيف العام الحالي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز المكاسب "الرياضية، الاقتصادية والقضائية" التي حققها برشلونة، في الصيف الحالي..

  • Ferran Torres Goal OnlyGoal AR

    صيف "تنظيف برشلونة" من المنبوذين!

    نجح العملاق الكتالوني برشلونة، في التخلص من بعض اللاعبين "المنبوذين" بصفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي؛ على رأسهم:

    * 1/ حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

    * 2/ قلب الدفاع الأوروجوياني رونالد أراوخو.

    * 3/ المهاجم الإسباني فيران توريس.

    نعم.. هؤلاء اللاعبين الثلاثة، كانوا يتعرضون لانتقادات جماهيرية عنيفة للغاية، على مدار السنوات القليلة الماضية؛ حيث لم يقدّموا المستوى المأمول منهم، بالمقارنة مع الرواتب الضخمة التي تحصلوا عليها مع برشلونة.

    وانتقل توريس إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، مقابل 48.5 مليون يورو تقريبًا؛ بينما رحل شتيجن إلى فريق أياكس أمستردام الهولندي وأراوخو إلى نادي ليفربول الإنجليزي، على سبيل الإعارة.

    لذا.. قام البعض بتسمية ميركاتو برشلونة؛ بـ"صيف تنظيف الفريق" من المنبوذين، في إشارة إلى التخلص من اللاعبين غير المرغوب فيهم.

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  • RaphinhaGetty Images

    خطة "إعادة اكتشاف رافينيا" من جديد

    على جانب آخر.. نجح العملاق الكتالوني برشلونة في الحفاظ على واحد من أهم نجومه، خلال صيف العام الحالي؛ وهو البرازيلي رافينيا دياز، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

    جدل كبير صاحب "مستقبل" رافينيا مع برشلونة، طوال صيف العام الحالي؛ خاصة مع إصاباته العديدة في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، بالإضافة إلى تلقيه عروضًا مغرية من السعودية.

    وبعض الأصوات بدأت تتعالى؛ بخصوص توديع رافينيا للعملاق الكتالوني في صيف العام الحالي، مُستشهدين بالتعاقد مع الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون.

    برشلونة تعاقد مع جوردون، في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي؛ حيث يتمتع هذا اللاعب بنفس مواصفات رافينيا تقريبًا، خاصة في عملية الضغط العالي والمستمر والتحركات خلف دفاعات الخصم.

    المهم.. رافينيا استمر في صفوف فريق برشلونة الأول لكرة القدم، رغم كل التكهُنات بشأن رحيله؛ وهو ما أعقبه التالي:

    * أولًا: قيام المدير الفني الألماني هانزي فليك؛ بمنح "شارة قيادة برشلونة" إلى رافينيا.

    * ثانيًا: تغيير مركز رافينيا في بداية الموسم الحالي؛ ليلعب كـ"مهاجم" بدلًا من الجناح.

    * ثالثًا: انفجار رافينيا التهديفي في مركزه الجديد - حتى الآن -؛ بتسجيل 5 أهداف في 3 مباريات رسمية.

    أي أن "برشلونة فليك" لم يُحافظ على رافينيا فقط؛ بل نجح في إعادة الثقة إلى هذا اللاعب الرائع، وإخراج أفضل ما لديّه في بداية الموسم الحالي 2026-2027.

  • rodri(C)Getty Images

    إتمام مهمة "خطف رودري" من ريال مدريد!

    طوال صيف عام 2026.. روّج جمهور وإعلام نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد لـ"فكرة واحدة"؛ هي خطف فريقهم لجميع الصفقات التي أراد العملاق الكتالوني برشلونة، التعاقد معها.

    ريال مدريد تمكن من ضم مجموعة من الأسماء، التي ارتبطت ببرشلونة سابقًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * 1/ الظهير الأيمن الهولندي دينزل دومفريس.

    * 2/ الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريلا.

    * 3/ النجم البرتغالي المخضرم برناردو سيلفا.

    * 4/ الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي.

    وبناء على ذلك؛ هُناك سؤالان يجب أن نطرحهما الآن، وهما: "هل برشلونة فكر في التعاقد مع هؤلاء اللاعبين بالفعل؟!.. وهل تحرك العملاق الكتالوني للتعاقد معهم؟!".

    وبخصوص السؤال الأول، نستطيع الإجابة بـ"نعم" عزيزي القارئ؛ فبرشلونة فكر بالفعل في أوقاتٍ سابقة، بالتعاقد مع كل من "دومفريس، كوكوريلا، سيلفا وديوماندي".

    إلا أننا إذا انتقلنا إلى السؤال الثاني، فإن الرد سيكون "لا"؛ فبرشلونة لم يتحرك فعليًا لضم هؤلاء اللاعبين، ولم يقدّم عروضًا رسمية لهم.

    والأمر يختلف هُنا عن النجم الإسباني المخضرم رودري هيرنانديز؛ الذي شاهدنا منافسة صيفية شرسة عليه، بين كل من برشلونة وريال مدريد.

    وباعتراف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي ريال مدريد؛ فقد قدّم "الميرينجي" عرضًا رسميًا إلى رودري، بل وتحدث هو بنفسه معه لإقناعه بالقدوم.

    لكن.. بعد دخول العملاق الكتالوني في الصفقة، شعر مورينيو بـ"تردد" من رودري في الانتقال إلى ريال مدريد؛ لذا انسحب النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز، بشكلٍ رسمي.

    وبالتالي.. نستطيع القول إن برشلونة انتصر على ريال مدريد، في الصفقة الوحيدة التي كان عليها نزاعًا مباشرًا؛ حيث خطف واحدًا من أهم نجوم العالم، على الإطلاق.

    وتعاقد برشلونة مع رودري في صيف العام الحالي، قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مقابل 60 مليون يورو بالإضافة إلى متغيّرات؛ وبعقدٍ لمدة 4 سنواتٍ كاملة، حتى 30 يونيو 2030.

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    ضربة قوية لريال مدريد في "قضية نيجريرا"

    منذ 3 سنوات ونصف تقريبًا؛ يعيش الوسط الرياضي على وقع الاتهامات الخطيرة الموجهة إلى العملاق الكتالوني برشلونة، في القضية المعروفة إعلاميًا وجماهيريًا باسم "نيجريرا".

    وفي هذه القضية؛ يواجه برشلونة اتهامات بـ"شراء الحكام الإسبان" في الفترة من 2000 إلى 2018، من خلال دفع 7.3 مليون يورو إلى نائب رئيس لجنة الحكام - وقتها - خوسيه ماريا أنريكيز نيجريرا.

    وطوال هذه السنوات، لم يتم إثبات أي تهمة على برشلونة؛ إلا أن نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد دخل كـ"طرف رئيس" في القضية، على النحو التالي:

    * قضائيًا: طلب تمديد التحقيقات؛ بحجة تورط برشلونة في "فساد رياضي" خطير، وباعتباره الطرف المتضرر في السنوات الماضية.

    * إعلاميًا: الترويج بتحقيق برشلونة إنجازاته؛ من خلال مساعدات التحكيم له، وبطرق غير شرعية.

    لكن خلال الساعات الماضية، تلقى ريال مدريد ضربة قوية للغاية؛ وذلك برفض القاضي طلب "الميرينجي" بتمديد التحقيقات في قضية "نيجريرا"، لفترة أخرى.

    هذا يجعل الحكم في هذه القضية قريبًا جدًا؛ حيث سيتم الاستماع خلال الفترة القادمة لـ"المرافعة النهائية"، ثم الاستعداد لاتخاذ القرار النهائي.

    ونحن لا نعرف ماذا سيكون الحكم بالطبع؛ لكن بما أنه لم يتم إثبات أي أدلة تدين برشلونة بـ"شراء الحكام" - حتى الآن - مع رفض تمديد التحقيقات، فإنه على الأغلب سيتم تبرئة العملاق الكتالوني.

    بمعنى.. برشلونة لن يتورط في قضية "فساد رياضي"؛ وإنما قد ينتهي الأمر بغرامات مالية تتعلق بـ"تهرب ضريبي" وغيرها، بسبب دفع مبالغ سرية إلى شركات تابعة لنيجريرا.

    ولإيضاح الفكرة أكثر؛ برشلونة قال إنه دفع هذه الأموال إلى شركات نيجريرا، من أجل الحصول على استشارات تحكيمية وليس "شراء الحكام".

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    برشلونة يعود كـ"قوى اقتصادية" مرعبة!

    زفّ العملاق الكتالوني برشلونة بقيادة رئيسه جوان لابورتا، بشرى سارة إلى جماهيره في جميع أنحاء العالم؛ بخصوص الوضع الاقتصادي للنادي، خلال الفترة الحالية.

    وعانى برشلونة على مدار 5 سنواتٍ كاملة، من أزمة اقتصادية خانقة؛ وتحديدًا منذ عام 2020، بعد تفشي فيروس "كورونا".

    إلا أن ملامح تعافي برشلونة ماليًا واقتصاديًا، ظهرت في صيف العام الحالي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: العودة إلى قاعدة "1:1" في اللعب المالي النظيف.

    * ثانيًا: تسجيل جميع لاعبي الفريق الأول والصفقات الجديدة بدون أي قيود.

    * ثالثًا: وصول إيرادات برشلونة في موسم 2025-2026 إلى "مليار يورو".

    نعم عزيزي القارئ؛ برشلونة أعلن في بيانٍ رسمي خلال الساعات الماضية، تحقيق إيرادات تاريخية بقيمة مليار يورو.

    وإذا نظرنا إلى الواقع، سنجد أن هذه الإيرادات التاريخية تحققت دون اكتمال تجديد ملعب "سبوتيفاي كامب نو" - حتى الآن -؛ ما يقودنا إلى أن القادم سيكون أفضل بكثير، بالنسبة لهذا الكيان الرياضي الكبير.

    بمعنى.. برشلونة الذي لعب أكثر من موسمين خارج "سبوتيفاي كامب نو"، نجح في تحقيق إيرادات بقيمة مليار يورو؛ وذلك بمجرد العودة إلى ملعبه في نوفمبر الماضي فقط، وبسعة غير كاملة.

    أي أنه بمجرد اكتمال الملعب بـ"السعة الكاملة"، مع توقيع بعض الاتفاقيات التسويقية والتجارية الأخرى؛ فإن برشلونة سيعود كأحد القوى الاقتصادية المرعبة، في عالم الساحرة المستديرة.

    لكن لا ننسى أيضًا أن برشلونة، سيضطر للخروج من "سبوتيفاي كامب نو" مجددًا مطلع موسم 2027-2028، من أجل تركيب "السقف"، وهو ما سيؤثر نسبيًا على الميزانية؛ لكننا نتحدث هُنا بصفةٍ عامة.. أن المؤشرات تؤكد عودة النادي أقوى من أيام مجده السابقة حتى، بمجرد اكتمال الملعب نهائيًا.

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ريال مدريد
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برشلونة