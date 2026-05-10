"أبطال الملاكمة جاءوا للفصل بين لاعبي ريال مدريد" .. خطوة برشلونة تثير سخرية واسعة قبل الكلاسيكو

الجمهور قام بالربط بين دعوة لابورتا لثنائي الملاكمة ماوريسيو سليمان وساندرو مارتن، وبين الأحداث الأخيرة التي تشهدها غرف خلع الملابس بريال مدريد، من اعتداءات واشتباكات بالأيدي بين اللاعبين..

آخر تلك الأحداث وأكثرها إثارة، هو الاشتباك الذي وقع بين الثنائي فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني، والذي أسفر عن نقل الأول للمستشفى الأسبوع الماضي، على إثر تعرضه لجرح في الرأس.

تلك الإصابة ستغيب فالفيردي عن كلاسيكو الليلة، فيما سيكون تشواميني حاضرًا بشكل طبيعي، رغم الإجراءات التأديبية التي اتخذها النادي الملكي ضد الثنائي، على إثر تلك الواقعة.

بخلاف هذا الاشتباك، فقد تحدثت تقارير أخرى كذلك عن تعرض ألفارو كاريراس للصفع على يد زميله أنطونيو روديجر، ناهيك عن العلاقة السيئة بين عدد من اللاعبين في الغرف المغلقة ككيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.