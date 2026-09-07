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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
معتز الجمال

ترجمه

"ربما من وضع الجدول كان إيطاليًا".. مورينيو يتغزل في إنتر ويتحدث عن أزمة ريال مدريد

ريال مدريد
جوزيه مورينيو
إنتر
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد ضد إنتر

قبل موقعة "سانتياجو برنابيو"..

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب "سانتياجو برنابيو"، الذي يحتضن قمة مبكرة من العيار الثقيل تجمع بين ريال مدريد وضيفه إنتر، في مستهل مشوار الفريقين بمرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وتحمل المواجهة طابعًا عاطفيًا خاصًا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، حيث يواجه فريقه الأسبق الذي قاده لتحقيق الثلاثية التاريخية الأيقونية عام 2010، على نفس الملعب. كما تشهد المباراة صدامًا من نوع آخر، إذ يقود إنتر حاليًا المدافع السابق كريستيان كيفو، أحد أفراد كتيبة مورينيو الذهبية في ذلك الوقت.

  • ذكريات البرنابيو وأزمة الوسط

    وفي تصريحات أدلى بها لشبكة "سكاي سبورتس" عشية المباراة، استعاد "السبيشيال وان" ذكرياته الخالدة في معقل النادي الملكي، قائلاً: "سانتياجو برنابيو هو ملعبي حاليًا، لكنه سيبقى دائمًا ملعبي الخاص منذ نهائي مايو 2010. تنتظرنا 8 مباريات هامة، وكل مواجهة لها وزنها، لكنني أتمنى حقًا أن أواجه إنتر مرة أخرى في مراحل متقدمة من البطولة".

    ولم يخلُ حديث المدرب المخضرم من روح الدعابة الممزوجة بالشكوى، حيث تطرق إلى أزمة الإصابات التي تضرب خط وسط ريال مدريد، ساخرًا: "الوضع قاسٍ ومهمتنا صعبة، ربما من وضع جدول المباريات كان إيطاليًا!".

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  • إشادة خاصة بكتيبة النيراتزوري

    وكال مورينيو المديح لمنافسه الإيطالي، مبديًا إعجابه الشديد بالاستقرار الفني الذي يعيشه النيراتزوري: "إنتر فريق عظيم يمتلك مشروعًا قويًا مستمرًا منذ 6 سنوات. من أنطونيو كونتي إلى سيموني إنزاجي وصولاً إلى كيفو، أسلوب اللعب ثابت لا يتغير. إنهم يلعبون وأعينهم مغلقة من فرط التفاهم".

    وأضاف معربًا عن دهشته: "المفاجأة الوحيدة بالنسبة لي في السنوات الأخيرة هي أن هذا الفريق لم يُتوج بلقب دوري أبطال أوروبا حتى الآن".

  • ChivuGetty Images

    مواجهة التلميذ وتوظيف النجوم

    وعن مواجهة لاعبه السابق كريستيان كيفو كمدرب، أوضح البرتغالي: "من الصعب دائمًا التنبؤ بمستقبل اللاعبين في عالم التدريب. لكنني تواصلت معه كثيرًا عندما كان يشرف على فريق الشباب (البريمافيرا)، وحينها أدركت تمامًا مدى الشغف الذي يمتلكه لهذه المهنة".

    واختتم مورينيو تصريحاته بالحديث عن أبرز نجوم اللقاء المرتقب، وتحديدًا توظيف النجم الإنجليزي جود بيلينجهام: "من الأفضل دائمًا أن يشارك اللاعبون في مراكزهم الأساسية، لكن المباريات تفرض أحيانًا مواقف تتطلب منهم أدوارًا مختلفة. أما بالنسبة للنجوم الآخرين، فكيليان مبابي له أسلوبه الخاص، وكذلك لاوتارو مارتينيز؛ كل منهما يتمتع بخصائص فريدة تجعله مختلفًا عن الآخر".

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  • تجاوز كبوة بيتيس والتركيز على الحاضر

    تطرق مورينيو إلى خسارة فريقه الأخيرة أمام ريال بيتيس، مؤكدًا أنه سيتعامل مع مواجهة إنتر كـ"مباراة نهائية" دون التفكير في اللقاءات السبعة المتبقية في هذه المرحلة. وعن حالة اللاعبين بعد الهزيمة، قال: "كانوا في حالة إحباط تام (موتى) داخل غرفة الملابس، لكنهم تعافوا يوم الأحد، واليوم عادوا لحالتهم الطبيعية تمامًا في التدريبات الختامية. نحن مقتنعون بأننا قدمنا مباراة جيدة ولعبنا كفريق واحد، لكننا أهدرنا أهدافًا لا نضيعها في المعتاد".

  • إنتر في القلب.. ولكن ليس وقت المباراة!

    وبسؤاله عن مكانة النيراتزوري في قلبه، أجاب بصرامة وحسم: "إنتر في قلبي خارج الملعب فقط، أما خلال المباراة فلا". وأضاف حول المواجهة: "لقد عشت في البرنابيو أفضل وأسوأ اللحظات؛ فزت بلقب دوري الأبطال، وخسرت نصف نهائي بركلات الترجيح. غدًا مجرد مباراة أخرى في الأبطال، أعتقد أننا سنتأهل نحن وإنتر معًا، وأتمنى أن نلتقي مجددًا في المستقبل عندما تصبح الأمور أكثر جدية. إنتر سيأتي لحصد النقاط، ونحن كذلك".

  • انتقادات لاذعة لتقنية الفيديو

    ولم يفوت "السبيشيال وان" الفرصة لتوجيه رسالة قوية حول التحكيم بعد مباراة بيتيس، موضحًا: "لا أريد التحدث عن التحكيم، لكنني أتساءل: هل رفض حكام تقنية الفيديو إعادة ركلة الجزاء لأنهم يجهلون القواعد أم لأنهم لم يرغبوا في ذلك؟ وإذا كانوا يجهلونها، فلماذا لم يستدعوا حكم الساحة للمراجعة؟ أميل للاعتقاد بأنهم لم يكونوا على دراية بالقانون، لكن هذا أمر لا ينبغي أن يحدث في كرة القدم. أتساءل أيضًا عن سبب حصول قائد ريال مدريد على بطاقة صفراء لمجرد اقترابه من الحكم لطلب تفسير، رغم أن هذا حقه الأصيل!".

  • EndrickDivulgação / Real Madrid

    حالة إندريك وسرية تعويض الغيابات

    وبالعودة إلى أزمة غيابات خط الوسط إثر إيقاف الثلاثي (برناردو سيلفا، أردا جولر، وإدواردو كامافينجا)، رفض مورينيو الكشف عن خطته لتعويضهم، مكتفيًا بالمزاح مجددًا: "لن أجيب بشفافية تامة. لدنيا ثلاثة موقوفين، وكل ما يمكنني قوله هو أن خوارزمية جدول المباريات ربما تتحدث الإيطالية! رغم النقص سنلعب 11 ضد 11، نمتلك 4 أو 5 خيارات متاحة ولن أفصح عن أي تفاصيل إضافية".

    وعن موقف المهاجم البرازيلي الشاب إندريك، أوضح: "قد يكون جاهزًا غدًا للمشاركة لمدة 5 أو 10 دقائق فقط. لقد تدرب مع الفريق أمس للمرة الأولى منذ وديات الصيف، ولا يمتلك اللياقة للعب أكثر من ذلك، لكنه سيكون حاضرًا على مقاعد البدلاء، وقد نحتاج للدفع به في الهجوم".

  • إغلاق الدائرة مع ريال مدريد وإشادة باستقرار إنتر

    وحول رغبته في التتويج بدوري الأبطال مع الملكي لإنهاء ما بدأه في ولايته الأولى، اختتم مورينيو تصريحاته: "هذه فترات زمنية مختلفة. لقد أنهيت عملي مع ريال مدريد في 2013، وهذا فصل أُغلق تمامًا ولا علاقة له بالحاضر. النادي فاز بالعديد من ألقاب دوري الأبطال مؤخرًا، وبالطبع أرغب بشدة في الفوز باللقب معهم الآن. أسعى للعمل باستقرار للفوز بكل المباريات والبطولات. إنتر يمثل نموذجًا يُحتذى به في هذا الاستقرار؛ فرغم تغيير المدربين في السنوات الأخيرة، هناك استقرار تام على مستوى الإدارة والهيكلة وسوق الانتقالات".

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