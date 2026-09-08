ريال مدريد ينجو بنفس السيناريو الأوروبي الساذج.. وإنتر يعلنها "خسارة مورينيو بالخمسة ضد برشلونة تطبخ الآن"!

في ليلة أوروبية مثيرة، حبست أنفاس الجماهير حتى اللحظات الأخيرة؛ نجح العملاق الإسباني ريال مدريد في خطف فوزٍ صعبٍ للغاية، ضد نادي إنتر الإيطالي.

ريال مدريد فاز على أرضه ووسط جماهيره، بهدفين مقابل واحد ضد إنتر؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ثنائية "الميرينجي" جاءت بواسطة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي ومتوسط الميدان الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، في الدقيقتين 14 و23؛ بينما أحرز البرازيلي كارلوس أوجوستو هدف إنتر الوحيد، في الدقيقة 77.

وبصفةٍ عامة.. ترك ريال مدريد الكثير من المخاوف لدى جماهيره، رغم الفوز والحصول على الثلاث نقاط؛ بينما أكد إنتر أنه قادر على الوصول إلى نقطة بعيدة، بشرط تلافي بعض "الأخطاء الساذجة".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز ريال مدريد ضد إنتر..