"انتهى الفصل المميز للغاية" .. أنطونيو روديجر يعلن اعتزاله اللعب مع المنتخب الألماني رسميًا

أكد روديجر علنًا قراره بالاعتزال من كرة القدم الدولية. وكان المدافع قد خاض أول مباراة له مع المنتخب الألماني في عام 2014، وشارك بعد ذلك في 86 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف على مدار 12 عامًا.

خلال مسيرته الدولية، مثل روديجر ألمانيا في ست بطولات كبرى وفاز بكأس القارات عام 2017. ورأى المدافع أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرته مع المنتخب الوطني، لإفساح المجال أمام المواهب الصاعدة.

وأصدر روديجر بيانًا شاملاً استعرض فيه مسيرته التي لا تُنسى، معربًا عن امتنانه لأولئك الذين ساهموا في تشكيل مسيرته الدولية على مدار العقد الماضي.



