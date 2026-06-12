بين إخضاع ريال مدريد وإنهاء مضايقات الميركاتو!.. جوان لابورتا يقلب الطاولة على فلورنتينو بيريز بـ"بيان برشلونة الجنائي"

في الغرف المظلمة لكرسي الرئاسة الكتالوني، لم تعد اللعبة تُدار بأقدام النجوم؛ بل بأوراق المحامين، ودهاليز القانون.

جوان لابورتا "الثعلب" الذي أتقن الرقص على حافة الهاوية دائمًا، وضع غريمه الأزلي فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أمام أصعب معادلة في تاريخ "الكلاسيكو الإداري"؛ فإما مصافحة الغفران وإغلاق الملفات، أو مواجهة قضية جنائية مثيرة.

نعم.. العملاق الكتالوني برشلونة برئاسة لابورتا، أصدر بيانًا قويًا مساء اليوم الجمعة، أعلن فيه تخيير بيريز بين "المصالحة"، أو رفع قضية جنائية ضده؛ بتهمة التشهير وتعمُد تشويه سمعة النادي، دون وجه حق.

بيريز اتهم برشلونة بـ"سرقة الألقاب والبطولات"؛ وذلك في الفترة التي دفع فيها أموالًا لمصلحة شركات استشارية تابعة لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام في إسبانيا سابقًا.

هذه القضية الشهيرة التي تُعرف باسم "نيجريرا"، تعود للفترة من 2000 إلى 2018؛ حيث لم يتم إثبات أي أدلة تُدين برشلونة - حتى الآن -، بشراء الحكام.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف سيخرج لابورتا "فائزًا" من كافة الجوانب، بعد بيان برشلونة سالف الذكر..