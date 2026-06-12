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أحمد فرهود

بين إخضاع ريال مدريد وإنهاء مضايقات الميركاتو!.. جوان لابورتا يقلب الطاولة على فلورنتينو بيريز بـ"بيان برشلونة الجنائي"

فقرات ومقالات
برشلونة
ريال مدريد
خوليان ألفاريز
بيرناردو سيلفا
جوزيه مورينيو
هانسي فليك
الدوري الإسباني

فصل جديد من معارك برشلونة وريال مدريد التي لا تنتهي..

في الغرف المظلمة لكرسي الرئاسة الكتالوني، لم تعد اللعبة تُدار بأقدام النجوم؛ بل بأوراق المحامين، ودهاليز القانون.

جوان لابورتا "الثعلب" الذي أتقن الرقص على حافة الهاوية دائمًا، وضع غريمه الأزلي فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أمام أصعب معادلة في تاريخ "الكلاسيكو الإداري"؛ فإما مصافحة الغفران وإغلاق الملفات، أو مواجهة قضية جنائية مثيرة.

نعم.. العملاق الكتالوني برشلونة برئاسة لابورتا، أصدر بيانًا قويًا مساء اليوم الجمعة، أعلن فيه تخيير بيريز بين "المصالحة"، أو رفع قضية جنائية ضده؛ بتهمة التشهير وتعمُد تشويه سمعة النادي، دون وجه حق.

بيريز اتهم برشلونة بـ"سرقة الألقاب والبطولات"؛ وذلك في الفترة التي دفع فيها أموالًا لمصلحة شركات استشارية تابعة لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام في إسبانيا سابقًا.

هذه القضية الشهيرة التي تُعرف باسم "نيجريرا"، تعود للفترة من 2000 إلى 2018؛ حيث لم يتم إثبات أي أدلة تُدين برشلونة - حتى الآن -، بشراء الحكام.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف سيخرج لابورتا "فائزًا" من كافة الجوانب، بعد بيان برشلونة سالف الذكر..

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    مكسب قانوني.. جوان لابورتا أحد أفضل المحامين الكتالونيين

    أساسًا.. جوان لابورتا، رئيس مجلس إدارة العملاق الكتالوني برشلونة، يُمارس مهنة المحاماة؛ بل أنه أحد أشهر الأسماء في هذا المجال، بإقليم كتالونيا.

    لذا لا يُمكن للابورتا، أن يرتكب أي هفوة قانونية؛ عندما يصدر برشلونة بيانًا رسميًا يُخيّر فيه رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، بين "المصالحة" أو القضية الجنائية.

    نعم.. هُناك إجراءات قانونية محددة، في القضايا الجنائية الخاصة بالتشهير؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: ضرورة تخيير المدعى عليه؛ بين المصالحة أو السير في الإجراءات القانونية ضده.

    * ثانيًا: إذا وافق المدعى عليه بـ"المصالحة"؛ يتم إغلاق القضية دون أي إجرءات قانونية.

    * ثالثًا: إذا رفض المدعى عليه "المصالحة"؛ يحق لصاحب الدعوة أن يسير في الإجراءات القانونية بشكلٍ طبيعي.

    بمعنى.. برشلونة لم يكن يستطيع رفع قضية جنائية ضد بيريز، بتهمة التشهير وتعمُد تشويه سمعة النادي؛ إلا بعد عرض "المصالحة" أولًا، لكي تكون الإجراءات القانونية صحيحة 100%.

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  • florentino perezGetty Imges

    مكسب تسويقي.. إخضاع لابورتا لفلورنتينو بيريز أمام العالم!

    الآن.. أصبح فلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، أمام خيارين لا ثالث لهما؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: قبول "المصالحة" مع نادي برشلونة؛ مع الالتزام بعدم تشويه سمعة العملاق الكتالوني مجددًا.

    * ثانيًا: رفض "المصالحة" مع برشلونة؛ وبالتالي تصاعُد الحرب بين الناديين.

    وإذا اختار بيريز الحل الأول - أي "المصالحة" -؛ فإن رئيس برشلونة جوان لابورتا سيظهر أمام العالم، أنه الشخص الأقوى الذي أخضع بيريز وريال مدريد.

    أما حال اتجه رئيس ريال مدريد إلى الخيار الثاني - أي "رفض المصالحة" -؛ فإنه سيدخل نفسه في دوامة قضائية، قد يخرج منها خاسرًا في النهاية.

  • FC Barcelona fansGetty Images

    مكسب جماهيري.. لابورتا "الدرع الحامي" للكيان البرشلوني

    خلال الأيام الماضية.. أعرب عشاق العملاق الكتالوني برشلونة، عن دهشتهم من عدم تحرك جوان لابورتا؛ ضد التصريحات المسيئة التي أدلى بها فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني.

    بل أن البعض أخذ يُهاجم إدارة برشلونة برئاسة لابورتا؛ مع توجيه اتهامات لها بـ"الضعف"، وعدم القدرة على مواجهة بيريز وريال مدريد.

    لكن الآن.. بعد بيان برشلونة الذي خيّر فيه بيريز، بين "المصالحة" أو القضية الجنائية؛ تحوّل رئيس العملاق الكتالوني إلى بطل قومي أمام جماهير النادي، على النحو التالي:

    * أولًا: الدرع الحامي لبرشلونة؛ ضد كل من يحاول تشويه سمعة هذا الكيان.

    * ثانيًا: الرجل القانوني القوي؛ الذي يستطيع إخضاع بيريز وأبناء العاصمة.

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    مكسب رياضي.. منع مضايقات ريال مدريد المتزايدة في الميركاتو!

    بات اسم نادي ريال مدريد الإسباني، يقتحم أي صفقة يريدها العملاق الكتالوني برشلونة؛ سواء داخل الدوري المحلي، أو عالميًا.

    ولنا في الميركاتو الصيفي الحالي، خير دليل على ذلك؛ حيث دخل ريال مدريد في مجموعة من صفقات برشلونة المحتملة، على النحو التالي:

    * أولًا: صفقة المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز "أتلتيكو مدريد".

    * ثانيًا: صفقة متوسط الميدان البرتغالي برناردو سيلفا "مانشستر سيتي الإنجليزي".

    * ثالثًا: صفقة الظهير الأيمن الهولندي دينزل دومفريس "إنتر الإيطالي".

    وحسم ريال مدريد صفقة دومفريس، بينما توصل إلى اتفاق مع سيلفا، بعد قرار اللاعب بعدم تجديد عقده مع السيتزنس؛ وذلك رغم أن برشلونة، كان أول من اهتم بهذا الثنائي.

    أيضًا.. أعلن ريال مدريد تقديمه عرضًا بقيمة 150 مليون يورو، إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، لشراء عقد ألفاريز في صيف العام الحالي؛ رغم علمه بأن برشلونة يريده بشدة، مع رغبة اللاعب نفسه في تمثيل العملاق الكتالوني.

    وقد تزيد حدة هذه المنافسة على الصفقات؛ وذلك بعد تحسُن العلاقات بين رئيس الريال فلورنتينو بيريز ووكيل الأعمال البرتغالي الشهير جورج مينديش، مؤخرًا.

    ولذا.. فإن بيريز إذا اختار "المصالحة" مع برشلونة، بعد بيان العملاق الكتالوني - سالف الذكر -؛ فإن لابورتا يكون قد حقق مكسبًا رياضيًا مهمًا، بمنع مزايدة ريال مدريد على صفقات ناديه.

    أي أن شروط المصالحة؛ قد تتضمن عدم مزايدة أي نادٍ على الآخر في الصفقات، وعدم دخوله فيها لخطفها.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لمعرفة رد بيريز على بيان برشلونة، وهل سيفضل "المصالحة" أم سيُغامر بمواجهة قضية جنائية.