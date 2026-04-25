AFP
أحزان في ريال مدريد وأفراح في الأهلي .. إصابة قوية تضرب إيدر ميليتاو من جديد
أخبار مروعة للبرازيل و«البلانكوس»
وفقًا للصحفي ميغيل أنجيل دياز، فإن الوضع الذي يحيط بميليتاو أكثر خطورة بكثير مما كان يُخشى في البداية. بعد تعرضه لانتكاسة جديدة في ساقه اليسرى خلال الفوز الأخير 2-1 على ألافيس، أكدت الفحوصات الطبية الإضافية أسوأ السيناريوهات بالنسبة للاعب البالغ من العمر 28 عامًا.
يكشف التقرير أن الإصابة - وهي إعادة فتح ندبة سابقة - ستتطلب تدخلاً جراحياً لتصحيح المشكلة بشكل صحيح. وهذا يستبعد ميليتاو فعلياً من المنافسات الدولية هذا الصيف، ويحرمه من فرصة تمثيل البرازيل على أكبر مسرح عالمي في عام كان من المتوقع أن يكون فيه حجر الزاوية في دفاع منتخب بلاده.
الإصابة تفتح الباب لمدافع الأهلي البرازيلي روجر إيبانيز ليكون حاضرًا في تشكيل كارلو أنشيلوتي بالمونديال، خصوصًا وأنه كان حاضرًا في قائمة المدرب الإيطالي الأخيرة في توقف مارس الدولي.
- Getty Images
دياز يؤكد غيابه عن كأس العالم
نشر الصحفي في قناة «كوب» الخبر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي حين اتسم التقرير الطبي الأولي الذي أصدره النادي بالحذر، أكد دياز أن الوضع الطبي الفعلي للاعب أكثر سوءًا بكثير.
وقال دياز: "سيخضع إيدر ميليتاو لعملية جراحية لإصابته الجديدة في أوتار الركبة اليسرى". "عانى البرازيلي من تكرار النسيج الندبي الناتج عن إصابته الأولى التي تعرض لها في ديسمبر الماضي ضد سيلتا فيجو. ولسوء الحظ، سيغيب عن كأس العالم".
موسم اتسم بالإصابات
يمثل هذا التطور منعطفاً مؤلماً في موسم كان بالفعل محبطاً ومليئاً بالإصابات بالنسبة لميليتاو. وكان المدافع قد عاد مؤخراً إلى المنافسات الرسمية بعد غياب دام أربعة أشهر، بما في ذلك مشاركته أساسياً في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ.
وكان الطاقم الطبي في ريال مدريد يدير دقائق لعبه بعناية لتجنب تكرار هذا النوع من الإصابات. لكن، في الوقت الذي بدا فيه أنه تجاوز هذه المرحلة أخيراً، أسفرت مباراته الخامسة بعد العودة عن إصابة قاطعة ومحزنة. ويتوقع النادي الآن أن يركز اللاعب على الاستعداد لبداية موسم 2026-2027.
- (C)GettyImages
الجراحة والطريق الطويل نحو موسم 2026-2027
من المتوقع أن يخضع ميليتاو لعملية جراحية في الأيام المقبلة، تليها فترة إعادة تأهيل طويلة. وبينما يستعد زملاؤه لمباريات افتتاح كأس العالم في يونيو، سيغيب المدافع عن الملاعب، ومن المرجح ألا يعود إلى الملاعب حتى بداية الموسم التحضيري المقبل لريال مدريد. أما بالنسبة للمنتخب البرازيلي، فسيتعين على كارلو أنشيلوتي إعادة النظر في تشكيلته الدفاعية استعدادًا لمنافسات هذا الصيف.