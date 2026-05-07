مملكته تنهار "فهل يستخدم سلاح ريال مدريد الداخلي؟".. أزمة تشواميني وفالفيردي الدامية تضع فلورنتينو بيريز أمام اختبار مصيري

لم تكن سيارة الإسعاف التي غادرت أسوار مدينة "فالديبيباس" الرياضية، صباح اليوم الخميس، مجرد وسيلة لنقل النجم الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي إلى المستشفى؛ بل إعلانًا رسميًا عن خروج "مملكة" فلورنتينو بيريز، عن السيطرة.

وحسب صحيفة "آس"، وكل وسائل الإعلام المُقربة من البيت العاصمي، شهدت تدريبات العملاق الإسباني ريال مدريد، اشتباكات جسدية بين فالفيردي والفرنسي أوريليان تشواميني، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم؛ انتهت بإصابة النجم الأوروجوياني بجرح في رأسه مع تعرضه للإغماء، ليتم نقله إلى المستشفى.

هذه الدماء التي لطخت سمعة ريال مدريد، قبل القميص الذي كان يرتديه فالفيردي، تتطلب تدخلًا عاجلًا من بيريز؛ الذي أصبح أمام اختبار هو الأصعب له، على رأس مجلس إدارة الميرينجي.

بيريز أصبح أمام حلين؛ إما أن يضرب بيدٍ من حديد لإعادة الانضباط إلى ناديه، أو أن يواصل مُجاملة بعض اللاعبين وهو ما قد يزيد الأمر سوءًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، لوائح نادي ريال مدريد؛ وهل سيستطيع فلورنتينو بيريز تطبيقها على لاعبيه، أم يواصل سياسة المُجاملة..