بين شائعات "ثنائية زياش" وعرض الليجا .. كل الطرق تؤدي برياض محرز إلى سيناريو كريم بنزيما!

لا يزال مستقبل النجم الجزائري رياض محرز، غير واضح المعالم، منذ رحيله عن صفوف الأهلي، في الفترة الصيفية، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.

وبالحديث عن محرز، فلا صوت يعلو في صحف الجزائر، عن الغضب الجماهيري السائد في الأهلي، في ظل التخلّي عن نجمه الذي قاده لبطولتين في دوري أبطال آسيا للنخبة، بالتزامن مع تراجع نتائج الفريق تحت قيادة المدير الفني ماريو بوسيتش، خلال الموسم الرياضي "2026-2027".

وبينما يأتي السؤال "أين يلعب رياض محرز؟"، سادت الكثير من الشائعات حول وجهته المُقبلة، في الوقت الذي كان حديث الإعلامي سعود الصرامي، بمثابة "المفاجأة"، التي قد تجعل محرز على درب النجم الفرنسي كريم بنزيما.