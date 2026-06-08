بدأت المشاكل سريعًا على المستوى الفردي لرياض محرز؛ قائد المنتخب الجزائري، قبل أيام قليلة من كأس العالم 2026، حيث تقدمت المشجعة المعروفة بـ"خالتي مريم" بشكوى رسمية ضده أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء.
أولى أزمات رياض محرز في كأس العالم 2026 .. سيدة جزائرية تتقدم بشكوى قضائية رسمية ضد نجم الأهلي
ما القصة؟
قبل أسبوع تقريبًا، وعقب إحدى الحصص التدريبية للمنتخب الجزائري على ملعب نيلسون مانديلا، حرصت المشجعة "خالتي مريم" على تحفيز اللاعبين قبل المونديال كعادتها، إذ تحرص باستمرار على حضور المباريات والحصص التدريبية إن أمكن.
"خالتي مريم" كانت تستقبل اللاعبين بالورود عقب المران، لكن عندما حاولت إيقاف رياض محرز بشكل خاص، للحدث معه أو التقاط صورة تذكارية، تفاجأت برد فعل محترف الأهلي..
محرز رفض بشكل قاطع الاستجابة لطلبها، رغم أنها حاولت منع مغادرته للمكان عن طريق الإمساك بكلتا يديه إلا أنه نجح في المغادرة في الأخير دون الوقوف دقيقة واحدة معها.
الجمهور الجزائري انقسم لجزئين حول تصرف قائد محاربي الصحراء، فمنهم من وجد له مبررًا في ظل شعوره بالإرهاق عقب المران، ومنهم من رأى أنه كان يتوجب عليه الوقوف كـ"جبر خاطر" لامرأة كبيرة في السن وداعمة للمنتخب الوطني.
"خالتي مريم" تعلن شكوى رياض محرز
بعدما انتشر فيديو رفض محرز للاستجابة لطلب "خالتي مريم" على نطاق واسع، قررت المشجعة تقديم شكوى رسمية ضد قائد المنتخب الجزائري أمام القضاء المحلي.
واتهمت المشجعة الجزائرية الشهيرة صاحب الـ35 عامًا بإهانتها أمام الرأي العام، لرفضه التقاط صورة معها رغم إلحاحها، بل ورأت أن تصرفه إهانة لكافة النساء الجزائريات.
وشددت "خالتي مريم" على مواصلة الإجراءات القانونية ضد محرز، قائلة "العدالة بيننا"، وإن كانت اختتمت حديثها بتمني التوفيق للاعب في كأس العالم 2026.
محامي ينصح "خالتي مريم" بسحب شكواها
في الإطار نفسه، طالب المحامي والناشط الحقوقي الجزائري نجيب بيطام، المشجعة "خالتي مريم" بسحب شكواها ضد رياض محرز، مؤكدًا أن القضية قد تنقلب ضدها، خاصةً وأن اللاعب لم يرتكب أي مخالفة قانونية.
وقال بيطام في تصريحاته لـ"البلد اليوم": "أقدر روح الحماس والوطنية لدى المشجعة وحرصها على دعم المنتخب الوطني، لكنني أوجه لها نصيحة كمحامي بأن علينا التنازل عن شكواها، لأن تصرف محرز لا يشكل أي مخالفة قانونية".
وأضاف: "محرز تصرف تصرفًا من باب الاعتراض، ولم يرتكب أي خطأ تجاه المشجعة. حتى من قدم للمشجعة الشكوى يعلمون أنها مخطئة، وأنا كمحامي أقول لها إن شكواها سيتم حفظها دون حكم، فمن حق محرز أن يرفض عرضها، بجانب أن تواجدها في هذا الممر المخصص للاعبين يعد مخالفة قانونية، بخلاف تفهوهها بعبارة تعتبر سبًا وقذفًا لمحرز رغم أنه لم يتلفظ عليها".
نجيب بيطام اختتم: "أنصحها بالتنازل عن شكواها من باب الاحترام لروحها الوطنية وإلا ستكون هي محل ملاحقة قانونية لاحقًا، لأن شكواها سيتم حفظها أو سيحصل محرز على حكم بالبراءة، وسيكون من حق محرز شكواها بتهمة الوشاية الكاذبة".
وماذا بعد بالنسبة للمنتخب الجزائري؟
بعيدًا عن تلك القضية، يستعد المنتخب الجزائري بقيادة محرز لخوض آخر الوديات قبل كأس العالم 2026، حيث يلتقي ببوليفيا في 11 من يونيو الجاري.
ومن المقرر أن يستهل محاربو الصحراء مشوارهم في الحدث العالمي بمواجهة الأرجنتين فالأردن ثم النمسا أيام 17، 23 و28 من الشهر الجاري.