"كانوا يفضلون إبلاغه بعد كأس العالم" .. دفاع عن إدارة الأهلي بعد غضب وكيل رياض محرز من أنباء رحيله!

أثار ملف تعامل النادي الأهلي مع رحيل الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم، جدلًا واسعًا، في ظل توجه الإدارة نحو استغلال بند يسمح بإنهاء عقده هذا الصيف.

في ظل مشاركة محرز مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026، تؤكد تقارير أن الأهلي استقر على رحيله في الفترة الصيفية، بسبب راتبه العالي، حيث سيستغل وجود بند للتخارج، يسمح بإنهاء العقد من طرف واحد، قبل موسم من انتهائه.

الأدهى من ذلك، وجود تقارير تؤكد أن إدارة الأهلي تفكر في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، الذي رحل مؤخرًا عن ليفربول، ليكون بديل رياض محرز في قلعة الراقي.

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