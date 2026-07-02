Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
محمود خالد

"كانوا يفضلون إبلاغه بعد كأس العالم" .. دفاع عن إدارة الأهلي بعد غضب وكيل رياض محرز من أنباء رحيله!

رياض محرز
الأهلي
الجزائر
دوري روشن السعودي
كأس العالم

بعد اتهام الأهلي بـ"الغدر" بمحرز..

أثار ملف تعامل النادي الأهلي مع رحيل الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم، جدلًا واسعًا، في ظل توجه الإدارة نحو استغلال بند يسمح بإنهاء عقده هذا الصيف.

في ظل مشاركة محرز مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026، تؤكد تقارير أن الأهلي استقر على رحيله في الفترة الصيفية، بسبب راتبه العالي، حيث سيستغل وجود بند للتخارج، يسمح بإنهاء العقد من طرف واحد، قبل موسم من انتهائه.

الأدهى من ذلك، وجود تقارير تؤكد أن إدارة الأهلي تفكر في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، الذي رحل مؤخرًا عن ليفربول، ليكون بديل رياض محرز في قلعة الراقي.

اقرأ أيضًا: محمد صلاح بديلًا لرياض محرز: صفقة تكشف العبث الإداري في الأهلي.. والخوف الأكبر من "سلب إرادة النادي"!

  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    رد فعل وكيل رياض محرز

    وفي هذا السياق، كشف الإعلامي محمد البكيري، عن تلقي مسيري شركة النادي الأهلي، اتصالًا من وكيل أعمال رياض محرز، الذي تحدث بغضب بشأن الأنباء المتسارعة حول الاستغناء عن خدمات موكله.

    سبب غضب وكيل محرز أنه لم يتلقّ أي رسالة بريد إليكتروني، بشأن ذلك، فضلًا عن سفر الجزائري للمشاركة في كأس العالم، وسط اطمئنان من مسؤولي الأهلي بإكمال عقده الذي يبلغ قرابة 30 مليون يورو سنويًا، ويتبقى فيه عام واحد، فيما أبلغته شركة الأهلي بأنها ستبلغه بقرارها النهائي خلال أسبوعين.

    • إعلان

  • تعامل احترافي من الأهلي

    من جانبه، أشاد الإعلامي سلطان الشمري، بما وصفه بـ"الاحترافية"، من قِبل إدارة الأهلي مع ملف رياض محرز، وذلك من خلال إبلاغ اللاعب أولًا، ثم وكيل أعماله، بالقرار قبل انتهاء المهلة القانونية في 30 يونيو، وكذلك قبل تداول الخبر إعلاميًا.

    وأضاف الشمري، عبر حسابه على منصة (إكس)، أنه لولا الالتزام بالمهلة النظامية، وتفادي تسرب القرار قبل إعلانه رسميًا، لفضّلت الإدارة تأجيل إبلاغ محرز إلى ما بعد نهاية مشاركته في كأس العالم، من أجل الحفاظ على تركيزه.

    ونوّه الشمري بأن وكيل محرز ساهم في تصعيد الملف إعلاميًا، من خلال طرح روايات غير دقيقة حول طريقة تعامل إدارة الأهلي، ما أسهم في صنع انطباع لا يعكس حقيقة ما جرى، ومحاولة إشعال ضغط جماهيري على الإدارة للتراجع عن قرارها، في الوقت الذي تكنّ فيه الإدارة كل التقدير للنجم الجزائري، وتقدر تاريخه وما قدمه للراقي طوال السنوات الثلاث الماضية.

  • مسيرة رياض محرز مع الأهلي

    النادي السعودي كان قد ضم محرز في صيف 2023 قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 35 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية يونيو 2027.

    منذ ذلك الحين، خاض الجزائري 122 مباراة في مختلف البطولات مع الراقي، سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 50 آخرين.

    وأعاد محرز الأهلي لمنصات التتويج من جديد، محققًا لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين (2025 و2026)، مع التتويج بكأس السوبر السعودي الموسم المنقضي.

  • Algeria v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    نجم الجزائر يصنع التاريخ في المونديال

    يأتي ذلك في ظل مسيرة رياض محرز، الذي يشارك للمرة الثانية في نهائيات كأس العالم 2026، بعد نسخة 2014، كما لعب دورًا رئيسًا في قيادة الجزائر إلى دور الـ32 من مونديال أمريكا الشمالية، على إثر تسجيله هدفين في شباك النمسا.

    وتحدث محرز لموقع الاتحاد الدولي (فيفا)، حول مشاركته في كأس العالم، بقوله "رغم أن التأهل هو أهم شيء، إلا أنني كنت وضعت لنفسي أيضًا هذا الهدف الشخصي المتمثل في تسجيل الأهداف".

    ونوّه محرز لاتخاذ قرار الاعتزال الدولي بعد المونديال، قائلًا "لقد حان الوقت لترك المساحة للشباب والتنحي جانبًا، بعد 12 عامًا من الجهد الشاق والمباريات والسفر والكثير من التضحيات".

    وتابع "نريد الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة من أجل أنفسنا وعائلاتنا ووطننا"، ليقطع محرز تعهدًا للجماهير، لكتابة فصل جديد من الإنجازات في المونديال، وإعادة ذكريات تأهل محاربي الصحراء لدور الـ16 من كأس العالم 2014، والتي وصفها بأنها واحدة من أجمل اللحظات التي عاشها مع منتخب بلاده، جنبًا إلى جنب مع الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا 2019.

كأس العالم
سويسرا crest
سويسرا
سويسرا
الجزائر crest
الجزائر
الجزائر