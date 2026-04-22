لغز القطعة القماشية: تهميش رياض محرز في "شارة القيادة".. بين نظرية مارادونا وأدلة الأهلي والجزائر

في كرة القدم.. ليست كل الأساطير بحاجة لارتداء "شارة القيادة"، لتفرض كلمتها داخل غرفة الملابس أو فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ لكن في حالة الساحر الجزائري رياض محرز بات غياب هذه "القطعة القماشية" عن ذراعه، لغزًا يثير شهية النقاد.

ومن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وعملاق جدة الأهلي، وصولًا إلى جدل "شارة قيادة" منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، الذي تفجر في الساعات القليلة الماضية؛ يظل السؤال الذي يطرح نفسه، هو: " لماذا يتم تجاهُل محرز دائمًا؟! ".

ولم يرتدِ الساحر الجزائري "شارة قيادة" السيتزنس؛ بالإضافة إلى تفضيل الحارس السنغالي إدوارد ميندي ومتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه عليه، داخل صفوف الفريق الأهلاوي.

والآن.. وفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الأربعاء؛ قرر المدير الفني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش، سحب "شارة قيادة" محاربي الصحراء من محرز.

الصحيفة أعلنت أن بيتكوفيتش، سيمنح النجم المخضرم عيسى ماندي، قلب دفاع نادي ليل الفرنسي، "شارة قيادة" المنتخب الجزائري في بطولة كأس العالم 2026؛ بدلًا من رياض محرز، الذي حملها خلال الفترة الماضية.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ الأسباب التي قد تكون وراء عدم تفضيل الأجهزة الفنية، حمل محرز "شارة القيادة"..