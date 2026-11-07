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Riyad Mahrez Baghdad Bounjah Shamal (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

تجاوز السيتي ولكن رقم الأهلي صامد: رياض محرز يصنع ليلة للتاريخ في قطر .. "إحراج وتحذير" للراقي بوقت واحد!

فقرات ومقالات
رياض محرز
الشمال
السيلية
دوري نجوم بنك الدوحة
الأهلي
دوري أبطال آسيا النخبة

محرز يستعيد وجهه المرعب أمام متذيل الدوري القطري..

رياض محرز يوزع الهدايا .. ذلك هو الوصف الأمثل لما قدمه النجم الجزائري الذي لعب دور البطولة، في قيادة فريقه الشمال، لفوز ساحق على السيلية بنتيجة (5-0)، في ميدان عبد الله بن خليفة، ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري نجوم بنك الدوحة "2026-2027".

وسجل محرز من علامة الجزاء، ثاني أهداف الشمال، في الدقيقة 40، وسبقه ويسلي سعيد، فيما أكمل الخماسية، كل من تياجو سيلفا، موفق عوض، بغداد بونجاح، بالدقائق 20 و47 و61 و65.

انتصار جاء في وقت حاسم، رفع به الشمال رصيده إلى 12 نقطة، ليحتل المركز الخامس، بينما تجمد رصيد السيلية عند نقطة واحدة في المركز الثاني عشر والأخير.

ماذا فعل رياض محرز أمام السيلية؟ هذا ما يجيب عليه موقع "GOAL" في نقاط تؤكد أن ما صنعه الجزائري تجاوز حدود التألق..

  • عندما تخطى محرز رقمه مع السيتي .. ولم يتجاوز الأهلي

    قد تقول السيلية في المركز الأخير، ولكنه أيضًا انتصار في وقت كان الشمال بحاجة إليه للغاية، ليؤكد للجميع أن محرز لم يأتِ إلا لكي يكتب سطرًا جديدًا في مسيرته، وإنه لم يفقد الزخم بتقدمه في السن، والذي ربما كان السبب الرئيسي وراء قرار الأهلي بالاستغناء عنه.

    رياض محرز سجل هدفًا وصنع "هاتريك أسيست"، حيث صنع الهدفين الأول والثالث، وأبى أن يغادر ملعب المباراة، قبل أن يصنع الخامس، ثم يصافح علي أسد، ليشارك بديلًا له في الدقيقة 65.

    ليلة تاريخية، بدأ بها محرز رحلته فيما بعد المئتي هدف، بتسجيله الهدف رقم 201 مع مختلف الأندية، كما وصل إلى 161 تمريرة حاسمة، ولكن هل هذا المعدل هو الأكبر له من صناعة الأهداف في مباراة واحدة؟ الإجابة هي "لا".

    مع كل ذلك، فإن محرز لم يتمكن من تجاوز رقمه التاريخي مع الأهلي، حينما قاده لاكتساح الفيحاء بخماسية نظيفة، في ليلة الـ18 من إبريل 2025، ضمن دوري روشن السعودي، وسجل يومها هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة، أي أنه ساهم في جميع أهداف اللقاء.

    وإذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء، فإن محرز سبق وأن سجل "هاتريك" مرتين مع مانشستر سيتي، وواحدًا مع ليستر سيتي، إلا أنه لم يصل من المساهمات التهديفية (بالتسجيل أو الصناعة)، ما فعله مع الأهلي ومن ثمّ الشمال، حتى في تلك المباراة التي صنع فيها 4 تمريرات حاسمة مع منتخب الجزائر، وقاده لاكتساح إثيوبيا (7-1)، في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

    أكبر مساهمات رياض محرز التهديفية في مباراة واحدة..

    * سجل هدفًا وصنع 4 في فوز الأهلي على الفيحاء (5-0)، في دوري روشن "2024-2025".

    * سجل هدفًا وصنع 3 في فوز الشمال على السيلية (5-0)، في دوري نجوم بنك الدوحة "2026-2027".

    * صنع 4 تمريرات حاسمة في فوز الجزائر على إثيوبيا (7-1)، في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

    * سجل 3 أهداف في فوز مانشستر سيتي على بيرنلي (5-0)، في الدوري الإنجليزي الممتاز "2020-21".

    * سجل 3 أهداف في فوز ليستر سيتي على سوانزي سيتي (3-0) في الدوري الإنجليزي الممتاز "2015-16".

  • رغم الرباعية .. وجه إيجابي وسلبي لأداء محرز

    منذ انتقال رياض محرز إلى الشمال، وكان مختصر أداؤه هو "التسجيل من ركلة جزاء، أو الصناعة"، حتى جاء أمام السيلية، وفعل الأمرين معًا لأول مرة.

    ومع وصوله إلى 3 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 6 مباريات، فإن هناك أوجه إيجابية وسلبية - أيضًا - رغم تلك الليلة التاريخية..

    * الوجه الإيجابي: أن رياض محرز قادر على صنع الفارق بأقل مجهود، قراءة جيدة لفراغات الخصم، قبل توجيه كرة متقنة لصناعة الهدف.

    * الوجه السلبي: أن تحركات رياض محرز باتت مقروءة، وإن تغلب عليها بتمريراته "المباغتة"، ابحث عنه تجده غالبًا في منطقة الخصم من الجهة اليمنى، خاصة وأن الأهداف الأربعة التي سجلها الشمال من لعب مفتوح، جاءت تقريبًا بنفس السيناريو؛ تمريرة إلى محرز على اليمين، وانتظر ماذا سيفعل.

    هذا الأمر وإن أبرز خطورة محرز، وعامل الخبرة أيضًا، إلا أنه سلاح ذي حدين، حيث أن تحجيم رياض وإغلاق المنافذ أمامه، قد يعد عاملًا كبيرًا من أجل إيقاف الشمال بشكل عام.

  • محرز يحرج الأهلي قبل مواجهته

    الذرات تنقص في الساعة الرملية، واللقاء يقترب، محرز قريب من استضافة الأهلي، في دوري أبطال آسيا للنخبة، ضمن الجولة الخامسة.

    محرز بات وكأنه يقول "هل أنا من استغنى عنه الأهلي لتقدم سنه؟ إذن ليأتي الرد في الملعب"، فصنع تمريرتين حاسمتين وقاد الشمال للفوز على الهلال في دوري النخبة الآسيوية، وها هو يقدم الهدايا لزملائه أمام السيلية، قبل خوض مواجهتين متتاليتين أمام فريقين مختلفين يحملان اسم "الأهلي"، سواءً ممثل الدوحة أو جدة، في 19 و23 نوفمبر.

    وبات محرز الذي عابوا عليه "كسله" وبطء تحركاته، كما كان الانتقاد الأول له في السعودية، يردّ على جميع من شككوا فيه، فهو النجم الذي لا يزال الحديث بشأن تأثر الأهلي بعد رحيله حتى الآن، مع المدرب مارينو بوسيتش، والذي يترجم قراءته المذهلة في الملعب، فقد يكتفي بالتسجيل من علامة الجزاء، ولكنه تمريراته الحاسمة لا توصف إلا بـ"الرائعة"، الأمر الذي يعد بمثابة إحراجًا للأهلي وتحذيرًا له في ذات الوقت.

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