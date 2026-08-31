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Mohamed Salah Riyad Mahrez (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

رياض محرز والشباب: استنساخ تجربة محمد صلاح .. خلاف أفسد المشروع ووداعًا لـ"وعد" الجزائري!

فقرات ومقالات
دوري روشن السعودي
رياض محرز
محمد صلاح
الشباب
الأهلي
طرابزون سبور

ماذا ينتظر محرز إذا أتم انتقاله إلى شيخ الأندية؟

أين يتجه رياض محرز؟ سؤال إذا ما طُرح في الوسط الرياضي، فإن الإجابة السريعة ستكون "الشباب"، خاصة وأن المعطيات الحالية تقول إن خطوة واحدة تفصل عن إتمام صفقة النجم الجزائري الذي رحل بعد كتابة تاريخ "آسيوي" كبير مع الأهلي، ولا يزال ملف رحيله مثار جدل كبير بين عشاق الراقي، الذين يعقدون حاليًا، المقارنة بينه وبين فرانشيسكو ترينكاو.

محرز الذي قاد الأهلي لثنائية دوري أبطال آسيا للنخبة، ظلت وجهته محل تساؤلات، بين شائعة الانتقال إلى الوداد المغربي، ومن ثمّ تلقيه عروضًا بين الشباب والاتفاق، وتواجده على طاولة الاتحاد، إلا أن المعطيات الحالية تقول إن "كل الطرق تؤدي إلى الرياض".

هل نشاهد قصة جديدة "مستوحاة" من تجربة محمد صلاح؟ كيف ذلك؟ لنتحدث معًا عن وجهة رياض محرز، وما ينتظره في رحلة الشباب، إذا ما تم الانتقال بشكل نهائي..

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  • الشباب يبحث عن استحداث تجربة صلاح

    من كريم بنزيما (الذي رفض العرض) إلى رياض محرز، مؤشرات تقول وكأن نادي الشباب يبحث عن استنساخ تجربة محمد صلاح مع طرابزون سبور التركي.

    الشباب وطرابزون .. وجهان لعملة واحدة، بطل سابق في بلاده، يبحث عن نجم "فئة أ" يلفت أنظار العالم إليه، ورغم أن الاختلاف هنا هو أن الدوري السعودي - بالطبع - ليس وجهة جديدة على رياض محرز، مثل تركيا إلى صلاح، ولكن المؤشرات تقول إن الثنائي الذي كان يتصارع في قمة ليفربول ومانشستر سيتي، قد يعيشان حاليًا نفس السيناريو.

    وبينما كان المشروع السعودي يضع نفسه على خارطة العالم بقوة منذ 2023، كان الشباب، شأنه شأن كل أندية روشن، يبحث عن كبار نجوم الكرة، خاصة وأن رئيسه السابق، خالد البلطان، صرّح بأنه هو من أقنع النجم الفرنسي كريم بنزيما، بالانتقال إلى دوري روشن، قبل أن تتحول وجهته آنذاك إلى الاتحاد.

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  • خلاف أفسد مشروع الشباب!

    لماذا فشلت محاولة الشباب في الاستفادة من تجربة اللاعب الـ(سوبر ستار)؟ الإجابة هي الصراع، فبينما كان الليث يضم في صفوفه نجمًا مثل يانيك كاراسكو، وهدافًا بحجم عبد الرزاق حمد الله، كان السؤال هو "من يملك الكلمة الأولى في الفريق؟".

    هذا الخلاف الذي شاهدناه في عدة لقطات، خاصة أثناء تنفيذ ركلات الجزاء، ما بين حمد الله وكاراسكو، إلى أن انتهى الأمر بعقوبات إدارية من إدارة الشباب، للمهاجم المغربي، ومن ثم رحيله إلى التعاون.

    ورغم استمرار يانيك كاراسكو، إلا أنه لم ينجح في لفت الأنظار إلى الشباب، وربما هذا الأمر الذي دفع الإدارة لإعادة المحاولة، والبحث عن نجم "فئة أ"، ليصبح رياض محرز هو المرشح المحتمل.

  • تضارب الأقاويل

    السؤال الثالث هنا: هل سينتقل رياض محرز بالفعل إلى الشباب؟ رغم أن المؤشرات تقول إن الانتقال مسألة وقت، إلا أن تضارب الأقاويل جعل مستقبل النجم الجزائري لا يزال غامضًا.

    صحيفة "ليكيب" أكدت أن رياض محرز يملك خيارات عدة في الصيف، ما بين الوحدة القطري، وعرض آخر مغرٍ من نادي جوروم، الصاعد حديثًا لدوري السوبر التركي، الذي يرغب في إقناع بطل إفريقيا 2019، كما فعل مؤخرًا مع لاعب مارسيليا السابق، جنكيز أوندر.

    وما بين عروض الرحيل، ذكر الإعلامي سعود الصرامي، بأن محرز لا يزال على ذمة برنامج الاستقطاب، رغم مغادرته الأهلي، بعد تفعيل خيار العام الرابع في عقده؛ ولذلك تم عرضه على نادي الشباب، الذي يتمنى حسم الصفقة قبل غلق الميركاتو الصيفي في 6 سبتمبر، فيما قال الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، بأن محرز كان على طاولة الاتحاد، ولكن المدرب ينز فيسينج كان يضعه كخيار رابع أو خامس، مستبعدًا تفاوض الاتفاق معه.

    وحول عرض الشباب ذاته، اختلفت الرواية، فالصرامي ذكر بأن الشباب اشترط عدم تحمل دولار واحد في عقده، بينما أشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن "شيخ الأندية" ينتظر موافقة رابطة دوري المحترفين السعودي، التي طالبته بتقديم ضمانات تتعلق بقيمة العقد، خاصة وأن النادي يخضع للرقابة المالية النشطة، بعدما دارت المفاوضات على أساس راتب سنوي يقدر بحوالي 10 ملايين دولار.

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  • وعد محرز

    قبل عام واحد، كنا نشاهد رياض محرز وهو يكرر وعده لجماهير الأهلي، بأنه سيحقق لقب دوري روشن السعودي، خاصة بعدما تعهد مسبقًا بجلب لقب النخبة الآسيوية، وأوفى به.

    القاعدة تقول إن "الاستقرار" هو ما يحقق البطولات؛ مثلما كان الوضع في الأهلي، إلا أن هناك رسائل تخويف، بأن رياض محرز لن يجد هذا الاستقرار في الشباب، وبالتالي لن يتحقق وعده، بعدما بات اللاعب الوحيد "فئة أ" الذي لم يتوج بلقب الدوري، من بين كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو، وأيضًا نيمار الذي حمل كأس روشن قبل رحيله عن الهلال.

    وكان الناقد رياض المسلم، قد أشار إلى معاناة الشباب من "صراع أحزاب"، ووجود من يحارب الإدارة ويحاول إسقاطها، خاصة من مسؤولين سابقين في النادي، الذين يخرجون في البرامج أو ينشرون تغريدات، تنتقد النادي والإدارة، وتتعمد تضخيم الأمور.


  • كلمة أخيرة..

    من بين كل ما سبق، فإن تجربة رياض محرز مع الشباب، أو حتى لو ما وافق على الانتقال إلى الوحدة الإماراتي أو جوروم التركي، ستجعلنا نشاهد نسخة جديدة من تجربة صلاح مع طرابزون.

    وإذا ما أتمّ محرز انتقاله إلى الشباب، فإنها ستكون صفقة "مليئة" بالتحدّيات، في ظل رسائل الإنذار حول صراعات النادي، وغيابه عن الألقاب، فضلًا عن خروجه المبكر من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    الوجه المضيء أن مشاركة رياض محرز مع الشباب ستكون مضمونة، وستشكل جبهة هجومية أكثر من رائعة، سواءً على الأطراف مع يانيك كاراسكو، أو تواجد روجر مارتينيز في الهجوم، إلا أنها ستكون على حساب أحد المواهب السعودية، ما بين همام الهمامي أو عبد الله معتوق.