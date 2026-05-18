رياض محرز يبرئ بيب جوارديولا.. ويكشف: كنتُ أحلم باللعب في برشلونة وهكذا أنقذ والدي مسيرتي بعد وفاته!

وفي هذا السياق.. أكد رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أن والده "الراحل"؛ هو صاحب الفضل الأول في نجاحه، بعد الله عز وجل.

محرز أشار في تصريحات مع "كورة بريك"، إلى أنه نشأ وهو يُشاهد والده يلعب الكرة؛ حيث كان مهتمًا كثيرًا بهذه اللعبة.

وأضاف محرز: "بعد وفاة والدي، وأنا في سن الخامسة عشر، لم أكن أعرف ماذا سأفعل في مستقبلي؛ بل أنني فكرت أحيانًا في التوقف، وعدم إكمال ممارستي لكرة القدم".

وشدد النجم الجزائري، على أنه في كل مرة فكر فيها بالتوقف؛ كان يتذكر والده على الفور، ليقول لنفسه "لابد أن أنجح من أجل عائلتي".